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    21 мая 2013

    Европейская цена водонепроницаемого смартфона Sony Xperia ZR — около 400 евро: На это указывают как официальные, так и неофициальные данные

    23:241

    Toshiba создала панели OLED, излучающие свет лишь в одну сторону, оставаясь прозрачными с другой: Toshiba создала Transmissive Single-sided Light Emission OLED Panel и показала очки на основе этих панелей

    21:5312

    Dell попробует продвигать микрокомпьютер Project Ophelia с ОС Android в на корпоративном рынке : В июле Dell обещает начать поставки микрокомпьютеров Project Ophelia стоимостью около $100

    21:309

    Philips готовит четырёхъядерный смартфон W8510 линейки Xenium с металлически корпусом: Philips W8510 получит экран диагональю 4,7 дюйма и будет принадлежать к линейке Xenium

    20:5910

    Japan Display инвестирует в производство экранов OLED, рассчитывая в будущем году начать выпуск дисплеев Full HD размером 5,2 дюйма: Компания Japan Display запланировала инвестиции в пилотное производство OLED

    19:267

    Правительство Ирландии отвергает утверждения о наличии особого соглашения по налогам с Apple: Ирландии пришлось прояснить свою позицию по ставкам налога

    18:4714

    Dell выпускает двухъядерный тонкий клиент и ПО Dell Wyse ThinOS 8: Поставки Dell Wyse D10D по всему миру начнутся 21 июня, по цене $399

    17:59

    Однокристальная платформа Marvell PXA1088 LTE одновременно поддерживает LTE TDD, LTE FDD, HSPA+, TD-HSPA+ и EDGE: Marvell называет PXA1088 LTE первым в отрасли четырехъядерным однокристальным решением с поддержкой LTE TDD, LTE FDD, HSPA+, TD-HSPA+ и EDGE

    17:383

    Gainward выпускает очередной вариант графического ускорителя GeForce GTX 650 с новой системой охлаждения: Gainward приготовила новую GeForce GTX 650 с оригинальной СО и референсными частотами

    17:352

    В Chicony предпочитают не надеяться на рынок ноутбуков: Хорошие финансовые показатели Chicony в первом квартале 2013 года объясняются своевременной диверсификацией бизнеса

    17:244

    Смартфон LG Optimus F3 кроме поддержки LTE получит аккумулятор ёмкостью 2460 мА•ч: LG Optimus F3 будет оснащаться экраном диагональю 4 дюйма и батареей 2460 мА•ч

    17:032

    Специалисты Japan Display создали пятидюймовый дисплей Full HD с интегрированным сенсорным экраном Pixel Eyes: Технология Pixel Eyes уже используется в дисплеях Japan Display меньшего разрешения

    17:024

    Samsung, возможно, готовит смартфон Galaxy S4 Mega: Samsung Galaxy S4 Mega получит экран диагональю более пяти дюймов - это единственное, что о нем можно сказать точно

    16:5914

    Intel, Qualcomm и Samsung обошли AMD в рейтинге производителей микропроцессоров, составленном IC Insights: По мнению IC Insights, пришла пора рассматривать вместе процессоры для ПК и мобильных устройств

    16:3911

    Dell выпустит три планшета с экранами диагональю 10,8 дюйма разрешением Full HD: Их выпуск состоится в конце текущего года - первой половине следующего

    16:282

    iBall Slide Q9703 — индийский четырехъядерный планшет за $290, оснащенный дисплеем Retina : Экран планшета iBall Slide Q9703 размером 9,7 дюйма имеет разрешение 2048 x 1536 пикселей

    15:5714

    Смартфон Huawei G610 оснащается большим экраном диагональю 5,4 дюйма с низким разрешением: Huawei G610 получил экран диагональю 5,4 дюйма разрешением 940 х 560 точек

    15:524

    Агент Mail.Ru собрал статистику по платформам: В фаворитах оказалась Windows — этой ОС отдают предпочтение 61,1% пользователей мессенджера

    15:335

    Браузер Opera 14 для Android на движке Chromium: В Opera для Android встроена технология сжатия Opera Mini

    15:284

    Используя лазейку в законах, Apple вывела из-под уплаты налогов 44 миллиарда долларов: Подкомитет сената США недоволен действиями Apple

    14:5065

    Lenovo готовит ультрабуки ThinkPad S3 и S5: Новинки получат алюминиевые корпуса

    14:395

    Windows Firewall Control v.4.0.0.0 - бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8: Бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8

    14:25

    Jolla представила одноименный смартфон под управлением ОС Sailfish: Jolla стал первым смартфоном на базе Sailfish

    14:1521

    Блоки питания Thermaltake готовы к появлению процессоров Intel Haswell : По данным компании Thermaltake, все выпускаемые ею блоки питания высокого класса полностью совместимы с процессорами Haswell

