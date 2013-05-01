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    1 мая 2013

    OmniVision анонсировала OV2724 — свой самый маленький датчик изображения, способный записывать видео Full HD: Массовое производство OmniVision OV2724 начнется в третьем квартале текущего года

    23:484

    Magisto 1.1.2238: автоматический видеоредактор для Android: В программе есть функция распознавания лиц

    20:49

    Loader Droid 0.9.4.2: быстрый менеджер загрузок для Android: Loader Droid поддерживает загрузку данных в несколько потоков

    20:401

    Будущий 10-дюймовый планшет Asus линейки Memo получит экран IPS разрешением Full HD и четырёхъядерный процессор Snapdragon: Asus Memo Pad Smart 2 выйдет летом и получит SoC Snapdragon с частотой 1,5 ГГц и аккумулятор 5050 мА∙ч

    19:279

    Чехол mophie juice pack для смартфона HTC One располагает аккумулятором ёмкостью 2500 мА∙ч: mophie juice pack несёт в себе батарею ёмкостью 2500 мА∙ч и имеет массу 143 г

    15:3910

    Смартфоны Samsung Galaxy Win Duos и Samsung Galaxy Fame Duos появились в продаже : В онлайновом магазине Snapdeal стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy Win Duos (I8552) и Samsung Galaxy Fame Duos (S6812)

    15:009

    В камере смартфона Sony Honami будет использован датчик формата 1/1,6 дюйма: Sony Honami получит камеру с датчиком формата 1/1,6 дюйма, ксеноновую или двойную светодиодную вспышку и привлекательный дизайн

    13:2713

    Стала известна марка объективов Carl Zeiss для беззеркальных камер: Carl Zeiss планирует выпуск объективов для беззеркальных камер Sony NEX и Fujifilm X

    12:429

    AMD снизила цены на десять моделей процессоров: AMD снизила цены на десять моделей CPU на 10-15%

    12:3020

    Canon улучшает автофокус камеры 5D Mark III и наделяет ее возможностью вывода несжатого видеопотока: Новая версия встроенного ПО для камеры Canon 5D Mark III доступна на сайте производителя

    12:136

    Объем твердотельных накопителей Smart Storage Systems Optimus Eco с интерфейсом SAS достигает 2 ТБ: В твердотельных накопителях Smart Storage Systems Optimus Eco используется 19-нанометровая флэш-память типа MLC NAND

    11:582

    Внешний твердотельный накопитель OWC Envoy Pro EX оснащен интерфейсом USB 3.0: Цена накопителя OWC Envoy Pro EX объемом 240 ГБ — $320, 480 ГБ — $600

    11:427

    Lenovo IdeaTab A1000, A3000 и S6000: полные технические подробности и цены: Все три планшета построены на платформах Mediatek

    11:243

    Смартфон Micromax A115 Canvas 3D оборудован стереоскопическим дисплеем Naked eye 3D: Цена Micromax A115 Canvas 3D составит 185 долларов

    10:163

    Zotac разгоняет GPU 3D-карты GeForce GTX Titan AMP! Edition: Zotac называет GeForce GTX Titan AMP! Edition самой быстрой однопроцессорной 3D-картой в мире

    08:30

    Компания Kodak завершила первый квартал 2013 года с прибылью: Компания Kodak, проходящая процедуру банкротства, за три месяца получила 283 млн. долларов прибыли

    08:001

    Lenovo анонсировала ноутбук ThinkPad Edge S431 с сенсорным дисплеем: Купить Lenovo ThinkPad Edge S431 в США в базовом исполнении можно будет за $699

    07:4825

    Начались поставки процессоров AMD FX-6350 и FX-4350 в розничную торговлю: К общим особенностям процессоров AMD FX-6350 и FX-4350 относится разблокированный множитель частоты

    07:309

    Kodak удалось договориться со своим крупнейшим кредитором: Два подразделения Kodak сменят владельца

    07:003

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