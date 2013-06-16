  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 июня 2013

    Вышла Instagram 3.5.2 для iOS: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    23:40

    Смартфон с 13-мегапиксельной камерой Micromax Canvas 4 был замечен в тизере: Предварительные заказы на смартфон Micromax Canvas 4 стартуют 28 июня

    22:175

    LectureNotes 2.3.3 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    22:08

    Battery Widget Reborn 1.7.7 для Android — информация о заряде аккумулятора: Дополнительно Battery Widget Reborn дает возможность управлять работой Wi-Fi, Bluetooth, включать синхронизацию и режим полета

    21:52

    Facebook обновила Messenger 2.5 для iOS: Facebook Messenger представляет собой мобильную версию платформы Facebook Messages

    21:50

    Cinemagram 1.0.14 для Android — создание и обмен видеороликами: С его помощью можно снимать коротенькие видеоролики до четырех секунд и загружать их на сервер.

    21:49

    Новая версия мобильного Twitter для Android : Начиная с третьей версии, в интерфейсе Twitter три раздела: Home, Connect и Discover.

    21:30

    Dinamotxt 2.08.00 — отправка SMS с Android-планшета: Для работы приложения понадобится иметь два устройства на Android: смартфон и планшет.

    20:52

    TSF Shell 1.9.9.5.2 — функциональная оболочка для Android: TSF Shell поддерживает виртуальные рабочие экраны, а также позволяет просто и быстро сортировать пиктограммы установленных приложений.

    20:49

    Агент Mail.Ru 3.4.1067 для Android — новая версия мессенджера: Эта программа позволяет делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS на мобильные телефоны

    20:422

    Pho.to Lab 1.92: более 400 бесплатных фотоэффектов для iPhone: Бесплатное приложение для создания веселых фотографий на iPhone и iPad

    20:39

    RoundR 3.0.1 — скругление углов для Android-устройств: Данное приложение убирает острые углы на изображении, скругляя их.

    20:34

    Sleep as Android — самый умный будильник: Sleep as Android задействует акселерометр вашего смартфона, который лежит рядом во время сна, и фиксирует активность ваших движений, определяя фазу сна

    19:49

    Klip Video Sharing 4.6.2 делает обмен видео на мобильном простым: Приложение, при помощи которого можно создавать видеоролики и делиться ими видеороликами с другими людьми

    19:40

    Root Explorer (File Manager) 3.01 — удобное управление файлами на Android: Root Explorer дает возможность удалять или перемещать файлы, выполнять их копирование или изменять права доступа

    19:30

    Ringtone Maker — создание рингтонов на Android: Приложение представляет собой миниатюрный аудиоредактор, с помощью которого можно из аудиофайла вырезать определенный фрагмент аудиозаписи

    19:20

    Портативный твердотельный накопитель Axtremex MicroSSD оснащен интерфейсом USB 3.0: Предусмотрен выпуск моделей Axtremex MicroSSD объемом 32, 64, 128 и 256 ГБ

    11:006

    Появились первые изображения беззеркальной камеры Samsung Galaxy NX с ОС Android: Камера Samsung Galaxy NX с ОС Android оснащена сенсорным экраном размером 4,3 дюйма по диагонали

    10:0048

    В 32-дюймовом сенсорном дисплее Iiyama T3234MSC-B2X используется проекционно-емкостная технология: Основой дисплея Iiyama T3234MSC-B2X является жидкокристаллическая панель типа AMVA

    09:004

    Объектив Pentax-07 Mount Shield Lens стал четвертой моделью в серии Unique-Lens: Объектив Pentax-07 Mount Shield Lens — недорогой инструмент для любителей экспериментов в стиле ретро

    08:306

    Аналитики IDC уже не уверены в том, что за год будет продано 140 млн. мониторов: Средний размер экрана монитора растет, подсчитали аналитики IDC

    08:0011

    Вскоре в продаже появится смартфон Oppo Find 5 в красном цветовом оформлении: Красная версия смартфона Oppo Find 5 выйдет ограниченным тиражом

    07:354

    Обновлен архиватор WinZip для Android: С помощью приложения можно просматривать, открывать и сохранять ZIP-файлы на мобильном устройстве.

    00:46

    Обновление официального ICQ–клиента 4.0.8 для Android : Вышла новая версия официального мобильного клиента ICQ

    00:37

    SwiftKey 4.1.3 — виртуальная клавиатура для Android : Программа имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    00:31

    n7player Music Player 2.1.1b — плеер с 3D-интерфейсом для Android: Аудиоколлекция пользователя на экране смартфона или планшета представляется в виде трехмерной стены из обложек музыкальных альбомов

    00:21

    Tweetbot 2.8.1 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    00:19

    Новая версия ColorNote — наглядный блокнот для ежедневных заметок на Android: ColorNote позволяет сортировать свои заметки, помечать разные записи в блокноте отдельным цветом

    00:15

    IP Cam Viewer Basic 4.9.4 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    00:09

    File Expert 5.2.0 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    00:06

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018