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    6 мая 2013

    Появились подробности о характеристиках видеокарты Nvidia GeForce GTX 760M: В основе Nvidia GeForce GTX 760M, предположительно, лежит видеоядро GK106

    23:427

    Представлена микроархитектура Intel Silvermont: Микропроцессоры Intel Silvermont рассчитаны на выпуск по 22-нанометровой технологии

    21:5943

    По данным DigiTimes Samsung и Apple в этом году отгрузят 110 млн планшетов, а общий объём поставок превысит 250 млн устройств: В этом году Samsung и Apple вместе отгрузят 110 млн планшетов; столько же поставят и white-box производители

    19:4011

    Планшетный компьютер Archos 80 Xenon появился в онлайновых магазинах Европы: Планшет Archos 80 Xenon доступен для предзаказа по цене от 160 до 226 евро

    18:562

    Завтра DisplayLink покажет беспроводную стыковочную станцию для мобильных компьютеров: В беспроводной стыковочной станции DisplayLink используется технология WiGig

    18:222

    HP анонсировала обновление ноутбуков серии ProBook 400: Некоторые представители обновленной серии ProBook 400 поступят в продажу уже в мае

    17:305

    Samsung готовит планшет с кодовым именем GT-P5200, предположительно являющийся моделью Galaxy Tab 3, способный набрать 25 000 баллов в AnTuTu: Samsung GT-P5200 располагает чипом с частотой 1,6 ГГц и набирает 24 616 баллов в тестовом пакете AnTuTu

    16:4721

    Samsung представила смартфон Galaxy Core: Samsung Galaxy Core получит двухъядерный CPU частотой 1,2 ГГц и дисплей диагональю 4,3 дюйма

    16:2313

    Sony Mobile готовит смартфон C3 на платформе MediaTek: В основу Sony C3, предположительно, ляжет SoC MediaTek MT6589

    15:0410

    Сенсорный монитор Dell S2240T основан на матрице VA и может похвастаться статической контрастностью 3000:1: Dell S2240T располагает сенсорным экраном VA диагональю 21,5 дюйма и оценён в $410

    14:3511

    BlackBerry R10: новые фото и подробности о характеристиках: BlackBerry R10 получит 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флэш-памяти

    14:3014

    Портативные накопители HP p2050 и p2100 оснащены интерфейсом USB 3.0: Накопители p2050 и p2100 для HP выпускает компания PNY Technologies

    14:01

    В будущем году Nokia может выпустить смартфон с пленоптической камерой: Некоторое время назад Nokia инвестировала средства в Pelican Imaging

    13:3121

    Acer обновила планшет Iconia B1, оснастив его четырёхъядерным процессором: Acer Iconia B1 получит четырёхъядерную SoC MediaTek с частотой 1,2 ГГц

    13:23

    Cain & Abel v.4.9.44 - бесплатная утилита восстановления паролей: Бесплатная утилита восстановления паролей

    12:40

    Avant Browser 2013 Build 107 - бесплатный веб-браузер с набором необходимых возможнеостей: Бесплатный веб-браузер с набором необходимых возможностей

    12:054

    Google Drive v.1.9.4536.8202 - программа для облегчения доступа к персональному хранилищу файлов Google: Программа для облегчения доступа к персональному хранилищу файлов Google

    11:30

    SynWrite v.5.2 - бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту: Бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту

    10:55

    XRECODE II v.1.0.0.202 - программа для конвертирования аудио-файлов: Программа для конвертирования аудио-файлов

    10:20

    BitComet v.1.36 - простой и удобный в использовании клиент BitTorrent: Качественный файловый обменник

    09:451

    HD Tune Pro v.5.50 - утилита измерения быстродействия HDD: Утилита измерения быстродействия HDD

    09:10

    В системной плате MSI Z87 XPower будет использоваться технология OC Genie 4: Системная плата MSI Z87 XPower ориентирована на любителей разгона

    09:007

    Amazon выпустит Kindle Fire с 10-дюймовым дисплеем : Разрешение экрана 10-дюймового Kindle Fire составит 2560 х 1600 точек

    08:506

    Skype предоставлен пользователям Outlook.com: Microsoft интегрировал Skype в почтовый сервис Outlook.com

    08:353

    Microsemi будет заказывать выпуск 22-нанометровых микросхем у компании Intel: Intel постепенно осваивается на рынке контрактного производства полупроводниковых изделий

    08:3010

    ESET: новая вредоносная программа заразила сотни серверов: Обнаружен опасный бэкдор для платформы Linux и сервера Apache

    08:00

    В мониторе DGM IPS-2402WDH используется 24-дюймовая панель типа IPS разрешением 1920 х 1200 пикселей: Монитор DGM IPS-2402WDH оснащен входами HDMI, DVI-D и D-Sub

    08:0019

    AMD выпустит восьмиядерный процессор FX-8570, работающий на частоте 4,3 ГГц: Компанию установленному в системе AMD FX-8570 составила видеокарта AMD Radeon HD 8970

    07:0514

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