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    22 мая 2013

    За год удовлетворённость пользователей смартфонами Apple снизилась: Apple набрала 81 балл в системе ASCI; Motorola вторая с 77 баллами

    23:4420

    Видеокарта GeForce Titan обошла по продажам GTX 690 всего за три месяца: GeForce Titan продаётся гораздо лучше, чем GTX 690

    22:3216

    Смартфон Micromax A110Q Canvas 2 Plus — большой экран IPS с низким разрешением и ОС Android 4.2: Micromax A110Q Canvas 2 Plus оснащается SoC MediaTek MT6589 и аккумулятором ёмкостью 2000 мА∙ч

    21:5810

    Водонепроницаемый смартфон LG Optimus GJ получил слот для карт памяти microSD и более ёмкую батарею, чем у оригинала: LG Optimus GJ лишился NFC и 16 ГБ памяти, получив слот microSD и более ёмкий аккумулятор

    21:069

    Твердотельный накопитель Innodisk nanoSSD не имеет разъемов: Innodisk называет nanoSSD первым в мире твердотельным накопителем стандарта µSSD для промышленных встраиваемых систем

    20:259

    Появление 3D-карты GeForce GTX 780 в базе Synnex позволило узнать ее цену: Насколько 3D-карта GeForce GTX 780 получилась дешевле GeForce GTX Titan?

    20:054

    Logitech анонсирует продажи клавиатуры с проводным подключением для iPad и iPad mini: Клавиатуры Logitech с проводным подключением для iPad и iPad mini рассчитаны на учащихся

    19:454

    Все выпускаемые сейчас процессорные водоблоки EK Water Blocks подойдут для процессоров Intel Core четвертого поколения (Haswell): Водоблоки EK Water Blocks совместимы с процессорным гнездом LGA1150

    19:121

    Amazon тоже хочет оригинальную штаб-квартиру: Новый кампус Amazon имеет форму трёх сфер, соединённых между собой

    17:0919

    Мой Мир выпустил Android-приложение с музыкой и фотографиями : Функции мобильного приложения практически идентичны возможностям веб-версии Моего Мира

    17:00

    В оснащение смартфона Konka V981 вошел дисплей Super AMOLED и дактилоскопический датчик: В основе Konka V981 лежит SoC Mediatek MT6589

    16:554

    Вышел обновленный клиент Google+ для Android : При помощи программы, являющейся клиентом собственной социальной сети Google, можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    16:52

    Dropbox 2.3.8 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    16:51

    EK Water Blocks начинает продажи процессорных испарителей EK-SF3D Inflection Point EVO : Продажи испарителей EK-SF3D Inflection Point EVO уже начались по цене 150 евро

    16:1013

    Samsung покупает 10% акций Pantech: Samsung не будет участвовать в управлении Pantech, являясь пассивным инвестором

    15:193

    Специалисты института Фраунгофера установили мировой рекорд скорости беспроводной передачи данных — 40 Гбит/с: Специалисты института Фраунгофера используют для высокоскоростной передачи частоту 240 ГГц

    15:0635

    Данные AnTuTu говорят о том, что процессор смартфона Xiaomi Mi3 работает на частоте 2,1 ГГц под управлением Android 4.2.1 : Смартфон Xiaomi Mi3 будет построена на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 800

    14:484

    Показана системная плата Gigabyte Z87N-WiFi типоразмера Mini-ITX на чипсете Intel Z87 Express: Плата Gigabyte Z87N-WiFi рассчитана на процессоры Intel Core четвертого поколения (Haswell)

    14:1723

    Qualcomm продемонстрировала дисплеи Mirasol с плотность пикселей 577 на дюйм: Диагональ дисплея одного - 5,1 дюйма, другого - 1,6 дюйма

    14:0839

    Системная плата MSI MS-98C8 имеет два видеовыхода DP и по одному LVDS и DVI-I : Плата MSI MS-98C8 рассчитана на мобильные процессоры Intel Core третьего поколения

