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    31 мая 2013

    В Сети появилось фото, на котором изображены сразу три неанонсированных мобильных устройства: Sony Togari, HTC M4 и Nokia Lumia 1030 : На одном фото якобы изображены Sony Togari, HTC M4 и Nokia Lumia 1030

    22:4611

    Silicon Labs Si52111 и Si52112 — самые маленькие тактовые генераторы PCI Express с самым низким энергопотреблением: Микросхемы Silicon Labs Si52111 и Si52112 предназначены для потребительской электроники, встраиваемых систем, коммуникационного оборудования, серверов и хранилищ

    21:574

    Планшетофон HTC T6 получит ОС Android 5.0 Key Lime Pie и будет выглядеть как увеличенный HTC One: Планшетофон HTC T6 получит биометрический датчик, реагирующий на отпечатки пальцев

    21:307

    Корпуса для ПК Aerocool GT-S вмещают платы размером до XL-ATX и E-ATX: Корпуса для ПК Aerocool GT-S выпускаются в двух вариантах цветового оформления

    21:177

    BMW и AsRock разработали корпус M8, предназначенный для геймеров: BMW M8 имеет уникальную кнопку-экран-регулятор

    19:5912

    Датчик изображения, созданный в NTU, в 1000 раз превосходит по светочувствительности датчики современных камер: Специалисты NTU создали графеновый датчик изображения

    19:5834

    Samsung может использовать свои SoC с архитектурой big.Little в будущих хромбуках: Архитектура big.Little найдёт своё применение в хромбуках Samsung

    19:2414

    Контроллер флэш-накопителей с интерфейсом USB 3.0 Etron EV26699 демонстрирует лучшие в мире показатели скорости чтения и записи: Контроллер Etron EV26699 развивает в режиме чтения скорость до 320 МБ/с, записи — до 280 МБ/с

    19:161

    MediaTek официально представила однокристальную платформу MT8125: MediaTek MT8125 поддерживает работу с дисплеями разрешением Full HD и камерами разрешением 13 Мп

    18:2411

    LG оснастит смартфон Optimus L9 II чипом Snapdragon 400: Телефон LG Optimus L9 II получит экран диагональю 4,7 дюйма разрешением 720p

    16:471

    Специалистами NHK создан гибкий восьмидюймовый дисплей OLED, в котором используются транзисторы a-IGZO: В дисплее используется красный фосфоресцирующий материал на основе платины

    16:285

    Смартфон Oppo Ulike 2 ощутимо вырастет в размерах, «превратившись» в Ulike 2S: Смартфон Oppo Ulike 2S получит экран диагональю 5,5 дюйма разрешением 720p

    15:465

    Видеодайджест недели: 3D-принтер для печати еды, робот-трансформер, водонепроницаемая системная плата и другие необычные вещи : Видеодайджест недели: 3D-принтер для печати еды, робот-трансформер, водонепроницаемая системная плата и другие необычные вещи

    14:22

    Acer готовит к выпуску моноблочный ПК стоимостью $400 на процессоре Intel Haswell, работающем под управлением ОС Android: Пример Acer показывает, что отказ от Windows 8 в пользу Android позволит снизить цены ПК

    13:5064

    Стоечный сервер WD Sentinel RX4100 предназначен для предприятий малого и среднего размера: Сервер WD Sentinel RX4100 поставляется с ОС Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

    13:022

    В твердотельных накопителях Memoright XTM используется флэш-память типа MLC и TLC NAND: В серию Memoright XTM вошли SSD типоразмера 1,8 и 2,5 дюйма объемом 128, 256 и 512 ГБ

    12:47

    Razer оснастила ноутбук Blade Pro видеокартой Nvidia GeForce GTX 765M: Razer Blade Pro стал дешевле и чуть легче предшественника

    12:393

    WSCC - Windows System Control Center v.2.1.2.0 - программа управления системными утилитам из других сборников: Программа управления системными утилитам из других сборников

    12:05

    Asus представит на Computex 2013 улучшенную версию бюджетного планшета MeMO Pad: В состав Asus MeMO Pad войдет 7-дюймовый экран IPS разрешением 720p и четырехъядерный CPU

    11:376

    Universal Viewer (ATViewer) v.6.5.4 - универсальный файловый просмотрщик: Универсальный файловый просмотрщик

    11:30

    Razer назвала ноутбук Blade самым тонким игровым лэптопом в мире: Толщина ноутбука, оснащенного 3D-картой Nvidia GeForce GTX 765M, составляет всего 16,8 мм

    10:5820

    NETGEAR Genie v.2.2.28.23 - программа, которая делает любой принтер совместимым с AirPrint: Программа, которая делает любой принтер совместимым с AirPrint

    10:55

    Scythe добавляет в серию Slip Stream пять моделей вентиляторов XT и XT PWM типоразмера 140 мм: В вентиляторах Scythe Slip Stream XT и XT PWM используются подшипники скольжения

    10:257

    IDEAL Administration v.13.5 - программа для облегчения процесса администрирования сетей: Программа для облегчения процесса администрирования сетей

    10:20

    Gainward GeForce GTX 770 Phantom — разогнанный вариант 3D-карты Nvidia GeForce GTX 770: Номинальная тактовая частота GPU Gainward GeForce GTX 770 Phantom — 1150 МГц

    10:173

    Nitro PDF Reader v.3.5.4 - бесплатная программа для обработки PDF-файлов: Бесплатная программа для работы с PDF-файлами

    09:45

    Новый Microsoft Office: рекорд продаж за 100 дней: Через 100 дней после своего коммерческого запуска новейшая редакция офисного пакета Microsoft стала лучшей по продажам

    09:1027

    По подсчетам Gartner, поставки серверов в первом квартале 2013 года почти не изменились по сравнению с первым кварталом 2012 года : В денежном выражении рынок серверов в первом квартале 2013 года составил почти 12 млрд. долларов

    09:002

    Прорыв в изучении ВИЧ достигнут благодаря графическим ускорителям NVIDIA: Университет Иллинойса по-новому подошел к борьбе с вирусом через компьютерное моделирование на атомарном уровне

    08:354

    HTC приписывают отказ от выпуска планшета с большим экраном и ОС Windows RT из-за низкого спроса: HTC приходится бороться с падением продаж и уменьшением доли рынка

    08:3012

    EVGA выпустила десять моделей 3D-карт GeForce GTX 770: EVGA выпустила шесть моделей 3D-карт GeForce GTX 770 с кулером ACX и четыре модели GTX 770 с референсным кулером

    08:0013

    Сервис «Музыка Nokia» для Nokia Asha теперь доступен в России: Бесплатный сервис для любителей музыки, включающий «Микс Радио», теперь доступен на ряде устройств Nokia Asha

    08:00

    В сети появилось упоминание о новом планшетофоне Sony Xperia L4: Планшетофон Sony Xperia L4 получит дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением Full HD

    07:209

    Cмартфон Tianhe H920+ получит новый четырёхъядерный процессор MediaTek MT6589T: Цена устройства Tianhe H920+ составит $270

    07:0011

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