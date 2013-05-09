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    9 мая 2013

    Amazon готовит два смартфона, один из которых получит автостереоскопический экран: Amazon выпустит сразу пару смартфонов, один из которых получит экран 3D, не требующий наличия очков

    23:577

    Nvidia Project Shield набирает более 32 000 баллов в тестовом пакете AnTuTu: Nvidia Project Shield с SoC Tegra 4 (1,9 ГГц) способен набрать 32 150 баллов в AnTuTu

    22:5814

    Nokia выпустила внешние аккумуляторы DC-18 ёмкостью 1720 мА∙ч в нескольких вариантах расцветки: Аккумулятор Nokia DC-18 имеет ёмкость 1720 мА∙ч и массу 65 г

    20:1013

    Мобильный 3D-ускоритель GeForce GTX 780M будет располагать 1536 ядрами CUDA: GeForce GTX 780M получит 1536 ядер CUDA, поддержку GPU Boost 2.0 и будет опережать GTX 680M на 30%

    19:395

    Samsung, LG и HTC уже готовятся ответить на выход следующего смартфона iPhone: Появление следующей модели iPhone ожидается во второй половине 2013 года

    19:2421

    HTC тоже будет использовать платформу Mediatek : HTC H608T станет первым устройством тайваньской компании, использующим чип Mediatek

    18:3611

    Sony готовит очередной «гибридный ультрабук», который получит экран Triluminos и камеру Exmor RS: Новый «гибридный ультрабук» будет оснащаться сенсорным экраном диагональю 13 дюймов разрешением Full HD и процессоро Intel Core i5

    18:188

    Ускорители HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X² и HD 7850 iPower IceQ X² Turbo оснащаются системой охлаждения с парой 75-миллиметровых вентиляторов: HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X² Turbo функционирует на частотах 1000 и 4800 МГц для ядра и памяти

    17:492

    Поставки планшетов за квартал сократились на 26%: Лидером рынка планшетов остается Apple iPad

    14:2342

    Производители ПК ощутят последствия нехватки памяти уже в этом квартале: Перевод мощностей на выпуск мобильной памяти DRAM ударил по ценам на память для ПК

    13:477

    Глава Acer надеется на возврат к привычному для отрасли распределению объемов сбыта ПК по полугодиям: Надежды на оживление спроса на ПК во втором полугодии 2013 года связаны с выходом Haswell и улучшенной версии Windows 8

    12:3911

    Zilog выпускает микроконтроллерную платформу для обучения, экспериментов и разработки прототипов: Платформа Zilog ZED предназначена для школ и других учебных заведений

    12:125

    Nokia представила Asha 501: ОС Asha, сенсорный дисплей и поддержка двух SIM за $99: Nokia Asha 501 стала первой моделью под управлением ОС Asha

    12:0528

    Стыковочные станции Targus ACP70USZ и ACP71USZ обрели совместимость с Mac OS X и планшетами под управлением Windows 7 и 8 Pro : Стыковочные станции Targus ACP70USZ и ACP71USZ оснащены интерфейсом USB 3.0

    11:25

    Sony Xperia A: подробные характеристики и фото: Sony Xperia A получила дисплей диагональю 5 дюймов разрешением Full HD

    11:102

    Компания Cooler Master анонсировала корпусы N200, N400 и N600, способные поддерживать установку радиаторов жидкостной системы охлаждения XtraFlow (240 мм): Компания Cooler Master пополнит линейку корпусов N новыми моделями N200, N400 и N600

    10:30

    В этом году планшеты придут на смену ноутбукам, полагают аналитики NPD DisplaySearch: Планшеты и сенсорные ноутбуки станут двигателем рынка мобильных ПК в ближайшие годы

    09:3033

    Начались продажи модулей памяти AMD Radeon RG2133 Gamer для игровых ПК: Модули памяти AMD Radeon RG2133 Gamer продаются наборами по четыре штуки

    09:004

    Colorful оснащает 3D-карту GeForce GTX Titan iGame водоблоком: О сроке выхода 3D-карты Colorful GeForce GTX Titan iGame и ее цене данных пока нет

    08:304

    Ассортимент NEC пополнился 22-дюймовым монитором MultiSync E223W : Продажи 22-дюймовых мониторов NEC MultiSync E223W начнутся в мае

    08:0013

    Компания Silicon Power представила новое поколение модулей памяти XPower DDR3: Модули памяти Silicon Power Xpower DDR3 Overclocking DDR3-1600, DDR3-1866, DDR3-2133 и DDR3-2400 снабжены радиаторами

    00:233

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