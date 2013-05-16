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    16 мая 2013

    Смартфон Lenovo K900 оценён в $490: Lenovo K900 оснащается SoC Intel Atom Z2580 и стоит менее 500 долларов

    23:2915

    NEC использует в мониторе MultiSync EA234WMi ЖК-панель AH-IPS: NEC MultiSync EA234WMi оценен в США в $269

    22:247

    Практически вся прибыль от продажи смартфонов под управлением Android за начало 2013 года принадлежит Samsung: На долю Samsung приходится почти 95% всей прибыли от продаж смартфонов Android

    22:1841

    Asus Transformer Book TX300 получил экран диагональю 13,3 дюйма и процессор Core i7-3517U: Планшет-ультрабук Asus Transformer Book TX300 оснащается 13-дюймовым экраном IPS и процессором Core i7-3517U

    21:484

    Экран смартфона Panasonic P51 защищает сверхпрочное стекло Dragontrail: Цена смартфона Panasonic P51 составит $491

    21:359

    LG готовит смартфон Optimus GJ — водонепроницаемый вариант Optimus G: Премьера LG Optimus GJ состоится 22 мая

    20:592

    Мобильные приложения «Образование-Медиа» для подготовки к ЕГЭ доступны для iOS: Ранее компанией "Образование-Медиа" были выпущены мобильные приложения для подготовки к ЕГЭ для Android устройств

    18:17

    Мини-ноутбук Asus 1015E-DS03 под управлением ОС Ubuntu Linux можно приобрести всего за $210: Asus 1015E-DS03 оснащён процессором Celeron 847 и 2 ГБ оперативной памяти

    17:4229

    Твердотельный накопитель Transcend MSM610 типоразмера mSATA предназначен для мобильной электроники : Размеры Transcend MSM610 mSATA — 26,8 x 29,85 x 3,85 мм

    16:274

    Низкопрофильный процессорный охладитель Xigmatek Janus оснащен двумя вентиляторами: Высота низкопрофильного процессорного охладителя Xigmatek Janus равна 60 мм

    16:0010

    Asus обновила планшет Fonepad, он получил новый CPU и в два раза больше флэш-памяти: Новая версия Asus Fonepad получила CPU Intel Atom Z2460

    15:533

    GPU 3D-карты GeForce GTX 770 засветился на фото: В Nvidia GeForce GTX 770 будет использоваться GPU GK104-425-A2

    15:152

    Ассортимент Buffalo Technology пополнили NAS серии LinkStation 400: Новые хранилища данных Buffalo Technology серии LinkStation 400 поступят в продажу на российском рынке в июне 2013 года

    15:041

    В корпусе Golden Field 6806B помещается до восьми накопителей и до пяти вентиляторов: Корпус Golden Field 6806B рассчитан на системные платы типоразмера ATX и microATX

    13:335

    По данным тайваньских производителей, планшет Microsoft Surface с восьмидюймовым экраном выйдет в июне: Планшет Microsoft Surface с экраном размером около 10 дюймов выйдет в третьем квартале 2013 года

    12:494

    Nsauditor Network Security Auditor v.2.6.4 - сетевой сканер для диагностики удаленных станций: Сетевой сканер для диагностики удаленных станций

    12:40

    Adata анонсировала «сверхомпактные» флэшки DashDrive Choice UC510: Adata DashDrive Choice UC510 подключаются по интерфейсу USB 2.0

    12:106

    WebCookiesSniffer v.1.17 - утилита, отображающая все cookie, пересылаемые между сервером и веб-браузером: Утилита, отображающая все cookie, пересылаемые между сервером и веб-браузером

    12:05

    Windows 8 Codecs v.1.56 - сборники популярных кодеков для ОС Windows 8: Сборник популярных кодеков для ОС Windows 8

    11:306

    В серию I-O Data SSDN-3V вошли твердотельные накопители объемом до 240 ГБ: Толщина твердотельных накопителей I-O Data SSDN-3V равна 7 мм

    11:05

    Fusion v.2.4.7 - HDR-программа обработки изображений: HDR-программа обработки изображений

    10:55

    У графического процессора Nvidia GeForce GTX 780 будет не 2496 ядер CUDA, а меньше: Опубликовано фото упаковки Inno3D GeForce GTX 780, уточнены спецификации

    10:3412

    Компания Corel обновила видеоредактор Pinnacle Studio for iPad: Обновление добавит специальные эффекты ускоренного и замедленного воспроизведения видео, новые стили титров, а также предоставит доступ к онлайн сообществу пользователей Pinnacle Studio for iPad

    10:20

    Softline выпустила новую версию корпоративного портала DeskWork 2013Q1: Softline объявляет о выходе очередной версии корпоративного портала DeskWork 2013Q1

    09:45

    Chip Memory Technology представила встраиваемую энергонезависимую память LogicFlash : На память LogicFlash получено четыре патента

    09:305

    Falcongaze SecureTower – новые возможности для построения отчетов: Falcongaze заявляет об обновлении системы SecureTower

    09:10

    Опубликованы изображения и спецификации системной платы MSI Z87 MPower: Плата MSI Z87 MPower получила 16-фазную подсистему питания процессора

    09:0020

    InfoWatch обновила SMB-решение для защиты рабочих станций: InfoWatch сообщает о выпуске обновленного решения InfoWatch EndPoint Security

    08:35

    Основой смартфона ZTE Grand X2 In служит платформа Intel Clover Trail+: Смартфон ZTE Grand X2 In оснащен экраном размером 4,5 дюйма по диагонали

    08:308

    Планшет Archos 97b Platinum получит четырёхъядерный процессор Rockchip RK3188 и дисплей диагональю 9,7 дюйма разрешением 2048 х 1536 пикселей: Archos 97b Platinum — первый планшет компании с процессором Rockchip RK3188

    08:208

    Новая версия ABBYY FineScanner для iOS повышает стандарт качества мобильного сканирования: Вышла новая версия ABBYY FineScanner для iOS

    08:00

    Noctua представляет охладители NH-U12DX i4 и NH-U9DX i4 для процессоров Intel Xeon: Цена NH-U9DX i4 равна 60 евро, NH-U12DX i4 — 70 евро

    08:001

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