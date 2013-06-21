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    21 июня 2013

    Ассортимент мониторов компании iiyama пополнился моделью ProLite E2282HS: Ориентировочная цена iiyama ProLite E2282HS - $200

    20:0311

    Моноблочный компьютер Samsung Ativ One 5 Style внешне напоминает планшеты линейки Galaxy: В Samsung Ativ One 5 Style используется APU AMD A6

    18:4218

    Флагманский ультрабук Samsung Ativ Book 9 Plus получил дисплей диагональю 13,3 дюйма разрешением 3200 х 1800 точек: Samsung Ativ Book 9 Plus и его более доступный аналог Ativ Book 9 Lite поступит в продажу в третьем квартале

    17:3529

    Видеосообщения Skype стали доступны для мобильных и настольных платформ: В рамках сервиса можно бесплатно записывать и отправлять персональные видеосообщения

    17:04

    Агент Mail.Ru 6.1: видео и картинки прямо в диалогах: Теперь пользователи Агента 6.1 смогут просматривать картинки и видео прямо в Агенте

    17:01

    Обновлен Яндекс.Диск 1.21 для iOS: В нем появилась функция автозагрузки

    16:58

    Вышла новая версия My WebMoney для Windows Phone: Пользователи WebMoney Keeper Mini могут создавать кошельки, а пользователи других типов WebMoney Keeper – добавлять существующие кошельки для управления.

    16:37

    FrostWire v.5.6.1 - P2P-программа для обмена файлами: Качественная программа для обмена файлами в сети

    13:15

    Trojan Remover v.6.8.7 - утилита для обезвреживания вредоносного ПО: Утилита для обезвреживания вредоносного ПО

    12:40

    save2pc Light v.4.28 - бесплатная утилита для сохранения видео с YouTube: Бесплатная утилита для сохранения видео с YouTube

    12:05

    Advanced SystemCare v.6.3.0 - бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    11:301

    Gainward готовит к выпуску 3D-карту GeForce GTX 780 Phantom: Для 3D-карты Gainward GeForce GTX 780 система охлаждения Phantom несколько доработана

    11:194

    WinAmp v.5.64 - популярный медиаплеер для воспроизведения музыки и видео: Популярный медиаплеер для воспроизведения музыки и видео

    10:551

    10-дюймовый планшет-трансформер Lenovo Miix с ОС Windows 8 оказался дешевле, чем ожидалось: 10-дюймовый планшет-трансформер Lenovo Miix с ОС Windows 8 оснащен сенсорным экраном

    10:4138

    AIMP v.3.50.1277 - бесплатный и качественный аудиоцентр: Бесплатный и качественный аудиоцентр

    10:207

    FeedDemon v.4.5 - программа для поиск и чтения заголовков в формате RSS в Сети :

    09:452

    GPU Shark v.0.7.1– небольшая бесплатная утилита для мониторинга GPU: Небольшая бесплатная утилита для мониторинга GPU

    09:10

    Пришла очередная волна троянцев-шифровальщиков: «Доктор Веб» сообщает о росте количества пользователей, пострадавших от действия троянцев-шифровальщиков

    08:352

    Cosina назвала цену и дату начала продаж объектива Voigtländer Nokton 42.5mm F0.95: Объектив Voigtländer Nokton 42.5mm F0.95 предназначен для камер системы Micro Four Thirds

    08:3018

    Ассортимент Xigmatek пополнился не совсем обычным процессорным охладителем Orthrus SD1467: Охладитель Xigmatek Orthrus SD1467 подходит для процессоров с TDP до 180 Вт

    08:0010

    Geak Ring — кольцо, которое разблокирует смартфон через соединение NFC: По заявлению производителя, в режиме ожидания Geak Ring может проработать до 99 лет

    08:0020

    «РОСА» выпускает легкую версию ROSA Desktop Fresh R1 на основе LXDE: Компания «РОСА» рада предложить дальнейшее расширение линейки дистрибутивов ROSA Desktop Fresh R1

    08:002

    Камера Samsung Galaxy NX со сменной оптикой работает под управлением ОС Android и оснащена средствами подключения 3G/4G LTE и Wi-Fi: Среди особенностей камеры Samsung Galaxy NX можно выделить функцию Photo Suggest

    07:0023

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