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    5 мая 2013

    Intel снимет с производства твердотельные накопители серии 330 объемом 60 и 120 ГБ: В то же время модели объемом 180 и 240 ГБ останутся доступными для заказа

    21:49

    Компания Barnes & Noble заявила, что специально ко Дню Матери снижает цены на планшеты Nook HD и Nook HD+: Цены на планшеты Nook HD и Nook HD+ снизятся на $50 и $90

    21:338

    В сети появились изображения ещё не анонсированного смартфона LG: Новый смартфон LG вероятно получит дисплей 5,5 дюйма

    19:5413

    В основу аппаратной платформы смартфона ZTE Nubia Z7 ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 800: ZTE Nubia Z7 получит дисплей диагональю 6,3 дюйма

    15:4511

    Acer обновила ноутбуки серий Aspire V5 и V7: Представители обновленных серий Aspire V5 и V7 поступят в продажу в конце мая

    15:1816

    Внешние аккумуляторные батареи серии Buffalo BSMPB08 оснащены индикатором уровня заряда: Емкость универсальной внешней батареи Buffalo BSMPB08 равна 2200 мА∙ч

    13:586

    Монитор AOC g2460Pqu поддерживает частоту кадровой развертки 144 Гц: Монитор AOC g2460Pqu оснащен входами DisplayPort, HDMI, DVI-D и D-Sub

    13:2023

    Планшеты Barnes & Noble Nook HD и Nook HD+ получили доступ к Google Play: Обновление Nook HD и Nook HD+, открывающее доступ к Google Play, можно установить автоматически или вручную

    09:008

    Появились некоторые подробности о камере PEN E-P5 и полный список новинок, которые Olympus представит на следующей неделе: Одновременно с камерой Olympus PEN E-P5 будет представлен электронный видоискатель VF-4 и другие новинки

    08:3024

    Патентные иски вынуждают производителей закрывать бизнес: Патентные тролли — бич технологической отрасли

    08:0064

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