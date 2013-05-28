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    28 мая 2013

    Появились новые варианты спецификаций 3D-ускорителей AMD поколения HD 8000: AMD HD 8970 получит не 4096, а 2304 универсальных процессора

    22:4819

    Смартфон Meizu MX3 получит большой экран диагональю не менее 5,5 дюйма: Meizu MX3 получит большой экран, не ёмкий аккумулятор и не будет поддерживать LTE

    21:098

    Сотрудничество AMD с Microsoft по разработке и поставке APU для Xbox One оценивается в 3 млрд долларов: По оценке Боба Фельдштейна сумма сделки между Microsoft и AMD составит более 3 млрд долларов

    20:2315

    Названы цены планшетофонов Samsung Galaxy Mega 5.8 и Mega 6.3: Модель Samsung Galaxy Mega 5.8 оценена примерно в $445, Mega 6.3 — в $565

    20:1814

    По предварительным данным, разрешение экрана смартфона Apple iPhone следующего поколения будет вдвое выше нынешнего: Если верить опубликованным данным, следующий смартфон iPhone получит экран разрешением около 1,5 млн. пикселей

    19:5229

    Жесткие диски WD Se объемом до 4 ТБ для вычислительных центров рассчитаны на непрерывную эксплуатацию: Цены на модели WD2000F9YZ, WD3000F9YZ и WD4000F9YZ объемом от 2 до 4 ТБ лежат в диапазоне от $160 до $310

    18:107

    Foxconn скоро покажет устройство, работающее под управлением Firefox OS: Hon Hai Precision Industry и Mozilla объединили усилия

    17:4919

    Galaxy оснастит свой вариант ускорителя GeForce GTX 770 системой охлаждения с парой 90-миллиметровых вентиляторов: Galaxy GTX 770 основана на нереференсной печатной плате и получила заводской разгон

    17:091

    Zotac подготовила сразу три нереференсных варианта 3D-ускорителя GeForce GTX 770: Zotac GeForce GTX 770 версии ZT-70304-10P получит 4 ГБ памяти

    16:253

    Появились фото и более точные характеристики гигантского смартфона Actwell i6000 : Actwell i6000 получит аккумулятор ёмкостью 3150 мА•ч

    15:4216

    LG не будет являться производителем смартфона Nexus 5: LG официально не будет являться производителем Google Nexus 5

    15:1411

    Смартфон Samsung Galaxy Note 3 может получить улучшенную камеру с оптической стабилизацией и оптическим зумом: Камера Samsung Galaxy Note 3 может получить шторку, OIS и трёхкратный оптический зум

    14:4710

    HTC заинтересована в использовании аморфных сплавов Liquidmetal в своей продукции: HTC, возможно, будет использовать Liquidmetal уже в этом году

    13:5413

    Смартфон LG Nexus 4 белого цвета представлен официально: Продажи смартфонов LG Nexus 4 белого цвета стартуют завтра

    13:128

    Анонсирован выпуск объектива Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS: Сколько будет стоить объектив Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS — пока неизвестно

    12:314

    Смартфон Umeox X5 толщиной 5,6 мм стал объектом «шпионских фото»: Выход Umeox X5 ожидается в июле

    11:0011

    RegScanner v.1.96 - бесплатная утилита для быстрого поиска в системном реестре Windows: Бесплатная утилита для быстрого поиска в системном реестре Windows

    10:55

    Cерию Adata XPG V2 пополнили модули памяти DDR3-2800: Модули памяти Adata серии XPG V2 имеют алюминиевые радиаторы

    10:333

    WSUS Offline Update v.8.4 - бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет: Бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет

    10:201

    Корпус флэшки SP/Silicon Power Jewel J10 с интерфейсом USB 3.0 изготовлен из нержавеющей стали: Предусмотрен выпуск модификаций накопителя SP/Silicon Power Jewel J10 емкостью 8, 16, 32 и 64 ГБ

    10:1511

    VideoCacheView v.2.50 - бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша браузеров: Бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузеров

    09:45

    Light Image Resizer v.4.4.2.0 - бесплатная утилита для обработки графических файлов: Бесплатная утилита для обработки графических файлов

    09:10

    PrivaZer v.1.11 - бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации: Бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации

    08:35

    Intel Processor Identification Utility v.4.70 - утилита для точной идентификации процессоров Intel: Утилита для точной идентификации процессоров Intel

    08:00

    В Китае представлен планшет Sunnycube V7, цена которого составляет $40 : Планшет Sunnycube V7 основан на однокристальной системе VIA WM8880

    01:1931

    В сети появилась информация о мини-ноутбуке Lenovo IdeaPad S210: Lenovo IdeaPad S210 — бюджетный ноутбук с процессором Intel Core i5

    00:1011

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