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    15 мая 2013

    Обновлённый ноутбук Lenovo ThinkPad X230s получил корпус толщиной 17,7 мм при массе 1,28 кг: Lenovo ThinkPad X230s имеет экран диагональю 12,5 дюймов и массу 1,28 кг

    21:5835

    Samsung Galaxy S4 с «чистой» Android Jelly Bean будет продаваться через Google Play: Стоимость версии смартфона с 16 ГБ встроенной флэш-памяти и модемом LTE — $649

    21:4923

    Western Digital представила семейство внешних жестких дисков My Passport Ultra: В состав серии My Passport Ultra вошли модели объемом 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ

    21:208

    Samsung Galaxy S4 продан в количестве 6 млн устройств за две недели: Samsung продала 4 млн Galaxy S4 за пять дней и 6 млн за две недели

    19:4851

    NEC Medias X N-06E — первый смартфон с жидкостным охлаждением CPU: Габариты NEC Medias X N-06E — 138 х 67 х 8,5 мм, масса — 136 г

    19:2218

    Смартфон Panasonic Eluga P получил экран Full HD диагональю 4,7 дюйма и SoC Snapdragon 600: Panasonic Eluga P получил защиту от воды и пыли, а также барометр, ИК-порт и поддержку NFC, Miracast и MHL

    18:583

    Планшет Cube U25GT будет первым, получившим энергоэффективную однокристальную платформу Rockchip RK3168: Rockchip RK3168 впервые пропишется в 7-дюймовом планшете Cube U25GT

    18:352

    Видеокарту Asus GeForce GTX 670 DirectCU Mini можно заказать по цене $400: Asus GeForce GTX 670 DirectCU Mini оценена в $400 и появилась для предзаказа на сайте интернет-магазина Newegg

    18:024

    Двухъядерные мобильные процессоры Haswell ULV Core i5-4350U и Core i7-4650U располагают графическим ядром HD 5000: Core i5-4350U функционирует на частоте 1,4 ГГц, Core i7-4650U — 1,7 ГГц

    17:4412

    HP SlateBook x2 – планшетный компьютер с 10-дюймовым дисплеем Full HD на платформе Nvidia Tegra 4: HP SlateBook x2 поступит в продажу в августе, цены стартуют с отметки $480

    16:5519

    Freescale объединяет в микросхеме «концентратора сенсоров» Xtrinsic FXLC95000CL микроконтроллер и трехосевой акселерометр: К достоинствам Freescale Xtrinsic FXLC95000CL производитель относит программируемость и высокую точность

    15:06

    Камера Brinno TLC200 Pro со сменными объективами оптимизирована для покадровой видеосъемки с расширенным динамическим диапазоном: Разрешение Brinno TLC200 Pro равно 1,3 Мп

    14:252

    HP анонсировала планшет Split x2 под управлением Windows 8: HP Split x2 поступит в продажу в августе по цене от $800

    14:2016

    VSO Media Player v.1.2.3 - бесплатный медиаплеер: Бесплатный медиаплеер для просмотра видео и прослушивания аудио

    13:15

    Sharp использует в планшете Aquos Pad SH-08E семидюймовый дисплей IGZO и SoC Qualcomm Snapdragon 600: Плотность пикселей дисплея Aquos Pad SH-08E - 321 на дюйм

    12:5915

    Панель для отсека 5,25 дюйма SilverStone FP56 включает разъемы USB 3.0, слоты для карт памяти и место для двух накопителей: SilverStone FP56 комплектуется тремя декоративными накладками

    12:408

    Firefox v.21.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    12:40

    Водонепроницаемому смартфону Sharp Aquos Phone Zeta SH-06E достался экран IGZO 1080p и SoC Snapdragon 600, работающая на частоте 1,7 ГГц: Компания NTT DoCoMo анонсировала смартфон Sharp Aquos Phone Zeta SH-06E

    12:108

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.4.20: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    12:052