    14:05

    Смартфон HTC One без надстройки Sense 5 возможно выйдет в конце лета: HTC One с «чистой» Android появится в конце лета

    13:5714

    XMedia Recode v.3.1.6.0 - бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа

    13:501

    Enermax выпускает сразу пять новых моделей вентиляторов серий Cluster Advance, Everest Advance, Magma Advance, T.B.Vegas Quad и T.B.Vegas: Новые вентиляторы Enermax серий Cluster Advance, Everest Advance, Magma Advance, T.B.Vegas Quad и T.B.Vegas имеют типоразмер 120 мм

    13:351

    Согласно результатам тестирования 3D-ускорителя GeForce GTX 770, новинка превосходит GTX 680 на 10-12%: GeForce GTX 770 уступает GTX 780 всего 10%

    13:245

    SyncBackSE v.6.4.3 - программа для создания резервных копий и синхронизации файлов: Программа для создания резервных копий и синхронизации файлов

    13:15

    NetSetMan v.3.5.3 - программа для быстрой смены сетевых профилей: Программа для быстрой смены сетевых профилей

    12:40

    DriverView v.1.42 - бесплатная утилита, отображающая список загруженных в ОС драйверов: Крошечная бесплатная утилита, которая отображает список драйверов загруженных в ОС

    12:05

    Toshiba анонсирует серийный выпуск 19-нанометровой флэш-памяти MLC NAND нового поколения: По данным Toshiba, технология нового поколения позволила создать самые маленькие в мире чипы памяти MLC NAND плотностью 64 Гбит

    11:544

    PicEdit v.3.30 - небольшой бесплатный графический редактор с набором встроенных эффектов: Небольшой бесплатный графический редактор с набором встроенных эффектов

    11:30

    Усилитель для наушников Sennheiser HDVD 800 оценен производителем в $2000: В конструкции Sennheiser HDVD 800 используется цифро-аналоговый преобразователь производства Burr-Brown

    11:1542

    Специалистам SanDisk удалось уменьшить размеры 19-нанометровой ячейки флэш-памяти на 25%: В 19-нанометровых чипах флэш-памяти SanDisk второго поколения используется архитектура All-Bit-Line

    10:551

    BatteryInfoView v.1.20 – утилита просмотра расширенной информацию о статусе и характеристиках батареи ноутбука: Утилита, которая позволяет просматривать расширенную информацию о статусе и характеристиках батареи ноутбука

    10:55

    Das Keyboard начинает продажи тихой механической клавиатуры Professional Quiet : Цена механической клавиатуры Das Keyboard Professional Quiet — $149

    10:3919

    Samsung начинает поставки серверных SSD SM843T объемом до 960 ГБ: К особенностям SSD SM843T относится защита от потери данных в случае внезапного отключения питания

    10:245

    AnyDVD HD v.7.2.0.0 - программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков: Программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков

    10:20

    eMagin выходит на рынок электронных видоискателей со сверхкомпактным цветным микродисплеем XGA096 OLED-XL: Цветной микродисплей eMagin XGA096 OLED-XL разработан специально для камер

    10:002

    Virtual CloneDrive v.5.4.6.0 - программа для работы с образами от CloneDVD/CloneCD: Программа для работы с образами от CloneDVD/CloneCD

    09:45

    HGST Travelstar 5K1500 — первый жесткий диск объемом 1,5 ТБ типоразмера 2,5 дюйма толщиной 9,5 мм: Накопители HGST Travelstar 5K1500 появятся в продаже в июне

    09:4113

    PicPick v.3.2.5 - бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    09:102

    Seagate выпускает первый жесткий диск объемом 4 ТБ, специально предназначенный для видеозаписи: Накопитель Seagate Video 3.5 HDD объемом 4 ТБ оснащен интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    09:0015

    ESET: целью новой кибератаки стали конфиденциальные данные в Пакистане: Эксперты ESET обнаружили связь Индии с целенаправленной кибератакой на Пакистан

    08:35

    Action Backup - программа для резервного копирования данных по расписанию: Программа для резервного копирования данных по расписанию

    08:00

    Назван срок начала продаж и цены двух первых моделей объективов Zeiss Touit для беззеркальных камер: Первыми моделями новой линейки стали объективы Touit 2.8/12 и Touit 1.8/32 в исполнении для камер Fujifilm X и Sony NEX

    08:0013

    Samsung делает встроенное ПО беззеркальных камер NX2000 и NX300 открытым: Любой желающий может загрузить «исходники» встроенного ПО камер Samsung NX200 и NX300

    07:0021

    Планшет Hisense Sero 7 Pro предлагает функциональность Nexus 7 за $150: Hisense Sero 7 Pro оснащён экраном IPS и SoC Tegra 3

    00:1212

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