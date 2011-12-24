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    24 декабря 2011

    Bill Optimizer 1.00 для Symbian помогает оптимизировать траты : С его помощью можно блокировать трафик, находясь в роуминге

    23:58

    Адаптер ECS Wi-Bridge обеспечивает беспроводное подключение дисплея: Беспроводный адаптер ECS Wi-Bridge держит связь на расстоянии до 30 м

    23:5515

    Gravity 2.5 beta поддерживает YouTube : Gravity — это один из самых популярных клиентов социальных сайтов для устройств с Symbian

    23:53

    У Broadcom готов первый в отрасли чипсет CMOS PHY 40G: Новинка обеспечивает продвижение по пути к оптическим сетям 100G

    23:47

    Заработала «Мобильная приемная Правительства Москвы» : Москвичи теперь могут сообщить Правительству Москвы о неудовлетворительном состоянии дорог или плохой уборке улиц и остановок общественного транспорта прямо со своего смартфона

    23:211

    «Заплатка» Windows 7 для AMD Bulldozer убрана с сайта Microsoft — что показали тесты?: Выход обновления Windows 7 для AMD Bulldozer запланирован на первый квартал 2012 года

    23:057

    Sony показала работу «бумажной» батареи: Важным достоинством «бумажной» батареи Sony является отсутствие металлов и вредных химических соединений

    22:4020

    AutoKiller Memory Optimizer 7.2 — оптимизация использования памяти на Android: Приложение управляет расходом внутренней памяти устройства, обеспечивая максимальную производительность смартфона

    22:33

    Dropbox для Android 2.0 — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    22:25

    Claystone Launcher 1.17 — альтернативная панель запуска для Android: Кроме обычных функций, в эту панель интегрированы браузер, мультимедийный плеер и клиент RSS-новостей

    22:23

    Обновление BSPlayer 1.2.124 для Android поддерживает m3u: Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    22:20

    HDR Camera 2.10 дает возможность получать HDR-снимки на Android: В приложении есть возможность удаления движущихся объектов, которые известны как «призраки»

    21:51

    Браузер iLunascape теперь доступен и для Android : Правда, пока что в виде бета-версии.

    21:50

    LCG PhotoBook 2.21 отсылает фотографии на соцсервисы: Фотографиями можно быстро поделиться, отправив их на сервисы Facebook, Google Picasa

    21:28

    IHS iSuppli: по итогам квартала Intel заняла 83,7% мирового рынка микропроцессоров: На втором месте находится компания AMD с долей в размере 10,22%

    17:5564

    Rambus и Broadcom уладили все разногласия — сумма сделки не разглашается: Rambus и Broadcom подписали лицензионное соглашение

    16:463

    OreObject Sphere 2 — сферическая мышь с покрытием из драгметалла: Сферическая мышь OreObject Sphere 2 унаследовала форму у своей предшественницы

    16:2012

    Компания Fujifilm запатентовала гибридный датчик изображения из органического материала и кремния: Основным достоинством разработки названа возможность дальнейшего повышения разрешения датчиков

    15:579

    Прототип смартфона на платформе Intel Medfield с ОС Android ведет серийную съемку со скоростью 15 к/с: По размерам прототип смартфона на платформе Intel Medfield с ОС Android напоминает iPhone 4

    15:2021

    Основой мини-ПК Habey BIS-6624-II размерами 124 х 120 х 48 мм является процессор Intel Atom: Питается мини-ПК Habey BIS-6624-II от источника постоянного напряжения 12 В

    14:35

    Начат прием заказов на процессорные охладители Zalman CNPS10X Optima: Цена Zalman CNPS10X Optima — 22,76 евро

    13:574

    В Сети появились «шпионские» снимки смартфона LG Fantasy с ОС Windows Phone: Предположительно, смартфон LG Fantasy будет представлен на выставке CES 2012

    13:402

    Двухпроцессорная 3D-карта AMD Radeon HD 7990 выйдет в первом квартале 2012 года: 3D-карта AMD Radeon HD 7990 будет иметь 6 ГБ памяти GDDR5

    13:0022

    ProfiMail 3.55 — электронная почта на мобильном: Программа поддерживает просмотр HTML-сообщений с графикой и гиперссылками, позволяет работать с вложениями, уведомляет о поступлении новых писем

    12:30

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