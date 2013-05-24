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    24 мая 2013

    Клиент Evernote 5.3 для iOS поддерживает напоминания: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    23:58

    ПИН-коды для iTunes Store можно купить за Яндекс.Деньги: При покупке нужно указать любую сумму без копеек

    23:561

    Evernote Food 2.2.2 для iOS сохраняет впечатления о блюдах и вкусах: Программа позволяет сохранять все ощущения, мысли, впечатления и воспоминания, связанные с едой.

    23:55

    Dr.Web для Android и Dr.Web для Mac OS X сертифицированы ФСБ России:

    23:531

    1 млн москвичей заказывают госуслуги через Интернет : Популярные электронные услуги – запись к врачу, а также контакт со школьным учителем через систему «электронный дневник и журнал»

    23:503

    AirDroid 2.0.2 — управление устройством Android из браузера: C помощью данного приложения можно управлять планшетом или смартфоном прямо из окна браузера

    23:492

    Dinamotxt 2.06.00 — отправка SMS с Android-планшета: Для работы приложения понадобится иметь два устройства на Android: смартфон и планшет.

    23:48

    Cinemagram 1.0.12 для Android — создание и обмен видеороликами: С его помощью можно снимать коротенькие видеоролики до четырех секунд и загружать их на сервер.

    23:47

    Springpad 4.0.5 — онлайн-блокнот для iPhone и iPad: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    23:31

    2x Battery 2.61 — увеличение времени автономной работы смартфона: Приложение может само отключать передачу данных при выключении экрана

    23:30

    На территории Великобритании стал доступен к продаже планшетофон Huawei Ascend Mate: Цена устройства Huawei Ascend Mate составляет £335

    23:108

    Пятая часть Sony может быть продана: Sony понижает прогноз продаж камер и смартфонов на год

    22:5316

    Music PlayerPro 2.72 — многофункциональный проигрыватель для Android: Приложение позволяет редактировать теги файлов и использует систему рейтинга песен.

    22:44

    HTC планирует выпустить увеличенную версию смартфона One: HTC планирует выпустить копию смартфона One с большим экраном

    22:228

    Samsung планирует скоро выпустить вариант смартфона Galaxy Star стоимостью 70 евро, рассчитанный на две карточки SIM: Датой выхода варианта смартфона Samsung Galaxy Star, рассчитанного на две карточки SIM, названо 31 июля

    22:218

    Ignis рассчитывает в августе начать поставки 20-дюймовых дисплеев AMOLED: В экранах AMOLED производства Ignis используется запатентованная технология MaxLife

    20:458

    Intel обещает, что ноутбуки на процессорах Haswell будут работать без подзарядки на 50% дольше, чем ноутбуки на Ivy Bridge : Haswell не выиграет у Ivy Bridge по производительности, в по энергопотреблению — может

    19:1854

    MSI GS70 Stealth — игровой ноутбук толщиной 21,8 мм, оснащаемый графическим ускорителем GeForce GTX 765M: MSI GS70 Stealth получит экран диагональю 17,3 дюйма и GeForce GTX 765M

    17:594

    Смартфон Samsung GT-i8800 работает под управлением ОС Tizen 2.1 Mobile : Смартфон Samsung GT-i8800 носит условное наименование Redwood

    16:0940

    Планшеты Kindle Fire HD и Kindle Fire HD 8,9 теперь могут заказать покупатели более чем из 170 стран мира: Поставки планшетов Kindle Fire HD и Kindle Fire HD 8,9 начнутся 13 июня

    15:298

    Планшетный ПК Voyo A15 может предложить экран IPS диагональю 11,6 дюйма, SoC Exynos 5250 и аккумулятор ёмкостью 11500 мА∙ч: Планшет Voyo A15 имеет массу 700 г, при этом располагая SoC Exynos 5250, экраном Full HD диагональю 11,6 дюйма и ёмкой батареей

    15:2620

    Компания Smartvote представила свой продукт SmartCandy — самый маленький мини-ПК: Цена устройства SmartCandy составляет $35

