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    7 мая 2013

    В ближайшее время Nokia представит смартфон Lumia 625 с дигональю экрана 4,7 дюйма: Nokia Lumia 625 получит экран диагональю 4,7 дюйма разрешением 800 х 480 точек

    23:1811

    Корпус Nzxt H630 способен вместить до 11 вентиляторов и материнские платы формата XL-ATX: Nzxt H630 может принять 11 вентиляторов и 10 накопителей формата 2,5 дюйма

    19:4217

    Представлены твердотельные накопители Seagate 600 SSD, Seagate 600 Pro SSD, Seagate 1200 SSD и Seagate X8 Accelerator : Компания Seagate представила свой первый твердотельный накопитель потребительского сегмента

    19:2411

    Смартфон Vivo Xplay с экраном диагональю 5,7 дюйма разрешением Full HD представлен официально: Vivo Xplay построен на платформе Qualcomm Snapdragon 600

    19:0919

    HP объявляет о создании бизнес-подразделений HP Converged Systems и HP Servers: Подразделение HP Converged Systems призвано «закрепить лидерство компании в области конвергентной инфраструктуры»

    18:311

    Технология A-Style Purity Sound призвана улучшить звуковую подсистему системных плат ASRock: Purity Sound включает аппаратные и программные средства

    18:206

    Появились фото смартфона Huawei P6-U06 с корпусом толщиной 6,18 мм: Huawei P6-U06 получит экран 4,7 дюйма разрешением HD, четырёхъядерную SoC и тонкий корпус толщиной 6,188 мм

    18:165

    TDK выпускает твердотельные накопители линейки SDG4A, основанные на собственном контроллере GBDriver RS4: Линейка SSD TDK SDG4A представлена тремя моделями объёмом 64, 128 и 256 ГБ

    17:495

    Synology начинает продажи NAS DiskStation DS213j: Жесткие диски в хранилище с сетевым подключением Synology DiskStation DS213j закреплены с применением резиновых шайб

    17:404

    Samsung готовит смартфон Galaxy S4 Zoom с камерой разрешением 16 Мп: Samsung Galaxy S4 Zoom получит экран Super AMOLED диагональю 4,3 дюйма

    17:3219

    Спецификации планшетов HTC под управлением будущей версии Windows RT включают в себя SoC Snapdragon 800: Планешты HTC под управлением Windows RT Blue получат экраны выского разрешения и чипы Snapdragon 800

    15:4414

    Ценовой разрыв между ноутбуками с обычными и сенсорными экранами скоро станет меньше $50: Примерно 70-80% поставок ноутбуков, оснащенных сенсорными экранами, приходится на долю Acer и Asustek

    15:3912

    Почти все ноутбуки Sony серии Vaio Fit оснащены дисплеями Full HD: Sony Vaio Fit комплектуются процессорами Intel Ivy Bridge

    15:295

    MSI официально представила ноутбук GX70, оснащенный APU AMD A10-5750M и GPU Radeon HD 8970M: MSI GX70, по заверениям производителя, легко справляется с игрой Crysis 3

    14:509

    Охлаждающая подставка Deepcool Multi Core X8 оснащена четырьмя вентиляторами : Охлаждающая подставка Deepcool Multi Core X8 рассчитана на ноутбуки с экраном размером до 17 дюймов

    14:432

    Innolux и Samsung Display в этом году начнут выпуск панелей Ultra HD размером 15,6 дюйма: Панели Ultra HD размером 15,6 дюйма производства Innolux и Samsung Display будут предназначены для ноутбуков

    14:2314

    MSI представила бюджетный сенсорный моноблок Wind Top AE1941 с безвентиляторной системой охлаждения: MSI Wind Top AE1941 получит процессор Celeron 847 и 4 ГБ оперативной памяти

    12:514

    Acer планирует в 2014 году оснащать сенсорным экраном каждый второй ноутбук : В первом квартале 2013 года доля сенсорных моделей в общем объеме поставок ноутбуков Acer составила 12%

    12:4944

    Gelid Solutions выпускает кабели Gamer в индивидуальной оплетке для модульных блоков питания: Кабели Gelid Solutions Gamer в индивидуальной оплетке светятся в ультрафиолетовых лучах

    12:346

    Специалистами Panasonic создана микросхема универсального приемопередатчика для беспроводных сетей датчиков (IEEE802.15.4x): Микросхема Panasonic включает все цепи, необходимые для работы в диапазонах частот 400 МГц, 900 МГц, 1,2 ГГц и 2,4 ГГц

    12:102

    По словам Buffalo, внешний накопитель DriveStation DDR по производительности способен соперничать с SSD: Внешний накопитель Buffalo DriveStation DDR оснащен интерфейсом USB 3.0

    11:5011

    phpMyAdmin v.4.0.0 - программа для администрирования и управления MySQL-серверами: Программа для администрирования и управления MySQL-серверами через Сеть

    10:552

    All My Books 3.4 - новая версия каталогизатора книг: Bolide Software выпустила новую версию компьютерного каталогизатора книг

    10:20

    McAfee Fake Alert Stinger v.11.0.0 - утилита для удаления ложных антивирусов с ПК: Утилита для удаления ложных антивирусов с ПК

    09:455

    Новая гарнитура Ozone Oxygen разработана специально для киберспортсменов: Цена гарнитуры Ozone Oxygen составит 30 евро

    09:3010

    До 12 мая в онлайновом магазине Amazon можно приобрести семидюймовый планшет Kindle Fire HD со скидкой $20: Цена на семидюймовые модели Kindle Fire HD составит $179 и $209 за модели с объёмом памяти 16 и 32 ГБ соответственно

    09:157

    ProgDVB v.6.93 - универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания радио: Мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио

    09:102

    Компания Adobe показала перо для планшетов Mighty и электронную линейку Napoleon: Пока перо Mighty и электронная линейка Napoleon находятся на этапе прототипов

    09:0016

    Eusing Free Registry Cleaner v.3.2 - бесплатная утилита для очистки системного реестра Windows: Бесплатная утилита для очистки системного реестра Windows

    08:353

    По прогнозу WitsView, у 15% ноутбуков, выпущенных в этом году, будут экраны Full HD: Разрешение экранов ноутбуков постепенно растет

    08:309

    Игровая сказка "Красная шапочка" теперь на Android: В Google Play Market стала доступна для скачивания электронная книга "Красная Шапочка" для Android

    08:004

    Acer подтверждает наличие планов выпуска 10-дюймового планшета Iconia A3: В этом году Acer рассчитывает продать 10 млн. планшетов

    08:003

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