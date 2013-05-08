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    8 мая 2013

    Samsung выпустит смартфон Galaxy S4 Zoom в начале июня, а Galaxy S4 Activ в середине июля: Galaxy S4 Activ получит усиленный корпус

    23:408

    Модули Smart Modular Technologies CoolFlex DDR3 RDIMM объемом 24 ГБ предназначены для серверов: Использование трехранговых модулей CoolFlex SG5723GAHPQ069P3HM позволяет увеличить объем памяти сервера на 50%

    20:212

    Zotac оснастила свои неттопы Zbox процессорами Intel Core i3 и Core i5: Zotac Zbox ID88 и ID89 получили процессоры Core i3-3220T и Core i5-3470T

    20:134

    Samsung приписывают намерение покинуть рынок карточек памяти microSD: Сейчас более прибыльным является производство таких продуктов, как eMMC, eMCP и SSD

    18:4815

    Стыковочная станция Dell D5000 Wireless Dock рассчитана на беспроводное подключение по интерфейсу WiGig 802.11ad: Основой Dell D5000 Wireless Dock стал чип DisplayLink DL-3900

    18:045

    BitFenix расширяет гамму корпусов Prodigy вариантами Vivid Green и Cobalt Blue: Продажи корпусов BitFenix Prodigy Green и Prodigy Blue начнутся в конце месяца

    16:152

    Охлаждающая подставка Thermaltake LifeCool II подходит для ноутбуков с экраном размером до 17 дюймов: Охлаждающая подставка Thermaltake LifeCool II выполнена в форме подушки

    15:47

    В этом году AMD выпустит видеокарты нового поколения Volcanic Islands, содержащие в максимальной конфигурации 4096 универсальных процессоров: AMD Hawaii содержит 4096 универсальных процессора и 512-разрядную шину памяти

    15:4724

    В серию USB-накопителей Mach Xtreme MX-FX вошла модель объемом 256 ГБ: Максимальные скорости чтения и записи Mach Xtreme MX-FX объемом 256 ГБ - 300 и 185 МБ/с соответственно

    15:271

    SilverStone выпускает облегченный вариант корпуса SG05 под названием SG05-Lite: На российском рынке корпус SilverStone SG05-LITE появится в середине июня 2013 года

    15:255

    SmartMetric обвиняет Visa и MasterCard в нарушении патента и требует выплаты 13,4 млрд. долларов: Слушание по делу SmartMetric назначено на 9 сентября

    14:5329

    DVDVideoSoft Free Screen Video Recorder v.2.5.29.430 - бесплатная программа для захвата изображений: Бесплатная программа для захвата изображений

    13:50

    PowerColor официально представила пассивный вариант видеокарты Radeon HD 7850: PowerColor Radeon HD 7850 SCS3 получила пассивную СО и референсные частоты

    13:309

    DVDVideoSoft Free Video to JPG Converter v.5.0.24.430 - бесплатная программа для извлечения картинок из видеоряда: Бесплатная программа для извлечения картинок из видеоряда

    13:15

    DVDVideoSoft Free Audio CD Burner v.2.0.23.430 - бесплатная программа для записи аудио-дисков: Бесплатная программа для записи аудио-дисков

    12:40

    Tweak-8 v.1.0 Build 1015 - утилита для настройки и оптимизации работы Windows 8: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 8

    12:05

    Во второй половине текущего года выйдет iPad mini с дисплеем Retina, а в первом квартале следующего – с новым CPU: iPad mini получит дисплей прежней диагонали, но большего разрешения

    11:3414

    DVDVideoSoft Free Disc Burner v.3.0.18.430 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    11:30

    На территории США стал доступен для предзаказа смартфон Sony Xperia SP: Цена смартфона Sony Xperia SP составляет $480

    10:5913

    Maxthon v.4.0.6.2000 - веб-браузер для ОС Windows: Веб-браузер для ОС Windows

    10:55

    Blender v.2.67 - кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации: Кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации

    10:201

    По результатам 6 месяцев с Windows 8: Прошло шесть месяцев с момента выхода ОС Windows 8

    09:457

    Опасный троянец подменяет веб-страницы: Специалисты компании «Доктор Веб» изучили одну из самых распространенных в апреле 2013 года угроз, троянца Trojan.Mods.1

    09:10

    WD и SanDisk объединяются в выпуске гибридных накопителей: Толщина SSHD WD Black равна 5 мм, емкость 500 ГБ

    09:006

    Adobe представляет революционное обновление Creative Cloud: Creative Cloud теперь предлагает новое поколение настольных приложений, доступ к услугам публикации веб-сайтов и создания приложений и к облачному хранилищу, а также возможность синхронизации между устройствами и компьютерами

    08:354

    Ассортимент Nexus пополнил 140-миллиметровый корпусной вентилятор серии Real Silent: 140-миллиметровый корпусной вентилятор Nexus серии Real Silent получил обозначение D14SL

    08:30

    Смартфон Micromax A120 Canvas HD Pro получит дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением Full HD: Цена устройства Micromax A120 Canvas HD Pro составит 370 долларов

    08:257

    Вышла новая версия ABBYY Разговорники для Apple iOS: ABBYY объявляет о выходе второй версии ABBYY Разговорники (ранее PhraseBooks) для Apple iOS

    08:00

    В Сети появились изображения референсных образцов 3D-карт Nvidia GeForce GTX 780 и GeForce GTX 770: Референсные образцы 3D-карт Nvidia GeForce GTX 780 и GeForce GTX 770 очень похожи на GeForce GTX Titan

    07:007

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