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    1 июня 2013

    В Сети появились изображения смартфона Samsung Galaxy S4 Active в черном цвете с логотипом AT&T: Официальная премьера смартфона Samsung Galaxy S4 Active ожидается 20 июня

    20:5722

    Разработчик тестов производительности Kishonti отметил свое 10-летие: Kishonti сотрудничает с большим количеством разработчиков аппаратного обеспечения и элементной базы

    20:281

    Судя по закупкам комплектующих, смартфоны BlackBerry оправдали ожидания производителя: По предварительным данным, в течение года BlackBerry может продать 30-40 млн. смартфонов

    20:0815

    В Китае стартовали продажи бюджетного планшета Lenovo IdeaPad A1000: Цена планшетного компьютера Lenovo IdeaPad A1000 составляет 162 доллара

    19:545

    Вышел майский номер журнала iТоги!: Теперь новые номера журнала iТоги будет выходить в последний день текущего месяца или в первый день следующего

    18:3711

    Смартфон ZTE Grand S Flex получит аккумулятор ёмкостью 2300 мА·ч, а серия Blade пополнится смартфоном ZTE Blade G: Смартфоны ZTE Grand S Flex и ZTE Blade G появятся в продаже до конца этого года

    18:181

    В Шанхае представлены смартфоны Green Orange N1, толщина которых составляет 6,98 мм: Серия Green Orange N1 будет насчитывать три устройства: Beauty, Speed и Super

    17:563

    В моноблочном компьютере Acer с ОС Android процессора Intel Core четвертого поколения не будет: Основой моноблочного компьютера Acer с ОС Android служит процессор TI OMAP

    11:1112

    Аналитики Flash Networks выяснили: планшеты — для покупок, смартфоны — для социальных сетей: По данным Flash Networks, пользователи планшетов вдвое чаще делают покупки онлайн по сравнению с пользователями смартфонов

    08:0029

    Рынок планшетов приближается к точке, когда планшеты с ОС Android превзойдут планшеты Apple, уверены аналитики ABI Research: Судьба Apple iPad решается в Китае

    07:3073

    Областью применения кварцевых генераторов Si535 и Si536 компания Silicon Labs называет оборудование для «облачных вычислений»: Кварцевые генераторы Silicon Labs Si535 и Si536 предназначены для коммутаторов, маршрутизаторов и другого сетевого оборудования

    07:004

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