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    30 апреля 2013

    Motorola готовит флагманский смартфон XT1055 под управлением Android 4.2.2: В основе Motorola XT1055 лежит SoC Qualcomm Snapdragon 600

    22:206

    Процессоры Intel Ivy Bridge-E дебютируют в сентябре: Поначалу серия будет представлена тремя моделями - Core i7-4960X, Core i7-4930K и Core i7-4820K

    15:5914

    Kingston MobileLite Wireless – беспроводной картовод и резервная батарея в одном флаконе: Kingston MobileLite Wireless оснащен батареей емкостью 1800 мА·ч, выступающей в качестве резервного источника питания для мобильного устройства

    14:225

    Китай стал крупнейшим рынком ПК по итогам 2012 года, уверены аналитики iSuppli: Китайцы отдают предпочтение 14-дюймовым ноутбукам и не спешат расставаться с настольными ПК

    14:098

    В серию блоков питания Cougar GL вошли модели мощностью 400, 500 и 600 Вт: Между собой блоки питания Cougar SL 400, SL 500 и SL 600 различаются мощностью и набором кабелей

    13:054

    Synrgic использует в смартфоне Uno однокристальную платформу TI OMAP 4470: Synrgic Uno станет одним из последних смартфонов на платформе Texas Instruments

    12:507

    Обновленная версия перьевого интерактивного дисплея Waсom Cintiq 22HD получила функцию распознавания прикосновений: Интерактивный дисплей Waсom Cintiq 22HD touch распознает жесты

    11:2535

    Портативные накопители Toshiba Canvio Connect обеспечивают совместный удаленный доступ к данным: Объем портативных накопителей Toshiba Canvio Connect достигает 2 ТБ

    10:552

    Spytech SpyAgent v.7.57 - утилита-шпион, которая записывает все нажатые клавиши и другую информацию: Утилита-шпион, которая записывает все нажатые клавиши и кучу другой информации

    10:553

    В мае Acer выпустит сенсорный ноутбук за $399: Asustek Computer тоже планирует выпустить сенсорные ноутбуки стоимостью $399

    10:3012

    BDtoAVCHD v.1.8.6 - бесплатный инструмент для создания AVCHD-дисков из Blu-Ray или HD MKV-файлов: Бесплатный инструмент для создания AVCHD-дисков из Blu-Ray или HD MKV-файлов

    10:20

    Водоблоки EK-Supremacy Clean CSQ стали доступны в двух новых вариантах исполнения: Full Nickel и Full Copper: Водоблоки EK-Supremacy Clean CSQ совместимы cо всеми современными процессорами для настольных систем

    09:573

    Samsung начинает выпуск чипов памяти LPDDR3 плотностью 4 ГБит по нормам 20-нанометрового класса: Компонуя новые чипы Samsung по четыре в одном корпусе, можно получить микросхемы объемом 2 ГБ

    09:455

    KinderGate Родительский Контроль 1.52 - автоматическое обновление списков Министерства Юстиции: Entensys сообщает о выходе KinderGate Родительский Контроль 1.52

    09:454

    Представлен семидюймовый планшет Samsung Galaxy Tab 3: Продажи версии Samsung Galaxy Tab 3 с Wi-Fi начинаются в мае, версии с 3G — в июне

    09:3016

    Вышло обновление бизнес-линейки ESET: Обновлены корпоративные решения ESET для ОС Android и Linux Desktop

    09:10

    Passcovery Suite v.2.1 - мультиформатное восстановление паролей на NVIDIA Titan & Tesla: Программа для восстановления паролей

    08:352

    "Доктор Тариф" для Android подберет выгодный тариф для телефона: Стартап Dr. Tariff представил стабильную версию бесплатного приложения "Доктор Тариф" для смартфонов на базе Android

    08:004

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