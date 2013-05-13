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    13 мая 2013

    Asus обновила ноутбук Zenbook UX51VZ, оснастив его экраном разрешением 2880 х 1620 точек: Asus Zenbook UX51VZ получил экран диагональю 15,6 дюйма разрешением 2880 х 1620 точек и оценён в 1700 евро

    23:3324

    Стали известны характеристики четырёх чипов AMD Kabini: E1-2500, E2-3000, A4-5000 и A6-5200: Компания Hewlett-Packard будет оснащать ноутбуки HP 255 процессорами Kabini

    22:042

    Новое изображение смартфона Nokia Lumia 925 появилось накануне официальной премьеры устройства: Официальный выход Nokia Lumia 925 ожидается 14 мая 2013 года

    21:2016

    Ноутбуки на процессорах Haswell появятся в розничных каналах в конце мая: Производители пока не уверены в том, что выход Haswell поможет оживить рынок ПК

    20:2021

    Усиленный вариант Samsung Galaxy S4 «засветился» на сайте Bluetooth SIG: Какой рейтинг защиты от внешних воздействий получит Galaxy S 4 Activ — пока неизвестно

    19:339

    SSD Tweaker v.3.02 - утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками: Утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками

    16:102

    Avidemux v.2.6.4 - программа для быстрого редактирования видео: Удобная программа для быстрого редактирования видео

    15:352

    Canon собирается повторно использовать старое обозначение для новой компактной камеры: В Сети появились изображения двух компактных камер Canon, включая модель S200

    15:259

    SUPERAntiSpyware v.5.6.1016 - бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    15:00

    Неанонсированный процессор AMD A4-4000 можно купить по цене $52: AMD A4-4000 получил пару ядер с частотой 3 ГГц

    14:254

    LibreOffice v.4.0.3 - мультиплатформенный сборник офисных приложений: Мультиплатформенный сборник офисных приложений

    14:254

    SoftPerfect Network Scanner v.5.4.11 - небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    13:50

    Asus RP-N53 расширяет покрытие Wi-Fi, работая в диапазонах 2,4 и 5 ГГц: Габариты устройства Asus RP-N53, соответствующего спецификациям IEEE 802.11 a/b/g/n, равны 4,5 x 3,1 x 8,5 см

    13:4711

    Защищенный смартфон Sony Xperia ZR представлен официально: Sony Xperia ZR выдерживает погружения на глубину 1,5 м длительностью до получаса

    13:1527

    SUMo v.3.6.0 — утилита для отслеживания обновлений популярного ПО: Бесплатная программа, позволяющая отслеживать появление обновлений для различных программных продуктов

    13:151

    SMPlayer v.0.8.5 - бесплатный медиаплеер, воспроизводящий практически любые форматы видео и аудио: Бесплатный медиаплеер, воспроизводящий практически любые форматы видео и аудио

    12:403

    Все блоки питания Sea Sonic, имеющие сертификаты 80 Plus Platinum и Gold, полностью совместимы с процессорами Haswell: Процессоры Haswell имеют новый режим энергосбережения, который поддерживают блоки питания Sea Sonic

    12:1227

    Tixati v.1.95 - бесплатный и простой в использовании BitTorrent-клиент: Бесплатный и простой в использовании BitTorrent-клиент

    12:051

    По подсчетам Canalys, в первом квартале 2013 года было отгружено более 300 млн. смартфонов, планшетов и ноутбуков: Операционная система Android установлена на 59% смартфонов, планшетов и ноутбуков

    11:404

    doPDF v.7.3.391 - бесплатный конвертер PDF-файлов: Бесплатный конвертер PDF-файлов

    11:30

    Benq CT2200 Smart Display — еще один монитор-моноблок с предустановленной ОС Android: Benq CT2200 Smart Display работает под управлением ОС Android 4.0.4

    11:0913

    FileZilla v.3.7.0.1 - бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент: Бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент

    10:55

    В августе Xiaomi, возможно, представит свой первый ноутбук: По предварительным данным, лэптоп получит дисплей разрешением Full HD

    10:3413

    FileMenu Tools v.6.5 - сборник бесплатных утилит для настройки контекстное меню Проводника Windows: Сборник бесплатных утилит для настройки контекстное меню Проводника Windows

    10:20

    NetGong v.8.2 Build 512 - утилита для мониторинга сетевых ресурсов: Утилиты для мониторинга сетевых ресурсов

    09:45

    NetInfo v.8.2 Build 512 - утилита для расширенной работы с Сетью: Утилита для расширенной работы с Сетью

    09:10

    Мобильную 3D-карту Nvidia GeForce GTX 780M уже можно купить, но по карману она далеко не всем: За 3D-карту Nvidia GeForce GTX 780M просят совсем нескромную сумму

    09:007

    BatteryBar v.3.5.6 - бесплатная утилита для мониторинга состояния батарей лэптопов: Бесплатная утилита, которая позволяет мониторить состояние батареи лэптопов

    08:35

    Компания Oppo планирует до конца мая начать продажи смартфона Oppo Find 5 в Индии: Стоимость Oppo Find 5 составит $507 и $578 за модификации с объёмом постоянной памяти 16 и 32 ГБ соотвественно

    08:307

    Планшет Pipo M7pro получит дисплей типа PLS диагональю 8,9 дюйма и разрешением 1920 x 1200 пикселей: Китайский производитель Pipo готовится выпустить планшеты Pipo M7 и Pipo M7pro

    08:1510

    Фото дня: смартфон Samsung Galaxy S4 mini: Толщина смартфона Samsung Galaxy S4 mini примерно равна 8 мм

    08:0018

    Новый Adobe Photoshop Creative Cloud анонсирован на MAX: На творческой конференции Adobe MAX Adobe объявила о существенном обновлении Adobe Photoshop CC

    08:00

    В сети появились фотографии загадочного устройства Sony с номером S39h: Скорее всего, Sony S39h займёт место выше модели Xperia L

    07:304

    Специалисты NEC разработали новую технологию подавления шума для телефонов : Разработка NEC не снижает уровень полезного сигнала

    07:005

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