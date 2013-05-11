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    11 мая 2013

    OfficeSuite 7.1 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    23:05

    Mobile Doc Scanner (MDScan) 2.0.28 для Android — смартфон как сканер: Программа содержит ряд полезных опций, которые могут пригодиться при оцифровке документов

    22:591

    Mercury Web Browser Pro 7.4.1 — альтернативный браузер для iOS: Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    22:57

    Twilight 1.7 — более удобная работа с Android в вечернее время: Приложение меняет подсветку автоматически, используя локальное время устройства.

    22:021

    В сети продолжают появляться изображения смартфона LG Optimus G2: Смартфон LG Optimus G2 возможно будет представлен в нескольких модификациях

    21:168

    LectureNotes 2.3 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    14:55

    Вышел клиент Evernote 5.0.4 для Android : Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    14:50

    IP Cam Viewer Basic 4.9.2 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    14:47

    FocusTwist 1.3 для iOS — изменяем фокус на сделанных фото: Когда вы делаете снимок, приложение делает серию снимков с разным фокусным расстоянием.

    14:44

    File Manager 1.15.10 — операции с файлами на Android-смартфоне: В файловый менеджер интегрирован архиватор, имеется возможность поиска и группового выделения файлов

    14:42

    ES File Explorer 3.03 — обновление файлового менеджера для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    14:40

    CameraPro 2.62 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    14:38

    Beautiful Widgets 5.2.1 — украшение стартового экрана Android: Популярный набор виджетов для рабочего стола смартфонов и планшетов с Android

    14:36

    Klip Video Sharing 4.5.4 делает обмен видео на мобильном простым: Приложение, при помощи которого можно создавать видеоролики и делиться ими видеороликами с другими людьми

    14:34

    Говорящий телефон 1.0.1 для Android — смартфон, говорящий сам по себе: Новое приложение осуществляет давнишнюю мечту многих пользователей — голосовой интерфейс компьютеризированного устройства

    14:30

    Набор Diamond Multimedia PlugnView позволяет организовать удаленное видеонаблюдение с использованием смартфона или планшета: Камера из набора Diamond Multimedia PlugnView оснащена подсветкой

    13:242

    Смартфон Oppo Find 6 получит фронтальную камеру разрешением 8 Мп и процессор Snapdragon 800: Смартфон Oppo Find 6 будет представлен в сентябре

    12:5012

    Мировой рынок компактных камер за год сократился на 30%, но Nikon удалось удержать объем продаж на прежнем уровне : Компания Nikon отчиталась за 2013 финансовый год

    12:3818

    Huggies TweetPee — твитни мне, сынок, когда пора сменить подгузник: Пока система проходит испытание в нескольких бразильских семьях

    10:12

    Продажи устройств с Android в три раза выше, чем у Apple: Специалисты Canalys считают главной причиной снижения интереса пользователей к устройствам от Apple устаревший интерфейс операционной системы.

    09:071

    В Sharp знают, как скомпенсировать сокращение заказов на экраны для мобильных устройств Apple: Sharp рассчитывает расширить поставки жидкокристаллических панелей небольшого размера главному конкуренту Apple

    09:0016

    Появились спецификации сопроцессоров Intel Xeon Phi, запланированных к выпуску в этом месяце: Список новых сопроцессоров Intel Xeon Phi включает модели 3120A, 3120P, 5120D, 7120P и 7120X

    08:3015

    Представлена беззеркальная камера Olympus PEN E-P5: Модель PEN E-P5 возглавила линейку беззеркальных камер Olympus

    08:0024

    Вышел Навител Навигатор 7.5.0.603 для Windows Phone 7.5 и 7.8: В нем реализован ряд улучшений

    00:37

    Debian 6 вместо Windows 8: МКС переходит на Linux: По мнению специалистов, надежность операционной системы от Microsoft недостаточна для работы в экстремальных условиях.

    00:2110

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