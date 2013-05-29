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    29 мая 2013

    Система охлаждения Gigabyte WindForce 3X 450W появится и на ускорителе GeForce GTX 770: GeForce GTX 770 в исполнении Gigabyte получит частоту ядра 1137 МГц

    21:3010

    Toshiba Portege Z10t получил матовый экран IPS с поддержкой перьевого ввода: Toshiba Portege Z10t получил матовый экран, влагозащищённую клавиатуру и массу 1,4 кг

    19:4725

    Сегодня руководство Samsung решало вопросы дизайна будущих продуктов: Сегодня прошло совещание руководителей Samsung, на котором обговаривалась концепция Design 3.0

    19:0354

    PowerColor оснащает карту Radeon HD 7750 четырьмя портами Mini DisplayPort: PowerColor HD7750 2GB GDDR5 Eyefinity 4 LP Edition имеет низкопрофильное исполнение и поддерживает разрешение 4096 x 2160 точек

    17:523

    Смартфон Samsung Galaxy S4 mini построен на платформе Qualcomm Snapdragon 400?: В распоряжении Samsung Galaxy S4 mini - 1,5 ГБ оперативной памяти

    16:446

    iiyama ProLite X2380HS-W2 – белый 23-дюймовый монитор на базе панели IPS: Разрешение ЖК-панели iiyama ProLite X2380HS-W2 - Full HD

    13:557

    Startup Delayer v.3.0 Build 332 - утилита для оптимизации загрузки модулей и программ в ОС Windows: Утилита для оптимизации загружаемых модулей и программ в ОС Windows

    11:30

    PDF Shaper v.1.3 - бесплатная программа для конвертирования PDF в Word RTF: Бесплатная программа для конвертирования PDF в Word RTF

    10:551

    Представлены серверные процессоры AMD Opteron X с TDP от 9 Вт: Процессоры AMD Opteron X превосходят процессоры Intel Atom по производительности и энергетической эффективности

    10:4019

    Asus наградила 27-дюймовый монитор PA279Q панелью AH-IPS разрешением WQHD, шестью портами USB 3.0 и картоводом: Asus PA279Q оснащен также видеовыходом DisplayPort, что позволяет подключать к нему дисплей напрямую

    10:3968

    Document.Editor 2013.21 - бесплатный текстовый редактор: Бесплатный текстовый редактор

    10:20

    Spire адресует компьютерный корпус X2.6019 энтузиастам и любителям разгона: Spire X2.6019 изготовлен из стали SECC толщиной 0,6 мм

    09:599

    Планшетофону Samsung Galaxy Note 3 достался процессор Snapdragon 800: Официальный анонс Samsung Galaxy Note 3 ожидается в сентябре

    09:5528

    Immunet Protect Free v.3.1.0 - бесплатный антивирус для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО: Антивирусный продукт для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО

    09:45

    SynWrite v.5.5 - бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту: Бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту

    09:10

    В T-FLEX CAD 14 будет доступна интерактивная фотореалистичная визуализация 3D-моделей на базе технологии NVIDIA OptiX: «Топ Системы» сообщает о создании собственного модуля интерактивной генерации фотореалистичных изображений в готовящейся к выходу 14-й версии флагманского продукта T-FLEX CAD

    08:35

    3D-карты EVGA серии GeForce GTX 780 HydroCopper оснащены водоблоками: Дата начала продаж 3D-карт EVGA GTX 780 Hydro Copper и GTX 780 Classified Hydro Copper пока не названа

    08:305

    Появилось первое изображение камеры Leica Mini M: Цена камеры Leica Mini M — 2450 евро

    08:0017

    Программа для сканирования и создания схемы топологии локальной сети предприятия 10-Страйк: Схема Сети 2.5 получает ускорение: 10-Strike Software выпустила новую версию программы для системных администраторов, инженеров локальных сетей и ИТ-специалистов "10-Страйк: Схема Сети" 2.5

    08:00

    Шведская игровая мышь Mionix Avior 8200 имеет четырехслойное резиновое покрытие: Цена игровой мыши Mionix Avior 8200 — $90

    08:0012

    20 июня Samsung представит новые мобильные устройства: В фокусе внимания окажутся изделия под управлением ОС Android и Windows

    07:157

    Acer готовит планшет с CPU Intel Haswell и экраном разрешением 2560 × 1440 точек: Acer Bulgari получит процессор Haswell Core i3 и 4 ГБ оперативной памяти

    00:2619

    Компания ROCCAT анонсировала игровые компьютерные мыши Kone Pure Color: Модели Kone Pure Color появятся в скором времени по цене 70 евро

    00:0813

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