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    4 мая 2013

    Мини-ПК iMito QX1 оснащён четырёхъядерным процессором Rockchip RK3188 и разъёмом для подключения внешней антенны Wi-Fi: Цена мини-ПК iMito QX1 составляет 90 долларов

    18:5326

    Панель ввода-вывода Scythe Kama Panel 3.1 содержит разъемы USB 3.0, слот типоразмера 2,5 дюйма и другие полезные вещи: Панель Scythe Kama Panel 3.1 имеет код по каталогу SCKMPN-3100 и стоит 32 евро

    12:3417

    Enermax публикует список блоков питания, «совместимых с процессорами Intel Haswell»: Все выпускаемые сейчас блоки питания Enermax высокого и среднего класса поддерживают процессоры Intel Haswell

    12:1727

    Появились новые изображения камеры Olympus PEN E-P5: Когда камера Olympus PEN E-P5 будет представлена официально — пока неизвестно

    09:008

    LG приписывают роль партнера Google по выпуску смартфона Nexus 5: По данным Korea Times, глава Google обсуждает с LG технические аспекты Nexus 5

    08:3012

    Nauticam предлагает свой вариант подводного бокса для Nikon D7100: Цена бокса NA-D7100 равна $3200

    08:003

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