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    2 мая 2013

    В будущих смартфонах HTC One будут использоваться другие микрофоны: HTC One прекратит использовать микрофоны HDR производства STM в своём смартфоне HTC One

    21:248

    В будущих планшетах будут использоваться ультратонкие тепловые трубки : В конце 2013 или в начале 2014 года часть планшетов будет использовать тепловые трубки толщиной 0,6 мм

    20:4513

    Второе поколение планшетов Microsoft Surface будет меньше нынешнего и выйдет в свет в конце июня: Microsoft Surface нового поколения будет иметь экран диагональю от 7 до 9 дюймов

    19:5262

    Брайан Кржанич сменит Пола Отеллини на посту генерального директора Intel: Брайан Кржанич (Brian Krzanich) стал шестым генеральным директором Intel

    19:1520

    В Сети появились изображения планшета Toshiba AT10LE-A, который возможно будет первым носителем SoC Tegra 4: Toshiba AT10LE-A скорее всего основан на Tegra 4 и получит порты Micro HDMI, microUSB и слот для карт памяти microSD

    18:133

    Системная плата ECS Z87H3-A2X Extreme для процессоров Intel Haswell позирует на фото: ECS Z87H3-A2X Extreme оснащена тремя слотами PCI-Express 3.0 x16 и разъемом mSATA

    17:552

    Noctua выпускает модификацию вентилятора NF-A14 с поддержкой широтно-импульсной модуляции: Noctua NF-A14 PWM вращается со скоростью от 300 до 1500 об/мин

    17:233

    Однокристальная платформа MediaTek MT6572 располагает интегрированными адаптерами Wi-Fi, FM, GPS, Bluetooth и модемами Rel. 8 HSPA+ и TD-SCDMA: В конфигурацию SoC MediaTek MT6572 входит два ядра Cortex-A7 с частотой до 1,2 ГГц

    15:556

    Toshiba готовит планшет WT310 под управление Windows 8 Pro, ориентированный на бизнес-сегмент: Toshiba WT310 оснащается экраном Full HD диагональю 11,6 дюйма и процессором Intel Core

    14:1730

    В Сети появились полные характеристики 3D-ускорителя AMD Radeon HD 7730: AMD Radeon HD 7730 получит 448 универсальных процессоров и 28 TMU

    12:483

    Пентагон планирует «принять на вооружение» смартфоны и планшеты Apple, Samsung и BlackBerry: 470 000 из 600 000 пользователей мобильных устройств в американском военном ведомстве используют продукцию BlackBerry

    12:4014

    Компания Seagate Technology отчиталась за квартал, завершившийся 29 марта 2013 года: За третий квартал 2013 финансового года Seagate удалось получить 3,5 млрд. долларов дохода

    12:121

    Sigma называет цену и срок начала продаж объектива 60mm F2.8 DN: Объектив Sigma 60mm F2.8 DN предназначен для беззеркальных камер

    11:492

    Samsung использует в планшете Galaxy Tab 3 однокристальную платформу Marvell PXA986: В состав Marvell PXA986 входит GPU Vivante GC1000

    09:2015

    HTC перенимает практику Samsung: модель M4 будет копией HTC One, но меньше и проще с технической точки зрения: HTC M4 получит дисплей диагональю 4,3 дюйма разрешением 720p и двухъядерный CPU

    08:2015

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