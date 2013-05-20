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    20 мая 2013

    Появились фотографии некоторых деталей будущего iPhone 5S: Смартфон iPhone 5S будет выпускаться минимум в двух цветовых решениях

    23:5720

    В Сеть попали изображения 3D-ускорителя MSI GeForce GTX 770 Lightning: MSI GeForce GTX 770 Lightning получил СО Twin Frozr IV с парой 100-миллиметровых вентялиторов

    23:435

    GoldGenie предлагает смартфон Samsung Galaxy S4 за 2000 евро: GoldGenie оснащает Samsung Galaxy S4 корпусом с использованием золота или платины

    23:1310

    Смартфон Samsung Galaxy S4 Mini, как предполагают, получит SoC Snapdragon S4 Plus: Samsung Galaxy S4 Mini будет оснащаться SoC Snapdragon S4 Plus с GPU Adreno 305

    21:353

    Одним из первых устройств, использующих стекло Gorilla Glass 3, станет ультрабук Asus Zenbook Infinity: Asus Zenbook Infinity получит стекло Gorilla Glass 3 на крышке и вокруг клавиатуры

    20:436

    Планшет Apple iPad пятого поколения будет иметь рекордно малую массу: Apple iPad 5 будет иметь массу примерно 450 г и появится в сентябре

    20:2133

    Упоминание APU AMD A8-6500B замечено на сайте MSI: Основой APU A8-6500B служит ядро Richland степпинга A1

    19:285

    В Японии уже можно купить новые SSD Intel DC S3500 Series, нацеленные на корпоративный сегмент: SSD Intel DC S3500 Series доступны в модификациях с объёмом от 120 до 480 ГБ стоимостью от 155 долларов

    19:215

    Производители смартфонов, включая Nokia, рассматривают возможность выпуска моделей с экранами размером более шести дюймов : Увеличение размеров экранов поможет смартфонам успешнее конкурировать с планшетами

    17:5655

    Планшет Samsung Galaxy Tab 3 7.0 можно купить за $200: Galaxy Tab 3 7.0 с 8 ГБ памяти можно купить за $199

    17:438

    Фото смартфона Samsung Galaxy S4 Active попали в Сеть: Galaxy S4 Active получил металлический корпус красного цвета

    17:2212

    Подробные фото дают представление об устройстве 3D-карты Nvidia GeForce GTX 780: Печатная плата Nvidia GeForce GTX 780 позаимствована у GTX Titan

    17:005

    Тайваньские производители компонентов не верят в увеличение спроса на ноутбуки во втором полугодии: Тайваньские производители компонентов не верят в оживление рынка ноутбуков во втором полугодии

    16:394

    Samsung готовит ноутбук с диагональю экрана 13,3 дюйма и разрешением 3200 х 1800 точек: Samsung готовит ноутбук с плотностью 276 пикселей на дюйм

    16:3618

    Смартфон Xiaomi Mi3 будет представлен 16 августа : Стоимость смартфона Xiaomi Mi3, по предварительным данным, составит всего $320

    16:355

    Продажи планшетов Sony Xperia Tablet Z начались по всему миру: Sony Mobile называет Xperia Tablet Z самым легким и тонким планшетом в мире

    14:4815

    Конструкция процессорного охладителя Gelid GX-7 Rev. 2 включает семь тепловых трубок: Рекомендованная цена кулера Gelid GX-7 Rev. 2 — $65

    13:051

    Смартфон Sony Xperia UL оснащен пятидюймовым дисплеем разрешением 1920 х 1080 пикселей: Камера смартфона Sony Xperia UL способна снимать сериями со скоростью до 15 к/с

    12:439

    WinSCP v.5.15 - бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам: Бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам

    12:403

    CurrPorts v.2.09 - утилита для просмотра списка открытых TCP/IP и UDP портов: Утилита для просмотра открытых TCP/IP и UDP портов

    12:052

    Представлен смартфон Sony Xperia A с дисплеем размером 4,6 дюйма: Основой смартфона Sony Xperia A служит SoC Qualcomm APQ8064

    12:004

    Ashampoo UnInstaller v.5.03 - программа для деинсталляции приложений из Windows: Программа для деинсталляции приложений из Windows

    11:30

    Wireless Network Watcher v.1.60 - небольшая бесплатная утилита, отображающая список всех устройств, подключенных к вашей сети: Небольшая бесплатная утилита, отображающая список всех устройств, подключенных к вашей сети

    10:551

    Опубликовано видео и фотографии прототипов «цифровой тетради» Sony формата A4: Появление коммерческой версии планшета Sony с электрофоретическим экраном ожидается до конца 2013 года

    10:5014

    Мой Мир представил приложение для iPhone: Функции мобильного приложения практически идентичны возможностям веб-версии Моего Мира

    10:49

    Toolwiz Care v.2.1.0 - бесплатная программа для полной настройки и оптимизации ОС Windows: Бесплатная программа для полной настройки и оптимизации

    10:20

    LG Display покажет на SID Display Week 2013 гибкую 5-дюймовую панель OLED, 14-дюймовую панель разрешением 2560 x 1440 пикселей и другие новинки: LG Display привезет на SID Display Week 2013 первый в мире 55-дюймовый телевизор OLED с вогнутым экраном

    10:114

    UltraDefrag v.6.0.2 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows: Бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows

    09:45

    Появились первые тесты производительности Nvidia GeForce GTX 780: превосходство над GeForce GTX 680 составляет 20%: Выход GeForce GTX 780 ожидается 23 мая, GeForce GTX 770 — 31 мая

    09:2512

    Unlocker v.1.9.2 - утилита для разблокировки находящихся в использовании файлов: Утилита для разблокировки находящихся в использовании файлов

    09:104

    ProcDump v.6.00 - бесплатная утилита для снятия дампов памяти приложений: Бесплатная утилита для снятия юзермодных дампов приложений

    08:35

    Камера Polaroid XS80 ориентирована на любителей активного отдыха: Камера Polaroid XS80 поддерживает съемку видео в формате Full HD

    08:309

    На финском сайте компании Acer представлен планшет Acer Iconia W3: Планшет Acer Iconia W3 является первым в мире восьмидюймовым устройством с ОС Windows 8

    08:2048

    Glary Utilities v.3.30 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    08:002

    Представлен планшет LeafPresenter второго поколения: Планшет LeafPresenter 2 предназначен для делового применения

    08:00

    Dell выпустит моноблочные ПК OptiPlex 3011 и OptiPlex 9020: Dell OptiPlex 3011 получит 20-дюймовый дисплей, в распоряжении OptiPlex 9020 окажется экран диагональю 23 дюйма

    07:322

    Sanyo может исчезнуть в результате реорганизации Panasonic: В ближайшие годы будет сокращено 90% штата Sanyo

    07:0013

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