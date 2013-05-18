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    18 мая 2013

    Ультрабук Toshiba Kirabook с разрешением экрана 2560 × 1440 точек выполнен из магниевого сплава и оснащён аккумулятором ёмкостью 52 Вт∙ч: Toshiba Kirabook без сенсорного экрана имеет массу всего 1,18 кг при диагонали экрана 13,3 дюйма

    20:3532

    Защищённая версия Samsung Galaxy S4 получит другую SoC: Samsung Galaxy S4 J Active получит SoC Snapdragon MSM8960

    17:5716

    Samsung Galaxy Tab 3 10.1 будет основан на однокристальной платформе Intel: Samsung Galaxy Tab 3 10.1 получит SoC Intel Atom Z2560

    17:3331

    Производители ПК в усиленном исполнении присматриваются к рынку планшетов с экранами размером 7-8 дюймов : Getac Z710 и Panasonic Toughpad JT-B — первые ласточки на рынке планшетов в усиленном исполнении с экранами размером 7-8 дюймов

    11:412

    Гибридный мобильный ПК Ekoore Python S3 может поставляться с тремя ОС сразу: Ноутбук-планшет Python S3 может работать под управлением Ubuntu, Android или Windows 8

    11:115

    Рынок персональных хранилищ и хранилищ начального уровня за год вырос на 73,4%, подсчитали аналитики IDC: 96,8% объема поставок персональных хранилищ приходится на однодисковые модели

    09:0027

    Рынок графических решений за год сократился на 12,9%: В условиях сокращения рынка компания Nvidia смогла нарастить поставки на 3,6%

    08:308

    Жидкокристаллическая панель размером 12,2 дюйма, созданная Japan Display, способна переключаться между режимами 2D и 3D: Стереоскопическая панель размером 12,2 дюйма, созданная Japan Display, предназначена для автомобилей

    08:0011

    Dell готовит ноутбуки Latitude E7240 и E7440 на базе процессоров Intel Haswell: Оба ноутбука могут быть оснащены сенсорными дисплеями разрешением Full HD

    07:158

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