    13:383

    MSI представила первые в мире игровые ноутбуки на APU AMD A10 (Richland): Основой ноутбуков MSI GX70 3BE-007US и GX60 3AE-216US служит APU A10-5750

    12:2510

    WindowsGuard 2013 v.8.9 - программа для блокировки доступа к программам, окнам и файлам в ОС Windows: Программа для блокировки доступа к программам, окнам и файлам в ОС Windows

    11:301

    В ожидании лета Fractal Design окрашивает корпус Node 304 в белый цвет: Корпус Fractal Design Node 304 размерами 250 х 210 х 374 мм рассчитан на платы типоразмера Mini-ITX и DTX

    11:089

    Кодеки: x264 Video Codec r2334: Бесплатный кодек

    10:553

    Подразделение Intel по выпуску «новых устройств» возглавил бывший сотрудник Apple и Palm: В Intel заметили, что мобильные устройства пользуются спросом

    10:4310

    Устройство Samsung Galaxy Note 3 GT-N7200 работает под управлением Android 4.3 и набирает в тесте AnTuTu почти 28 000 баллов: Выход Samsung Galaxy Note GT-3 N7200 ожидается в сентябре

    10:226

    HelpNDoc v.3.9.1 - удобная программа для создания справочной документации: Удобная программа для создания справочной документации

    10:201

    Miranda IM v.0.10.13 — новая версия интернет-пейджера: Обновленный интернет-пейджер

    09:451

    IMEC и Globalfoundries расширяют сотрудничество в сфере разработки памяти STT-MRAM : Память STT-MRAM предлагает улучшенную производительность и масштабируемость для встроенных и автономных приложений

    09:306

    AVG Free Edition 2013.3343 - бесплатное антивирусное решение для защиты Windows: Бесплатный антивирус для защиты компьютеров под управлением Windows

    09:10

    Google SketchUp v.13.0 - программа для создания трехмерных моделей объектов: Программа для создания трехмерных моделей объектов

    08:35

    Diamond Multimedia WR300NSI расширяет покрытие беспроводной сети, одновременно выполняя функции точки доступа и моста: Устройство Diamond Multimedia WR300NSI оснащено индикатором уровня сигнала беспроводной сети

    08:302

    Компания Kyocera пополнила серию защищённых смартфонов Hydro моделями Xtrm и Edge: Смартфоны Hydro Xtrm и Hydro Edge соответствуют рейтингу IP57

    08:306

    Вышло обновление Dr.Web Enterprise Агента для Novell NetWare: «Доктор Веб» сообщает об обновлении Dr.Web Enterprise Агента для Novell NetWare

    08:00

    Fractal Design подробно рассказала о совместимости блоков питания с процессорами Haswell: Fractal Design признает, что проверить блоки питания на совместимость с процессорами Haswell пока невозможно

    08:006

    Palit выпустит три видеокарты на базе Nvidia GeForce GTX 770, все — с нереференсной системой охлаждения: Официальный выпуск видеокарт состоится 30 мая

    07:562

    Набор для разработчиков WITS Columbus призван ускорить разработку устройств на базе SoC Allwinner A31: В состав Columbus входит плата с однокристальной системой Allwinner A31

    07:301

    Mitsubishi Electric Power Products представила серию модульных источников бесперебойного питания DiamondPlus 1100B: Серия DiamondPlus 1100B дополняет серию DiamondPlus 1100A

    07:00

    Экран Samsung диагональю 13,3 дюйма разрешением 3200 х 1800 точек показали на выставке Display Week: Samsung показала впечатляющий экран для ноутбуков с разрешением 3200 х 1800 точек и плотностью 276 точек на дюйм

    02:0869

    Новый гендиректор Intel начал реорганизацию компании с создания подразделения по выпуску «новых устройств»: В результате реорганизации значительная часть подразделений переходит под прямой контроль генерального директора Intel

    00:0528

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