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    30 мая 2013

    3D-карта Zotac GeForce GTX 770 Amp! Edition первой получила прибавку к частоте памяти : У карты Zotac GeForce GTX 770 Amp! Edition память работает на частоте 7200 МГц

    23:25

    Видеокарта Inno3D GTX 770 HerculeZ 2000 функционирует на повышенной частоте ядра : Видеокарта Inno3D GTX 770 получила СО HerculeZ 2000, благодаря которой чип разогревается до температуры не выше 70 градусов

    21:555

    Панель монитора Asus PQ321 выполнена по технологии IGZO и имеет разрешение 3840 x 2160 точек: Asus PQ321 имеет диагональ 31,5 дюйма и разрешение 3840 x 2160 точек

    21:2337

    Смартфон HTC One, лишённый программной надстройки Sense 5, выйдет 26 июня по цене $600: HTC One с «чистой» Android появится в Google Play в конце июня

    20:3511

    Motorola Moto X — первый смартфон, спроектированный и собранный в США: Смартфон Moto X будет выпущен в конце лета

    20:2627

    В серию 3D-карт GeForce GTX 770 JetStream вошло две модели: Охладители 3D-карт GeForce GTX 770 JetStream имеют по три вентилятора

    20:253

    MSI подготовила пару ускорителей GTX 770: Gaming и Lightning: MSI GTX 770 Lightning получила СО Twin Frozr IV и компонентную базу Gen3 Military Grade Components

    20:084

    Представлена 3D-карта Asus GeForce GTX 770 DirectCU II: Карта Asus GeForce GTX 770 DirectCU II получила 10-фазную подсистему питания с цифровым контроллером DIGI+

    19:472

    Ассортимент Apple пополнился проигрывателем iPod touch с 16 ГБ флэш-памяти: Проигрыватель Apple iPod с 16 ГБ флэш-памяти стоит $229

    19:0013

    SSD Biwin M5301 может снижать потребляемую мощность до 3 мВт: Для SSD Biwin M5301 конструкторы выбрали типоразмер mSATA

    18:42

    Lenovo готовит ноутбук IdeaPad G500 и его тонкую версию - G500s: Lenovo IdeaPad G500s будет тоньше и легче модели G500

    18:119

    Nvidia представила видеокарту GeForce GTX 770, являющуюся почти полной копией GTX 680: Nvidia GeForce GTX 770 получила ядро GK104 и тихую СО

    17:546

    Nvidia представила мобильные 3D-ускорители GeForce GTX 780M, GTX 770M, GTX 765M и GTX 760M: Nvidia анонсировала новые мобильные видеокарты GeForce GTX 780M, GTX 770M, GTX 765M и GTX 760M, по сути несколько изменив старые

    17:0913

    Анонсирован смартфон Samsung S4 mini: Предусмотрен выпуск двух цветовых вариантов S4 mini — белого и черного

    15:0040

    Видеоотчет: Xbox One — холостой выстрел: Microsoft Xbox One — не просто игровая консоль, а многофункциональный, мощный медиаплеер

    13:4445

    Google запустил новый формат папки входящих сообщений для работы с почтой: Новый вид папки входящих сообщений можно легко настроить

    13:014

    Обновлены мобильные приложения для подготовки к ЕГЭ : Все задания разработаны специально для компании "Образование-Медиа" группой экспертов

    12:48

    Peers.TV — телевидение на мобильном устройстве: В Peers.TV доступен эфир более 30 каналов, избранные передачи хранятся в архиве в течение недели

    12:451

    Флэш-накопители I-O Data ED-HBG оснащены средствами аппаратного шифрования и ввода пароля: Модель ED-HB4G объемом 4 ГБ стоит около $100

    12:4511

    Nokia внедряет систему управления мобильными устройствами AirWatch MDM для 25 тысяч сотрудников: Одной из основных функций, которую Nokia хотела видеть в своей MDM-системе - возможность полного дистанционного удаления всего содержимого со смартфонов сотрудников.

    12:321

    Появилось новое изображение смартфона Huawei Ascend W2, работающего под управлением Windows Phone 8: Считается, что цена смартфона Huawei Ascend W2 не превысит $300

    12:215

    I-O Data использует в картриджах серии RHD-R жесткие диски WD Red объемом до 3 ТБ: В серию I-O Data RHD-R вошли модели RHD-500R, RHD-1.0R, RHD-2.0R и RHD-3.0R

    11:422

    Comodo Dragon v.27.0 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    11:302

    Kingston представила серию твердотельных накопителей SSDNow KC300: В Kingston SSDNow KC300 используется контроллер SandForce SF-2281

    10:593

    Ashampoo Burning Studio v.6.84 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    10:55

    Foxconn выходит на рынок блоков питания с продукцией под собственной маркой: Дебютная линейка блоков питания Foxconn D-Series включает модели мощностью 450, 550, 650 и 750 Вт

    10:3710

    По прогнозу IDC, мобильные ПК уступят планшетам по объему поставок уже в текущем году: В 2015 году планшетов будет выпущено больше, чем настольных и мобильных ПК вместе взятых, уверены аналитики IDC

    10:2623

    Ultimate Boot CD v.5.2.4 - бесплатная программа для создания загрузочных CD-дисков: Бесплатная программа для создания загрузочных CD-дисков

    10:20

    Продажи планшетов за квартал могут уменьшиться на 20-30%, полагают тайваньские производители: От снижения спроса пострадают даже лидеры рынка планшетов — Apple и Samsung

    09:5950

    AUO показала прототип панели AMOLED размерами 4,4 дюйма и плотностью 413 пикселя на дюйм: Когда AUO начнет серийный выпуск панелей AMOLED размером 4,4 и 5 дюймов — пока неизвестно

    09:557

    Zortam Mp3 Media Studio v.15.85 - универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов: Универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов

    09:45

    В третьем квартале Apple выпустит две модели смартфонов iPhone: Поставки новых смартфонов Apple iPhone, как ожидается, начнутся в конце июня

    09:4125

    MPlayer 2013-05-25 Build 116 - сборник из плеера и необходимых компонент для воспроизведения видео: Сборник из плеера и необходимых компонент для воспроизведения видео

    09:10

    CD/DVD Diagnostic v.3.1.99 - утилита для восстановления данных с поврежденных CD/DVD-носителей : Небольшая утилита для восстановления данных на поврежденных CD/DVD-носителя

    08:352

    McAfee и Intel разработали сервис комплексной защиты для потребительского сегмента: McAfee запускает первый в отрасли кроссплатформенный сервис для защиты пользовательских устройств, поддерживающий технологии распознавания голоса и черт лица

    08:00

    В корпусе Cougar Archon форм-фактора Midi-Tower можно разместить процессорный кулер высотой до 165 мм: Cougar Archon рассчитан на установку системных плат типоразмера microATX / ATX

    07:358

    cirrus7 в конце июня выпустит мини-ПК nimbus с пассивной системой охлаждения: В топовой конфигурации компьютер получит процессор Intel Core i7-3770T

    07:309

    Компания HTC возможно добавит два варианта цветового оформления корпуса HTC One: Компания HTC планирует продавать устройства HTC One, корпус которых будет тонирован в красный и синий цвет.

    03:388

    Lian Li PC-TU100 — компактный корпус, который удобно носить с собой: Цена корпуса PC-TU100 составит $110

    02:2010

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