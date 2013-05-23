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    23 мая 2013

    OCZ представила SSD Vertex 450: В накопителях используется контроллер Indilinx Barefoot 3 M10

    23:1213

    Inno3D представила видеокарту GeForce GTX 780 HerculeZ 2000 и припрятала версию GTX 780 Ice Dragon: Inno3D GeForce GTX 780 HerculeZ 2000, возможно первая карта GTX 780 с нереференсной печатной платой

    22:281

    Материнская плата ASRock Z87 OC Formula защищена от воздействия воды: ASRock Z87 OC Formula работает под струями воды

    21:4317

    Сбербанк представил приложение для Windows Phone: Сбербанк ОнЛ@йн позволяет клиенту управлять своими финансами в любое время.

    21:361

    Аналитик KGI Securities прогнозирует появление «умных» часов Apple не ранее конца 2014 года: Apple iWatch могут не появиться в этом году из-за сложности адаптации ОС и нехватки компонентов

    20:4437

    HP представила множество новых ноутбуков среди которых Envy TouchSmart 14 Ultrabook, оснащаемый экраном разрешением 3200 х 1800 точек: HP представила ноутубки Envy TouchSmart 14 Ultrabook, Envy TouchSmart 15, HP Pavilion и Pavilion 11 TouchSmart предлагающий металлический корпус и сенсорный экран за 400 долларов

    19:5021

    Уже в этом году Foxconn начнёт отгружать сенсорные экраны, при производстве которых используются углеродные нанотрубки: Foxconn нашла замеру оксиду индия-олова в виде углеродных нанотрубок для производства сенсорных экранов

    18:534

    Голосовой поиск теперь прямо на главной странице Google : На данный момент он работает в Google Chrome версии 27

    18:48

    «МегаФон» помогает автоматизировать пополнение счета на разных устройствах: Сервис доступен для абонентов Столичного филиала

    18:46

    Обновление My WebMoney 1.7 для Android: Появилась возможность зарегистрироваться в системе WebMoney Transfer прямо из приложения

    18:42

    "КонсультантПлюс: основные документы" 4.0: кодексы РФ и правовые акты на Android: Программа работает в двух режимах: онлайн и оффлайн.

    18:35

    XenoAmp Music Player 0.214 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    18:33

    SwiftKey 4.1 — виртуальная клавиатура для Android : Программа имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    18:28

    Яндекс.Музыка доступна для Android: Для неограниченного доступа к возможностям мобильной Музыки необходимо оформить подписку.

    18:23

    Gigabyte оснащает видеокарту GeForce GTX 780 системой охлаждения WindForce 3X 450W: Gigabyte разгоняет GeForce GTX 780 и оснащает её оригинальной СО

    18:224

    Kingsoft free Office 5.5.3 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    18:16

    Nvidia представила флагманский видеоускоритель новой линейки — GeForce GTX 780: GeForce GTX 780 получила 2304 ядра CUDA, а также печатную плату и СО от GeForce Titan

    17:5313

    Планшетный компьютер Asus K005 на платформе Qualcomm Snapdragon S4 Pro засветился на сайте FCC: Asus K005 получил экран диагональю 10,1 дюйма разрешением Full HD

    17:351

    ZTE планирует выпустить уменьшенную версию смартфона Nubia Z5, оснащённую экраном с плотностью 490 точек на дюйм: ZTE Nubia Z5 Mini получит SoC Snapdragon 600 и экран Full HD диагональю 4,5 дюйма

    17:073

    Смартфон HTC One тоже неплохо продаётся: HTC One с момента старта продан тиражом около 5 млн экземпляров

    16:4215

    Твердотельные накопители Bitmicro Ace Drive I ориентированы на использование в промышленной электронике: Представлена серия SSD Bitmicro Ace Drive I

    15:33

    Представлен смартфон HTC Desire 600 на четырехъядерном процессоре Snapdragon 200: Смартфон HTC Desire 600 оснащен экраном размером 4,5 дюйма

    15:0712

    В ноутбуке MSI GT70 Dragon Edition 2 используется 3D-карта Nvidia GeForce GTX 780M: Публичный показ MSI GT70 Dragon Edition 2 ожидается на выставке Computex 2013

