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    6 декабря 2011

    ASUSTeK Computer надеется в будущем году обойти Samsung на рынке планшетов и Dell — на рынке ноутбуков: Компания ASUSTeK Computer рассказала о целях на будущий год

    22:405

    KINGMAX UI-03 — флэшка-скрепка: Размеры накопителя равны 37 x 12,4 x 4,26 мм

    21:338

    Хранилище Texas Memory Systems RamSan-720 — до 500 ТБ флэш-памяти типа SLC NAND в одной стойке: Хранилище Texas Memory Systems RamSan-720 — 12 ТБ флэш-памяти типа SLC NAND в одном модуле 1U

    21:103

    Renesas µPD720230, первый в мире мост USB 3.0-SATA 6 Гбит/с, получил сертификат USB-IF: AMD протестировала и подтвердила совместимость своих чипсетов A70M и A75 с разработанным в Renesas драйвером UASP

    19:331

    Arctic Freezer i30 и A30: малошумные процессорные кулеры с технологией прямого контакта: Новинки появятся на прилавках уже в новом году

    18:596

    Nikon удалось улучшить камеру Coolpix P7000, снятую с производства: Новая прошивка версии 1.2 ускоряет работу автофокусировки и устраняет некоторые ошибки

    18:503

    В лабораториях Intel уже доступна 14-нанометровая технология: Выпуском Ivy Bridge компания Intel подтвердит свое технологическое лидерство

    18:2825

    Гибридный TV-тюнер NXP TDA18274 поддерживает все аналоговые и цифровые стандарты телевидения: В TDA18274 интегрирован радиочастотный фильтр и другие цепи

    17:506

    Еврокомиссия заподозрила Apple в ограничении конкуренции: Еврокомиссия попробует разобраться в ситуации на рынке электронных книг

    15:2930

    Смартфон Blade V881 скоро сменит в каталоге ZTE модель Blade V880: Характеристики Blade V881 улучшены по сравнению с характеристиками Blade V881

    15:086

    Опыт на рынке ПК поможет NVIDIA в продвижении решений на платформе WoA: Нехватка программистов сдерживает разработку платформы WoA

    14:0813

    На смену смартфону Xperia mini Sony Ericsson готовит модель Kumquat: Смартфон получит двухъядерный CPU частотой 1,0 ГГц

    13:425

    Близится дебют SSD Intel серии 520: официальные спецификации устройств: Новинки будут доступны в модификациях объёмом 60, 120, 180, 240 и 480 ГБ

    13:306

    Новая фабрика Samsung по выпуску процессоров вышла на проектную мощность: Предприятие стоимостью 3,6 млрд. долларов расположено в США

    13:257

    Смартфон Meizu MX с поддержкой HSPA+ представлен официально: Пока будет доступна версия с двухъядерным процессором

    13:115

    В ноутбуках ASUS и HP замечены GPU Radeon HD 7670M and HD 7690M: AMD Radeon HD 7670M оснащается памятью DDR3, а AMD Radeon HD 7690M — памятью GDDR5

    11:551

    Охлаждающие подставки GlacialTech SnowPad N1 и H2 подходят для ноутбуков с экранами размером до 17 дюймов: В подставках GlacialTech SnowPad N1 и H2 используются 160-миллиметровые вентиляторы

    11:203

    MIPS оценивает планшет NOVO7 под управлением Android Ice Cream Sandwich в $99: Изделие построено на базе однокристальной системы Ingenic JZ4770

    10:4114

    Samsung показала видео про планшет с прозрачным гибким дисплеем AMOLED: Ролик, подготовленный южнокорейским производителем, позволяет заглянуть в будущее планшетов

    09:0026

    Толщина смартфона Fujitsu Arrows ES IS12F равна 6,7 мм: Смартфон Fujitsu Arrows ES IS12F появится на японском рынке в будущем году

    08:009

    В документации HP «засветился» процессор Intel Pentium B970: Intel планирует выпуск новых процессоров на 11 декабря

    07:00

    Модуль ввода-вывода Acromag AXM-A75 предназначен для вычислительных плат на базе FPGA: Модуль ввода-вывода Acromag AXM-A75 устанавливается на платы PMC м XMC

    03:491

    Видео дня: референсный планшет ZiiLABS Jaguar 7 работает под управлением Ice Cream Sandwich: Когда планшеты на основе ZiiLABS Jaguar 7 с ОС Ice Cream Sandwich появятся в продаже — пока неизвестно

    00:381

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