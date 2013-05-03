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    3 мая 2013

    Младшая модель в семействе планшетов Microsoft Surface получит дисплей диагональю 7,5 дюйма: Стоимость младшего Microsoft Surface составит, предположительно, $399

    23:0522

    Восьмидюймовый планшет Acer Iconia W3 с ОС Windows 8 «засветился» на сайте Amazon, благодаря чему стала известна его цена: Планшет Acer Iconia W3 построен на процессоре Intel Atom Z2760

    22:0313

    Планшет Acer Iconia A1 с 16 ГБ флэш-памяти оценен в $200: Продажи Acer Iconia A1 должны начаться в июне

    21:439

    Мобильный компьютер Acer Aspire P3 Ultrabook весом 1,38 кг объединяет достоинства планшета и ноутбука : Цена базовой конфигурации Acer Aspire P3 в США — $800

    21:2013

    TSMC будет монопольным поставщиком процессоров для смартфонов Apple iPhone образца 2014 года: Процессоры для смартфонов Apple iPhone компания TSMC будет выпускать по нормам 20 нм

    20:3328

    Ноутбук-трансформер Acer Aspire R7 умеет превращаться даже в моноблок: Acer Aspire R7 предлагает процессор Core i5-3337U, 6 ГБ оперативной памяти и широкие возможности трансформирования

    20:0011

    В Иллинойском университете создана камера, идея которой позаимствована у фасеточного глаза: Камера образована массивом светочувствительных датчиков и миниатюрных объективов

    19:513

    Китайцы готовят смартфон толщиной 5,6 мм: Аппарат, предположительно, получит дисплей диагональю 4 дюйма и четырехъядерный CPU

    18:0615

    Mediatek поспособствует распространению концепции big.little в конце года со своим чипом MT8135: Mediatek MT8135 будет иметь два ядра Cortex-A15 и два Cortex-A7 с частотой не ниже 1 ГГц

    17:5912

    Процессор AMD Athlon X2 370K, относящийся к поколению Richland, будет лишён встроенного видеоядра: Athlon X2 370K в исполнении FM2 получит разблокированный множитель и частоту 4,2 ГГц в режиме Turbo

    17:189

    VIA VAB-600 – системная плата типоразмера Pico-ITX со встроенным процессором ARM Cortex-A9: В состав VIA VAB-600 вошла однокристальная платформа Prizm WM8950

    17:03

    Фото дня: APU для настольных ПК AMD Richland: Новое поколение APU в исполнении FM2 откроют модели A10-6800K, A10-6700 и A4-4400

    15:5520

    Процессор Intel Core i7-4770K разогнали до 7 ГГц: Напряжение питания ядра процессора Intel Core i7-4770K пришлось повысить до 2,56 В

    15:2922

    Смартфон Lenovo P780 получит пятидюймовый экран и батарею емкостью 4000 мА∙ч: Основой Lenovo P780 служит однокристальная система MediaTek MT6589

    14:459

    Micron P420m – SSD корпоративного класса с интерфейсом PCI Express: Micron P420m будут доступны в корпусах формата 2,5 дюйма и в виде плат расширений HHHL

    14:404

    Робот-насекомое из Гарварда совершил первый управляемый полет: Искусственная «пчела» взлетает вертикально, зависает в одной точке и движется горизонтально

    13:1935

    Специалисты IBM сняли мультфильм, манипулируя отдельными атомами: Мультфильм IBM «Мальчик и его атом» занесен в книгу рекордов Гиннесса

    11:5722

    Назван новый ориентир цены 3D-карты Nvidia GeForce GTX 780: Nvidia GeForce GTX 780 займет положение между Nvidia GeForce GTX 680 и Nvidia GeForce GTX Titan

    09:0030

    Беззеркальная камера Samsung NX2000 представлена официально: Цена камеры Samsung NX2000 — $650

    08:2511

    $100 000 на серийный выпуск миниатюрной MIDI-гитары JamStik удалось собрать всего за несколько дней: Взносы в размере $199, гарантирующие первоочередное получение JamStik, уже не принимаются

    08:007

    Компания Cooler Master объявила о выпуске корпусов N300 и N500 типоразмера Midi-Tower: Модели Cooler Master N300 и N500 доступны в двух вариантах оформления

    01:095

    LG готовит новые смартфоны, набирающие около 20 000 баллов в тестовом пакете AnTuTu: LG готовит смартфоны LG-F320K, LG-F320L и LG-F340L

    00:144

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