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    12 мая 2013

    Реальное превосходство в производительности Core i7-4770K над Core i7-3770 не превышает 5%, в играх — 1%: Появилась более детальная информация о производительности процессора Intel Haswell Core i7-4770K

    20:4892

    Представлена камера Olympus PEN Lite E-PL6 системы Micro Four Thirds: Камера Olympus PEN Lite E-PL6 будет предложена в красном, белом, серебристом и черном вариантах

    19:302

    Суперкомпьютер Cray XC30-AC ориентирован на новый сегмент потребителей: Цены на Cray XC30-AC с воздушным охлаждением стартуют с отметки 500 000 долларов

    17:258

    NHK и Mitsubishi Electric разработали первый в мире кодер HEVC для сжатия видео в формате 8K Super Hi-Vision: Габариты кодера HEVC равны 431 x 496 x 312 мм

    09:00110

    Компания Pegatron, выпускающая продукцию Apple, планирует расширить штат на 40%: Компания Pegatron, выпускающая продукцию Apple, планирует расширить штат на 40%

    08:308

    Intel все сложнее подтверждать действие закона Мура: В 2014 году Intel рассчитывает начать выпуск процессоров по 14-нанометровой технологии

    08:0095

    Paper by FiftyThree 1.3.1 для iPad — инструмент для художников: Paper by FiftyThree предоставляет в распоряжение пользователя большое количество холстов, кистей для рисования и различных инструментов для создания рисунка.

    00:52

    Мобильный Криминалист 2013 5.2 для проведения экспертизы сотовых телефонов: В версии 5.2 добавлена возможность анализа Объединенных Контактов в нескольких устройствах

    00:334

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