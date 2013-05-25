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    25 мая 2013

    Один из первых компьютеров Apple продан на аукционе за 516 000 евро: Apple 1, раритет компьютерной эры, достался анонимному покупателю

    22:1432

    По оценке IM Flash Technologies, традиционной технологии флэш-памяти NAND хватит еще на два поколения техпроцесса: Переход к объемной флэш-памяти уже начинается и его лидером является Toshiba

    18:2511

    Samsung Electronics распрощается с четырех- и восьмиразрядными микроконтроллерами: Ixys выкупит у Samsung Electronics весь бизнес, связанный с четырех- и восьмиразрядными микроконтроллерами

    16:3620

    Британский ювелир украсил смартфон BlackBerry Q10 золотом и бриллиантами на сумму 20 000 фунтов стерлингов: Для оформления BlackBerry Q10 понадобилось более 700 бриллиантов

    11:2529

    В корпусе для ПК начального уровня Golden Field 1619 можно установить до восьми накопителей, семи карт расширения и пяти вентиляторов: Масса корпуса Golden Field 1619 без блока питания составляет 4,0 кг

    10:5210

    Один из руководителей Nokia Siemens Networks назвал регион, который будет крупнейшим рынком LTE в ближайшие годы: Правительство Тайваня планирует открыть для мобильной связи 4G полосы частот 700 МГц, 900 МГц и 1800 МГц

    10:0018

    NASA финансирует создание пищевого 3D-принтера: Когда-нибудь космонавты смогут печатать блюда из отдельных ингредиентов

    09:4743

    Поставки сенсорных панелей к 2016 году удвоятся, полагают аналитики IHS iSuppli: В общей сложности в 2016 году будет отгружено 2,8 млрд. сенсорных панелей

    09:08

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