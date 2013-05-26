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    26 мая 2013

    Broadcom BCM43162 и BCM4339 — чипы 5G Wi-Fi для недорогих смартфонов, планшетов и ноутбуков: Broadcom BCM43162 и BCM4339 реализуют связь стандарта Wi-Fi 802.11ac

    23:415

    Назван разработчик приёмника Intel WiDi следующего поколения: Приёмники Intel WiDi следующего поколения будут рассчитаны на процессоры Haswell

    23:2217

    Деньги на выпуск планшетов Earl с электрофоретическим экраном удалось собрать гораздо раньше срока: Планшет Earl с электрофоретическим экраном вызвал значительный интерес

    22:5222

    Canon представит цифровую зеркальную камеру EOS 70D в июле: Canon уже снимает видеоролики, посвященные EOS 70D

    22:3512

    Инженеры Brave Robotics создали прототип робота, способного трансформироваться в машину: Бюро Brave Robotics планирует к 2030 году разработать свою систему искусственного интеллекта

    15:3817

    Игровой ноутбук Asus G750: подробности и фото: В оснащение Asus G750 вошел CPU Intel Core i7-4700HQ и дискретные видеокарты Nvidia

    09:3817

    Trendnet начинает поставки беспроводных маршрутизаторов AC1200 (TEW-811DRU): Цена маршрутизатора Trendnet AC1200 (TEW-811DRU) равна $180

    09:003

    Asus привезет на выставку Computex 2013 тонкие ноутбуки N550JV и N750JV: Asus N550JV и N750JV получат процессоры Intel Core четвертого поколения и, за доплату, 3D-карту Nvidia GeForce GT 750M

    08:5623

    Lenovo отчиталась на четвертый квартал и весь 2013 финансовый год: За 2013 финансовый год Lenovo удалось продать 52,4 млн. персональных компьютеров

    08:304

    Khronos предлагает создать открытый, бесплатный стандарт низкоуровневого взаимодействия со встраиваемыми камерами: Деятельность рабочей группы по созданию API для работы с камерами начнется в июне

    08:009

    Asus пополнила семейство ноутбуков VivoBook моделью S551 на базе процессора Intel Haswell: Asus VivoBook S551, возможно, заменит модель VivoBook S550

    07:5512

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