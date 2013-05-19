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    19 мая 2013

    Yahoo покупает Tumblr за 1,1 млрд. долларов: Пока неизвестно, как Yahoo распорядится Tumblr

    23:5817

    Gartner: в первом квартале года зафиксировано максимальное падение поставок ПК в Западной Европе за всю историю наблюдений за регионом : Наибольшее падение — у Acer и HP

    21:4222

    Google Nexus 4 в белом цвете появится 10 июня, Google Nexus 7 второго поколения — в июле: Google Nexus 4 в белом цвете засветился после официальной части Google I/O

    19:357

    Гарнитура Foc.us, по словам производителя, позволит улучшить концентрацию внимания методом микрополяризации: Гарнитура Foc.us оценивается в $260 для США и в £179 для Великобритании

    19:1517

    Switch Candle — автоматизированый подсвечник для любителей романтики: Switch Candle устройство само зажигающее и задувающее свечи

    12:399

    3D-принтер высокого разрешения The Form 1 стал доступен для предварительного заказа по цене 3300 долларов: Поставки 3D-принтера The Form 1 начнутся уже в июле текущего года

    11:2825

    Каждая ячейка 45-нанометровой флэш-памяти Samsung eFlash гарантированно выдерживает миллион циклов перезаписи: У Samsung готова первая в отрасли встраиваемая флэш-память, изготавливаемая по 45-нанометровому «логическому техпроцессу»

    09:0010

    Samsung объявляет об успешной разработке собственной технологии мобильной связи пятого поколения (5G): Для 5G Samsung Electronics предлагает использовать адаптивные приемопередающие массивы миллиметрового диапазона

    08:3033

    Мини-соты с поддержкой Wi-Fi трансформируют рынок беспроводной связи, уверены аналитики IHS iSuppli: За период с 2011 по 2017 год будет отгружено примерно 18,7 млрд. чипсетов Wi-Fi

    08:006

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