    14:076

    Ashampoo Snap v.6.0.5 - программа для захвата изображений с экрана компьютера: Программа для записи изображений с экрана компьютера в виде скриншота или видео-файла

    13:502

    Hamachi v.2.1.0.362 - удобная программа для создания виртуальных сетей: Удобная программа для создания виртуальных сетей

    13:15

    Чтобы продать 10 млн. смартфонов Samsung Galaxy S4, понадобилось вдвое меньше времени, чем это было с Samsung Galaxy S3: Ожидается, что успех Galaxy S4 поможет Samsung удержать лидерство на рынке смартфонов

    12:4726

    1by1 v.1.79 - миниатюрный бесплатный медиаплеер: Миниатюрный бесплатный медиаплеер

    12:401

    MSI использует в ноутбуке GE40 CPU Intel Haswell и GPU Nvidia GeForce GTX 760M: В конфигурацию MSI GE40 вошли три накопителя: HDD и два SSD

    12:342

    Sumatra PDF v.2.3 - небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов: Небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов

    12:05

    HP называет 20-дюймовый Envy Rove20 на процессоре Haswell мобильным моноблочным ПК: HP Envy Rove20 — легкий настольный ПК или тяжелый планшет?

    11:4812

    Новый троянец крадет СМС-сообщения: «Доктор Веб» сообщает об обнаружении новой вредоносной программы для платформы Android, способной перехватывать входящие СМС-сообщения и перенаправлять их злоумышленникам

    11:30

    NVIDIA объявляет о поддержке технологии PhysX в игровой консоли Microsoft Xbox One : NVIDIA объявила о поддержке игровой консоли Microsoft Xbox One в популярных наборах средств разработки ПО NVIDIA PhysX и NVIDIA APEX

    10:55

    HP отчиталась за второй квартал 2013 года : За второй квартал 2013 года HP получила доход в размере 27,6 млрд. долларов

    10:464

    NVIDIA GRID обеспечивает полноценную графику на виртуализированных рабочих местах : Полноценные графические возможности теперь доступны всем пользователям Citrix

    10:20

    AMD представила APU Temash, Kabini и Richland: APU AMD образца 2013 года делятся на группы Elite Mobility, Mainstream и Elite Performance

    10:0073

    Hot Keyboard Pro v.4.3.40 - новая версия менеджера "горячих" клавиш: Менеджер "горячих" клавиш

    09:45

    В UserGate Web Filter появилась работа с языками на уровне морфологии: Entensys сообщает о включении поддержки продуктом UserGate Web Filter английского, немецкого и французского языков

    09:10

    В онлайновом магазине Lenovo стал доступен для предварительного заказа планшет-ультрабук Lenovo ThinkPad Helix: Приобрести Lenovo ThinkPad Helix можно по цене от $1679

    09:0523

    Nvidia Grid обеспечивает полноценную графику на виртуализированных рабочих местах: Полноценные графические возможности теперь доступны всем пользователям Citrix

    09:005

    Вышли новые версии бизнес-продуктов ESET: Флагманские корпоративные решения и консоль управления ESET были обновлены

    08:35

    Renesas представила контроллер концентратора USB 2.0 с функцией зарядки батарей: Контроллер Renesas μPD720115 соответствует спецификации USB BC 1.2

    08:301

    Бывший сотрудник обвинил Google в крупном уклонении от уплаты налогов: Бывший сотрудник Google предоставил властям Великобритании свыше 100 тыс. электронных писем и документов, которые, по его словам, доказывают виновность компании в уклонении от уплаты налогов

    08:002

    Gigabyte показала системные платы Z87X-UD4H и Z87X-UD5H: Основой системных плат Gigabyte Z87X-UD4H и Z87X-UD5H служит чипсет Intel Z87 Express

    08:008

    Неанонсированная однокристальная система WonderMedia PRIZM WM8880 располагает парой ядер Cortex-A9 с частотой 1,5 ГГц: WonderMedia PRIZM WM8880 может набрать 11 500 баллов в AnTuTu

    00:422

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