  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 мая 2013

    Dr.Web для Android и Dr.Web для Mac OS X сертифицированы ФСБ России: «Доктор Веб» сообщает о получении сертификатов соответствия на продукты Dr.Web для Android версии 7.0 и Dr.Web для Mac OS X (включая серверную версию) 6.0 от Федеральной службы безопасности России

    23:155

    Dr.Web Mobile Security Suite: изменение в ценовой политике для бизнес-пользователей: «Доктор Веб» сообщает о том, что с 1 июня 2013 года продукты для защиты мобильных устройств Dr.Web Mobile Security Suite становятся для бизнес-пользователей платными

    23:00

    Фотографии на сайте FCC говорят о приближении начала продаж анонсированного в прошлом году игрового планшета Wikipad : Планшет Wikipad 7 стоимостью $249 прошел сертификацию FCC

    20:557

    Китайская компания Actwell готовит смартфон с диагональю экрана 6,5 дюйма: Actwell i6000 будет оснащаться экраном диагональю 6,5 дюйма

    20:1420

    3D-карта Nvidia GeForce GTX 770 по производительности превзойдет AMD Radeon HD 7970: Эффективная частота памяти Nvidia GeForce GTX 770 составит 7010 МГц

    19:5335

    Смартфон Samsung Galaxy S4 mini «засветился» в британском магазине SamsungApps: Samsung Galaxy S4 mini получит 2 ГБ оперативной памяти в версии с LTE

    18:564

    MediaTek готовит однокристальную платформу MT6290 со встроенным модемом LTE: Уже в текущем году образцы MediaTek MT6290 будут доступны производителям мобильных устройств для знакомления

    18:2510

    Titan представила пару процессорных охладителей серии Dragonfly с технологией прямого контакта: Titan Dragonfly имеют вентиляторы с низкой скоростью вращения

    18:053

    Прайс-лист Intel пополнился процессорами N2805, N2810 и N2910: Оптовая цена для N2805, N2810 и N2910 одинакова, она составляет $132

    17:1510

    Компания Samsung Display основала в США специальную компанию, которой предстоит заниматься патентами: На создание компании IKT, являющейся дочерним предприятием Samsung Display, выделено 25 млн. долларов

    16:5912

    Утюг с питанием от USB стал реальностью: Карманный утюг стоит примерно $10

    15:5322

    Смартфон Pantech IM-A880 способен набрать 30 000 баллов в тестовом пакете AnTuTu: Смартфон Pantech IM-A880 скорее всего будет оснащаться SoC Snapdragon 800

    15:468

    D-Link объявила о выпуске управляемых коммутаторов DGS-3000-10TC и DGS-3000-26TC: Модели DGS-3000-10TC и DGS-3000-26TC доступны для заказа по рекомендованной розничной цене $344 и $778 соответственно

    13:00

    В конфигурацию игрового ПК Origin PC Genesis может входить до трех 3D-карт GeForce GTX 780 с жидкостным охлаждением: Cистема жидкостного охлаждения Cyanogenic обеспечивает стабильную работу мощной графической подсистемы Origin PC Genesis

    12:364

    SEL, Sharp и AFD показали дисплей OLED, которым можно обернуть корпус смартфона: В панели используются тонкопленочные транзисторы InGaZnO

    12:0519

    ProduKey v.1.60 - утилита для просмотра серийных номеров программ в Windows: Утилита для просмотра серийных номеров программ в Windows

    12:05

    BB FlashBack v.4.1.6 - программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера: Программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера

    11:304

    ChrisTV Online! v.8.80 - программа для доступа к цифровому ТВ по сети: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    10:55

    Image for Windows v.2.82 - утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК: Утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК

    10:20

    Superbird v.27.0.1453.93 - бесплатный браузер с особым акцентом на безопасность, скорость и стабильность работы: Бесплатный браузер с особым акцентом на безопасность, скорость и стабильность работы

    09:452

    BatteryCare v.0.9.14 - утилита для оптимизации использования батареи в ноутбуках: Утилита для оптимизации использования батареи в ноутбуках

    09:10

    EVGA Precision X v.4.2.0 - бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие: Бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие

    08:351

    Icy Dock FlexCage MB975SP-B позволяет установить в три отсека типоразмера 5,25 дюйма до пяти накопителей типоразмера 3,5 дюйма: Накопители устанавливаются в Icy Dock FlexCage MB975SP-B без применения инструментов

    08:0023

    Выпущена бета-версия Dr.Web Security Space 9.0: «Доктор Веб» открывает бета-тестирование девятой версии продукта комплексной защиты для Windows - Dr.Web Security Space

    08:00

    В Сети появились новые изображения белой версии смартфона Nexus 4 (LG E960W): Белый смартфон Nexus 4 будет доступен в двух модификациях — с 8 и 16 ГБ флэш-памяти

    07:308

    Nokia подает в суд на HTC, обвиняя тайваньского производителя в нарушении трех патентов: Nokia обладает самым внушительным портфелем патентов в отрасли

    07:0014

    Смартфон Fairphone будет максимально безопасен для окружающей среды: Цена смартфона Fairphone составляет 325 евро

    04:307

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018