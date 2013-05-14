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    14 мая 2013

    Смартфон Onyx получил экран E Ink диагональю 4,3 дюйма разрешением 800 х 480 точек: Onyx E43 получил экран E Ink диагональю 4,3 дюйма и процессор с частотой 1 ГГц

    23:3541

    Российская AlterGeo выиграла Tactrick Android Developer Cup с приложением Gvidi: Он изучает личные вкусы пользователей, выдает персональные рекомендации по окружающим заведениям и позволяет резервировать столики

    23:30

    В июне стартует массовое производство дисплеев Sharp IGZO разрешением WQHD и WQHD+ для ноутбуков: Минимальная плотность пикселей составляет 221 на дюйм — у панели диагональю 13,3 дюйма разрешением 2560 х 1440 точек

    22:0526

    Adata анонсировала бюджетный флэш-накопитель DashDrive UV150 с интерфейсом USB 3.0: Максимальный объем Adata DashDrive UV150 — 32 ГБ

    21:312

    Внешний аккумулятор Romoss имеет ёмкость 10 400 мА•ч: Внешний аккумулятор Romoss имеет ёмкость 10 400 мА•ч при массе 445 г и оснащён фонариком

    20:105

    Процессорный охладитель Alpenföhn Silvretta имеет высоту 45 мм: Alpenföhn Silvretta располагает тремя тепловыми трубками и 92-миллиметровым вентилятором

    18:492

    Смартфон BlackBerry Q5 с клавиатурой QWERTY представлен официально: Спецификации и цена смартфона BlackBerry Q5 пока остаются тайной

    18:4821

    Archos ChefPad — планшетный компьютер для кулинаров: Archos ChefPad получил дисплей диагональю 9,7 дюйма и двухъядерный CPU частотой 1,6 ГГц

    17:406

    Появилась новая порция информации и слухов о смартфоне Motorola X Phone: Google отказалась от смартфона X Phone, передав его Motorola

    16:3920

    Компания Intel за год сократила объем поставок полупроводниковых изделий на 3%, TSMC — нарастила на 26%: В пятерку крупнейших поставщиков полупроводниковых изделий по состоянию на первый квартал 2013 года вошли компании Intel, Samsung, TSMC, Qualcomm и Toshiba

    16:148

    MSI удваивает объем памяти разогнанного варианта 3D-карты AMD Radeon HD 7790: Графический процессор модели MSI R7790-2GD5/OC работает на частоте 1050 МГц

    14:437

    FlashGot v.1.5.5.4 - дополнение к Firefox для удобной загрузки файлов из сети: Дополнение для веб-браузеров Firefox для удобной загрузки файлов из сети

    14:25

    Nokia представила Lumia 925 — международную версию флагманского смартфона Lumia 928: Nokia Lumia 925 отличается от Lumia 928 корпусом, размерами и объемом встроенной флэш-памяти

    14:0344

    IsoBuster Pro v.3.2 - удобная программа для записи дисков: Удобная программа для записи дисков

    13:50

    Networx v.5.2.8 – бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки: Бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки

    13:15

    «Магические раскраски» для iOS и Android — математика для самых маленьких: «Магические раскраски» включают в себя несколько мини-игр, которые в понятной и ненавязчивой форме помогут ребёнку освоить основы математики

    13:02

    Можно ли превратить GeForce GTX 680 в GTX 770 обновлением BIOS?: Не исключено, что GeForce GTX 770 будет получена из GTX 680 давно известным Nvidia приемом переименования

    13:0012

    В прототипе ученического планшета Sony решила использовать гибкий дисплей E Ink диагональю 13,3 дюйма: На экране планшета целиком умещается лист формата А4

    12:5418

    Earth Alerts 2013.1.54 - бесплатная программа для просмотра информации о ЧС в режиме реального времени: Бесплатная программа для просмотра информации о ЧС в режиме реального времени

    12:40

    AutoHotkey v.1.1.10.00 - программа для расширенного управления устройствами ввода: Программа для расширенного управления устройствами ввода

    12:05

    TweakNow WinSecret 2012 v.4.2.7 - программа для настройки скрытых параметров Windows: Программа для настройки скрытых параметров Windows

    11:301

    Планшет Sqigle Earl оснащен электрофоретическим экраном и солнечной батареей: Планшет Sqigle Earl работает под управлением ОС Android

    11:2528

    TweakNow PowerPack 2012 v.4.2.9 - программа для тонкой настройки ОС Windows: Программа для тонкой настройки различных параметров операционных систем Windows XP/Vista/Seven/8, а также веб-браузера Internet Explorer

    10:55

    TweakNow RegCleaner v.7.2.6 - утилита для очистки реестра ОС Windows: Утилита для очистки реестра ОС Windows

    10:20

    Skype v.6.3.0.107 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    09:454

    Вышла Panda Global Protection 2014 Beta с мультиплатформенной защитой: Новый Panda Global Protection 2014 Beta предлагает защиту различных платформ и устройств (ПК, Mac, планшетники и смартфоны)

    09:10

    Amazon покупает у Samsung компанию Liquavista, разрабатывающую цветные гибкие экраны: Компания Amazon уже подтвердила информацию о сделке с Samsung

    09:0016

    Nokia Asha открывает для разработчиков новые возможности сегмента доступных смартфонов: Новая платформа Asha предоставляет разработчикам возможность разрабатывать качественные приложения в самом быстрорастущем сегменте рынка смартфонов в мире

    08:35

    Основой ноутбука Rain Computers LiveBook V служит процессор Intel Core i7 третьего поколения: Ноутбук Rain Computers LiveBook V позиционируется как инструмент видеопроизводства

    08:002

    Вышла предрелизная версия продукта ESET для Microsoft Forefront TMG: Представлен релиз-кандидат ESET NOD32 Gateway Security для Forefront TMG

    08:00

    EVGA выпускает блок питания SuperNova 1000 G2 мощностью 1000 Вт: Блок питания EVGA SuperNova 1000 G2 мощностью 1000 Вт защищен от нештатных ситуаций

    07:006

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