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    17 мая 2013

    Глава мобильного подразделения Samsung: продажи Galaxy S4 за первый месяц превысят 10 млн штук: Мощная рекламная поддержка и широкая география продаж — важные причины успеха Samsung Galaxy S4 у потребителей

    23:3017

    EK-SF3D Triple Point EVO — первый охладитель EK Water Blocks, рассчитанный на сжиженный азот и сухой лед : Цена EK-SF3D Triple Point EVO — 74,95 евро

    18:061

    В Сети появились подробности о планшете Samsung Galaxy Tab 3 с 8-дюймовым дисплеем: Премьера Samsung Galaxy Tab 3 8.0 ожидается в конце июня

    18:0523

    Lenovo готовит 7-дюймовый планшет IdeaTab A5000 с четырехъядерным CPU и возможностью совершения звонков: Lenovo IdeaTab A5000 составит конкуренцию Asus Fonepad

    17:294

    Специалисты NHK придумали, как бороться с недолговечностью OLED: В структуре iOLED анод и катод поменялись местами

    17:1315

    Официальный старт продаж планшета Archos 80 Xenon намечен на июнь: Цена планшета Archos 80 Xenon составит 245 долларов

    16:502

    По подсчетам Displaybank, в прошлом квартале 10% поставок ноутбуков составили сенсорные модели : За первые три месяца 2013 года было отгружено 4,57 млн. ноутбуков с сенсорными экранами

    16:261

    Флэшка Goodram Point 3.0 длиной 2 см имеет объем 32 ГБ и оснащена интерфейсом USB 3.0: Конструкция Goodram Point 3.0 позволяет обойтись без защитного колпачка

    13:0423

    IObit Malware Fighter v.2.0 - бесплатная утилита для очистки ПК от вредоносного ПО: Бесплатная утилита для очистки ПК от различного вредоносного ПО

    11:30

    Билл Гейтс снова стал самым богатым человеком в мире: Состояние Билла Гейтса — 72,7 млрд. долларов

    11:1969

    Ashampoo ClipFinder HD v.2.31 - бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах: Бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах

    10:55

    TGT обанкротилась, выпуск 3D-карт POV/TGT прекращен: В настоящее время предприятие TGT GmbH проходит процедуру банкротства

    10:327

    Webroot SecureAnywhere AntiVirus v.8.0.2.145 - антивирусное решение для защиты ПК от вирусов: Антивирусное решение для защиты ПК от вирусов

    10:20

    Apple iTunes v.11.0.3 - популярная программа для работы с устройствами Apple: Популярная программа для работы с устройствами Apple

    09:452

    В сети появились первые фотографии ещё не анонсированного смартфона Sony Xperia UL: Смартфон Sony Xperia UL получит дисплей разрешением 1920 х 1080 пикселей

    09:3010

    Driver Genius Professional v.12.0.0.1306 - программа для управления драйверами в ОС Windows: Программа для управления драйверами в ОС Windows

    09:10

    Corning обещает представить на мероприятии SID Display Week 2013 стекло Lotus XT Glass: Стекло Corning Lotus XT Glass отличается повышенной стабильностью характеристик

    09:008

    Windows 8.1 – уже скоро: Скоро выйдет Windows 8.1

    08:3514

    У Innodisk готовы образцы серверных модулей памяти DDR4 RDIMM : Образцы серверных модулей памяти DDR4 RDIMM, предложенные Innodisk, имеют объем 4, 8 и 16 ГБ

    08:301

    Новый троянец охотится на пользователей Facebook, Twitter и Google Plus: «Доктор Веб» обнаружила неизвестную ранее функциональность в новой вредоносной программе для Facebook

    08:00

    Начат прием предварительных заказов на трансформируемый ультрабук Lenovo Yoga 11S : Цена базовой конфигурации Lenovo Yoga 11S равна $800

    08:002

    Стоимость самого производительного процессора AMD поколения Richland составит $140: Стоимость APU Richland будет лежать в пределах от 70 до 140 долларов

    01:1540

    Вышла новая версия антивируса Dr.Web для Android 8.0: «Доктор Веб» сообщает о выпуске восьмой версии Dr.Web для Android

    00:007

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