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    10 мая 2013

    Xiaomi готовит смартфон Red Rice с экраном диагональю 4,7 дюйма: Xiaomi Red Rice получит экран разрешением 1280 х 720 точек, двухъядерную SoC InnoPower LC1810 и ценник $130

    23:463

    В корпусе SilverStone Raven RV04 установлены два вентилятора Air Penetrator размером 180 мм: Подробности о цене корпуса SilverStone Raven RV04 будут доступны 11 мая

    23:326

    Шумомер - Sound Meter 1.5 — измерение уровня шума на Android: Точность измерений вполне удовлетворительная и зависит от типа используемого устройства.

    23:011

    Обновление Instagram 3.5.3 для Android : Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    22:14

    Nokia и Verizon представили новый смартфон Lumia 928: Nokia Lumia 928 получил экран OLED, ксеноновую вспышку и новый корпус

    21:5719

    Смартфон LG Optimus G Pro уже можно приобрести в США через магазины оператора AT&T: Стоимость смартфона LG Optimus G Pro с двухлетним контрактом оператора AT&T составит $200

    21:3813

    Игры Rovio можно синхронизировать между устройствами: Таким образом, начав проходить игру на смартфоне, можно, например, позже продолжить с того же места на планшете.

    21:16

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    20:39

    Процессоры Haswell можно купить прямо сейчас: Intel Core i7-4770K можно купить прямо сейчас по цене $370

    19:4224

    Стартовали продажи смартфона Alcatel One Touch Idol Ultra: Смартфон Alcatel One Touch Idol Ultra продаётся в некоторых азиатских странах по цене 265 евро

    17:047

    Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab 3 8.0 получит SoC Exynos 4412 и 2 ГБ оперативной памяти: Samsung Galaxy Tab 3 8.0 оснащается экраном разрешением 1280 х 800 точек, двухъядерным процессором 1,5 ГГц и будет весить 330 г

    17:029

    Sony выпустит флагманское устройство под управлением Firefox OS: Sony планирует выпустить смартфон под управлением Firefox OS, нацеленный на верхний ценовой сегмент

    16:2813

    Microsoft выпустила клиент YouTube для Windows Phone 8: Пользователи могут прикреплять любое видео, список воспроизведения, канал, а также поисковые запросы на плитки.

    16:20

    AirDroid 2.0.1 — управление устройством Android из браузера:

    12:262

    Агент Mail.Ru 3.4.974 для Android — новая версия мессенджера: Эта программа позволяет делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS на мобильные телефоны

    12:102

    Winamp 1.4.10 для Android обновлен: Pro-версия поддерживает воспроизведение файлов FLAC и стандарт Replay Gain (для выравнивания громкости)

    12:10

    XenoAmp Music Player 0.213 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    12:02

    Обновлен клиент «ВКонтакте» для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    12:00

    SSD займут треть рынка накопителей для ПК к 2017 году, уверены аналитики IHS iSuppli: Эксперты IHS iSuppli уверены, что в ближайшие годы основным типом устройств хранения останутся HDD

    11:5866

    TSMC подтверждает намерение освоить производство по нормам 10 и 7 нм с использованием пластин диаметром 450 мм: Для производства 10-нанометровых чипов TSMC рассчитывает применять литографию в жестком ультрафиолетовом диапазоне

    11:2523

    Новая версия мобильного Twitter 4.0.3 для Android : Начиная с третьей версии, в интерфейсе Twitter три раздела: Home, Connect и Discover.

    11:20

    Kingsoft free Office 5.5.1 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    11:19

    Cinemagram 1.0.10 для Android — создание и обмен видеороликами: С его помощью можно снимать коротенькие видеоролики до четырех секунд и загружать их на сервер.

    10:53

    Dinamotxt 2.05.03 — отправка SMS с Android-планшета: Для работы приложения понадобится иметь два устройства на Android: смартфон и планшет.

    10:511

    SugarSync 4.0.1 для iOS упрощает синхронизацию данных: SugarSync — это веб-сервис, предназначенный для резервного копирования данных в «облако»

    10:17

    Вышла новая версия клиента Dropbox 2.2 для iOS: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    10:01

    Новая версия клиента Twitter 5.6.1 для iOS : В нем доступен поиск, просмотр популярных твитов, тем и карт.

    10:00

    Чистая прибыль Nvidia в первом квартале 2014 финансового года составила 77,9 млн. долларов: Nvidia отчиталась на первый квартал 2014 финансового года

    09:0012

    Специалисты IHS подсчитали, что компоненты и сборка Samsung Galaxy S4 с 32 ГБ флэш-памяти обходятся в $237: Затраты на изготовление Samsung Galaxy S4 несколько превышают затраты на изготовление Apple iPhone 5

    08:3041

    Sony впервые за пять лет завершила квартал с прибылью: Прибыль Sony за квартал составила 436 млн. долларов

    08:0014

    TweetDeck для iOS и Android закрыты: Сейчас владельцы TweetDeck хотят сосредоточиться на разработке веб-приложений для современных браузеров, в частности, для Chrome.

    01:25

    SketchBook Mobile 2.8 раскрывает творческие способности владельцев iPhone: Программа содержит множество кистей, карандашей и прочих инструментов для рисования.

    01:13

    Facebook обновила Messenger 2.4 для iOS: Facebook Messenger редставляет собой мобильную версию платформы Facebook Messages

    01:09

    На YouTube появились платные каналы:

    00:452

    Springpad 4.03 — онлайн-блокнот для iPhone и iPad: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    00:43

    Ноутбук Origin EON17-SLX RTS оснащается парой 3D-ускорителей GeForce GTX 680M: Origin EON17-SLX RTS получил экран Full HD диагональю 17 дюймов и две видеокарты GeForce GTX 680M в режиме SLI

    00:3013

    Обновление Навител Навигатор 7.5.0.286 для iOS: В новой версии программы исправлено лишнее потребление памяти

    00:29

    Вышла Instagram 3.5.1 для iOS: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    00:27

    Sleep as Android — самый умный будильник:

    00:15

    DicePlayer 2.0.28 — видеоплеер для Android: DicePlayer позволяет смотреть видео с субтитрами разных стандартов

    00:12

    ColorNote 3.9.20 — наглядный блокнот для ежедневных заметок: ColorNote позволяет сортировать свои заметки, помечать разные записи в блокноте отдельным цветом

    00:09

    Google Планета Земля 7.1.1 — спутниковые снимки на планшете и смартфоне: Это приложение позволяет использовать одноименный сервис компании Google

    00:06

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