  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 декабря 2011

    Данные о производительности Intel Medfield в ОС Android: позади NVIDIA Tegra 2, Qualcomm MSM8260 и Samsung Exynos: В тесте Caffeinemark 3 прототип планшета на базе Intel Medfield удостоился 10 500 баллов

    23:2583

    60 лет назад в СССР был создан первый в континентальной Европе программируемый компьютер: Работы по созданию МЭСМ начались в 1948 году

    22:3517

    Наступление Intel Thunderbolt начнется в апреле: Производители уже готовят к выпуску системные платы, ноутбуки и настольные ПК с поддержкой Thunderbolt

    16:4247

    MSI представляет устройства для голосового управления и мгновенного разгона системной платы Voice Genie и MultiConnect: MSI Voice Genie — первое в мире устройство для голосового управления системной платой

    15:2411

    Samsung и пять японских компаний объединяются для разработки элементной базы смартфонов: Совместное предприятие с участием шести основателей будет создано до конца марта 2012 года

    14:4710

    Охлаждающая подставка для ноутбука Evercool White Knight трансформируется в столик: Охлаждение ноутбука возложено на 120-миллиметровый вентилятор

    14:109

    Balabolka v.2.3.0.515 - программа для озвучивания текста: Бесплатная программа для озвучивания текста

    12:404

    Утечка дает представление о спецификациях Radeon HD 7950: Radeon HD 7950 получит 1792 универсальных процессора

    12:337

    WinXP Manager v.8.0.0 - оптимизатор и настройщик ОС Windows XP: Новая версия оптимизатора и настройщика ОС Windows XP

    12:051

    AnyReader v.3.9 - программа для извлечения данных с поврежденных источников хранения информации: Программа для извлечения данных с поврежденных источников хранения информации

    11:301

    Vista Manager v.4.1.5 - утилита для настройки операционных систем Windows Vista: Утилита для настройки операционных систем Windows Vista

    10:55

    PeaZip v.4.3 - бесплатный мультиплатформенный архиватор: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    10:20

    JXD S7100 – китайский гибрид планшета и игровой консоли: Устройство оснащается процессором ARM Cortex-A9 частотой 1 ГГц

    09:569

    System Analyser v.5.3x - небольшая утилита для сбора информации об аппаратуре ПК: Небольшая утилита для сбора информации об аппаратуре ПК

    09:45

    Обновление Dr.Web CureIt!: усиленный и автоматический режимы сканирования: Новая версия антивирусной утилиты

    09:102

    Вышла версия ICQ для Android 3.0.3: Новая версия ICQ для Android

    08:35

    ViewSonic выводит на китайский рынок тонкий планшет ViewPad 97a с IPS-дисплеем : Новинка оснащается процессором частотой 1,2 ГГц

    08:1613

    Вышел Мобильный Агент для Android версии 2.0: Новая версия Мобильного Агента для Android

    08:001

    Трио системных плат ASRock типоразмера mini-ITX с процессорами Atom: AD2500B-ITX, AD2700B-ITX и AD2700-ITX: Использованы ЦП Intel Atom D2500 и D2700

    01:335

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018