    Nvidia анонсирует прием заказов на игровую консоль Shield (обновлено: срок начала продаж в России и странах СНГ): Основой игровой консоли Nvidia Shield служит однокристальная система Tegra 4

    11:5642

    Process Lasso Lite v.6.5.0.0 - утилита для управления запущенными процессами: Утилита для управления запущенными процессами

    11:30

    AMD называет Radeon HD 8970M самой быстрой в мире 3D-картой для ноутбуков : AMD Radeon HD 8970M кладет лучший продукт конкурента на обе лопатки

    11:1120

    GK-601 — первая игровая механическая клавиатура в ассортименте MSI: Клавиатура MSI GK-601 имеет светодиодную подсветку

    11:008

    Kaspersky CapperKiller v.1.0.9 - утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Banker.Win32.Capper: Утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Banker.Win32.Capper

    10:552

    Представлен телеобъектив Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x: Продажи телеобъектив Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x начинаются 29 мая по цене 11800 евро

    10:3031

    Kaspersky RectorDecryptor v.2.5.34.0 - утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rector: Утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rector

    10:20

    Сокращение рынка ПК прослеживается по уровню складских запасов: Аналитики IHS iSuppli оценили уровень складских запасов готовых ПК и их компонентов

    10:009

    Hard Drive Inspector v.4.14 - программа мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков

    09:45

    По подсчетам Gartner, доля Android на рынке смартфонов выросла почти до 75%: Продажи сотовых телефонов в первом квартале 2013 года сократились по сравнению с предшествующим кварталом

    09:3014

    AMD повышает качество и производительность Adobe Photoshop CC и Adobe Premiere Pro CC за счет поддержки открытых стандартов: APU AMD А-серии, графика Radeon и FirePro дополняют новые версии Adobe Photoshop CC и Adobe Premiere Pro CC, ускоряя работу их функциональных возможностей

    09:10

    Поставщики панелей испытывают соблазн сыграть на успехе планшетов с небольшими экранами: Производители планшетов просят поставщиков панелей воздержаться от повышения цен

    09:003

    Adobe Creative Cloud теперь доступен для индивидуальных пользователей России : Adobe Systems сообщила о старте продаж Adobe Creative Cloud для индивидуальных пользователей в России

    08:354

    Торги за чашку кофе с Тимом Куком остановились на отметке 610 тыс. долларов: В такую сумму обойдется час общения с CEO Apple

    08:3023

    Линейку объективов системы Nikon 1 пополнила модель 1 Nikkor 32mm f/1.2: Цена объектива 1 Nikkor 32mm f/1.2 равна $897

    08:3015

    Phone Xpress v.1.3.391 - программа учета, анализа и тарификации звонков АТС: Программа учета, анализа и тарификации звонков АТС

    08:00

    Корпус для ПК Lian Li PC-Q30 имеет необычную форму: Продажи корпуса для ПК Lian Li PC-Q30 начнутся в июне по цене $149

    08:0025

    Sony реинкарнирует нетбук Vaio P в виде двух ультрабуков: Sony Vaio P образца 2013 года появятся летом, в них будут использоваться процессоры Intel Haswell

    07:2517

    Планшетный компьютер Notion Ink Adam II оснащён дополнительным дисплеем для уведомлений STN : Планшет Notion Ink Adam II получит аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч

    07:209

    Ассортимент Arctic пополнил низкопрофильный процессорный кулер Alpine 20 Plus CO: Охладитель Arctic Alpine 20 Plus CO рассчитан на процессоры Intel в исполнении LGA2011

    07:00

    Яндекс.Браузер теперь синхронизирует пользовательские данные: Также добавлена возможность продолжать поиск прямо в омнибоксе

    01:09

    Вышла новая версия My WebMoney для Samsung Bada:

    01:051

    Обновление Facebook 6.1.1 для iOS : Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    00:55

    Звонки доступны для Агента Mail.Ru на J2ME:

    00:55

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