    15:133

    Смартфон JiaYu G3S предлагает четырёхъядерную SoC MediaTek и ёмкую батарею за $137: JiaYu G3S оснащён SoC MT658, экран IPS и батарею 2750 мА•ч

    13:1834

    DC++ v.0.820 - бесплатный клиент для сетей, работающих по протоколу DC (Direct Connect): Бесплатный клиент для сетей, работающих по протоколу DC (Direct Connect)

    12:05

    MP3 Quality Modifier v.2.52 - бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов: Бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов

    11:301

    Flickr: новое приложение для Android и 1 ТБ места для фотоснимков: В приложении есть большая коллекция фильтров, различные средства для редактирования

    10:59

    Говорящий телефон 1.0.3 для Android — смартфон, говорящий сам по себе: Приложение осуществляет давнишнюю мечту многих пользователей — голосовой интерфейс компьютеризированного устройства

    10:551

    SpeedUpMyPC v.5.3.8.0 - программа для настройки ОС Windows: Программа для настройки ОС на максимальное быстродействие

    10:55

    Songbird Music 2.1 для iOS — для музыкальных фанатов: Среди особенностей Songbird.me можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    10:47

    Paper by FiftyThree 1.3.2 для iPad — инструмент для художников: Paper by FiftyThree предоставляет в распоряжение пользователя большое количество холстов, кистей для рисования и различных инструментов для создания рисунка.

    10:42

    LectureNotes 2.3.1 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    10:40

    FPse 0.11.100 для Android — игры с PlayStation на смартфоне: Разработчик обещает отличное качество звука, хорошую совместимость и быструю работу эмулятора

    10:36

    DicePlayer 2.0.29 — видеоплеер для Android: DicePlayer позволяет смотреть видео с субтитрами разных стандартов

    10:34

    Klip Video Sharing 4.5.5 делает обмен видео на мобильном простым: Приложение, при помощи которого можно создавать видеоролики и делиться ими видеороликами с другими людьми

    10:30

    Wise Disk Cleaner v.7.83 - бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от "мусора": Бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора

    10:20

    mIRC v.7.32 - новая версия IRC-клиента: Новая версия IRC-клиента

    09:45

    Veeam анонсирует Veeam Backup & Replication v7 со встроенной акселерацией WAN : Передовая защита данных (Modern data protection) выходит на новый уровень благодаря двум революционным нововведениям – встроенной акселерации WAN и резервному копированию из аппаратных снимков, а также семи новым функциям и более 50 другим возможностям и

    09:10

    Leica обещает 11 июня представить камеру Mini M: По предварительным данным, камера Leica Mini M будет выпускаться в Германии

    09:006

    InfoWatch выпустила новую версию флагманского решения для контроля информационных потоков и классификации корпоративной информации: InfoWatch объявляет о выходе новой версии InfoWatch Traffic Monitor Enterprise

    08:35

    Появилось качественное изображение смартфона Huawei Ascend P6, названа дата и место выхода новинки: Смартфон Huawei Ascend P6 будет представлен в Лондоне, 18 июня

    08:3015

    Gigabyte официально представила мини-ПК Brix формата Intel NUC: Gigabyte Brix будет поставляться без оперативной памяти и накопителя

    08:1531

    В скором времени в продаже появится новый хромбук Acer C7 с твердотельным накопителем объёмом 16 ГБ: Устройство Acer C710-2833 Chromebook с накопителем SSD оценено в $199

    08:0549

    EVGA оснащает 3D-карту GeForce GTX 780 систему охлаждения EVGA ACX: В охладителе 3D-карты EVGA GeForce GTX 780 используются вентиляторы с двойными подшипниками качения

    08:003

    Dr.Explain v.4.9 создает руководства пользователя с "вирусным" эффектом: Новые возможности для разработчиков ПО и технических писателей

    08:001

    Microsoft представила пару новых мышек: Sculpt Comfort Mouse и Sculpt Mobile Mouse с технологией BlueTrack: Новые манипуляторы Microsoft Sculpt ориентированы на работу с Windows 8

    00:1723

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