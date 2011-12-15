  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 декабря 2011

    Zalman снова пробует свои силы в системах водяного охлаждения с моделью CNPS20LQ : Цена новинки — 70 евро

    21:434

    Обновление Windows повышает производительность процессоров AMD FX (Bulldozer): Microsoft говорит, что процессоры AMD FX работали медленнее из-за отсутствия в Windows поддержки SMT

    21:1916

    Материнская плата X79A-GD45 (8D) поддерживает установку 128 ГБ оперативной памяти: Поддержка 128 ГБ оперативной памяти - основное отличие MIS X79A-GD45 (8D) от X79A-GD45

    21:08

    AMD не ограничивает желающих выпустить собственные варианты Radeon HD 7950: AMD дала добро на проектирование печатных плат и охладителей партнерами по выпуску 3D-карт

    20:381

    ROCCAT предлагает шесть вариантов игрового коврика Taito: Самая доступная модель толщиной 3 мм стоит 10 евро

    20:062

    Corsair анонсирует наборы модулей памяти DDR3 объемом 8 и 16 ГБ для модернизации компьютеров Apple : Наборы протестированы Apple Developer Compatibility Labs

    19:534

    Поставки планшетов в третьем квартале не дотянули до прогнозируемого уровня: Аналитики IDC подвели итоги на рынке планшетов

    19:378

    Cooler Master отказывается от дальнейшего использования марки Choiix: Выпускаемые сейчас изделия Choiix будут переименованы в Cooler Master

    19:152

    AMD начала коммерческие поставки 28-нанометровых GPU: Первые 3D-карты серии Radeon HD 7000 могут появиться в продаже уже в январе

    18:209

    MP3DirectCut v.2.14 - крошечная утилита для редактирования музыкальных файлов: Крошечная утилита для редактирования музыкальных файлов

    17:55

    В будущем году доход Intel будет меньше, чем в текущем?: Intel страдает не только от нехватки HDD, уверены в Nomura Equity Research

    17:204

    StudioLine Photo Basic v.3.70.43.0 - программа для быстрой организации, редактирования и архивирования фотографий и других графических изображений: Программа для быстрой организации, редактирования и архивирования фотографий и других графических изображений

    17:20

    Процессоры Itanium Poulson выйдут во втором квартале 2012 года: 32-нанометровые процессоры Itanium Poulson будут иметь восемь ядер и кэш-память объемом 54 МБ.

    16:599

    CCEnhancer v.2.5 - утилита, расширяющая возможности программы очистки дисков CCleaner: Бесплатная утилита добавляющая в CCleaner поддержку новых программ

    16:45

    Руководители Hitachi-LG Data Storage приговорены к тюремному заключению за участие в картельном сговоре: Три руководителя Hitachi-LG Data Storage понесли персональную ответственность за ценовой сговор

    16:257

    Audacity v.1.3.14 Beta - простой в использовании мульти-платформенный музыкальный редактор: Простой в использовании мульти-платформенный музыкальный редактор

    16:10

    Cisco выпускает беспроводной маршрутизатор для домашних сетей Linksys E4200 v2: Новая версия Linksys E4200 стоит на $20 больше, чем старая

    15:528

    Deskman v.11.1 - утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    15:35

    Новое мобильное подразделение Intel возглавит бывший разработчик Apple iPhone: Intel объединяет четыре подразделения в одно, чтобы ускорить и улучшить процесс разработки

    15:278

    Driver Magician Lite v.3.8.2 - простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов: Простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов

    15:00

    Системная плата в корпусе Lian Li PC-100 развернута разъемами вперед: Шасси PC-100 способно вместить системную плату типоразмера microATX, ATX, E-ATX или XL-ATX

    14:458

    Энтузиаст сравнил производительность процессоров Intel Core i7-3770K и Core i7-2700K: Разница в производительности между процессорами невелика

    14:3026

    PureSync v.3.5.0 - бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий: Бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий

    14:25

    Системная плата BIOSTAR A57A типоразмера ATX предназначена для APU AMD в исполнении FM1: Рекомендованная цена BIOSTAR A57A составляет $75

    14:15

    Трансформируемый ноутбук в защищенном исполнении GammaTech Durabook R13C имеет рейтинг IP65 и прошел тесты MIL-STD 810G: Durabook R13C имеет экран размером 13,3 дюйма

    14:005

    UltraEdit-32 v.17.30 - текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей: Текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей

    13:50

    По подсчетам JPR, рынок рабочих станций за год вырос на 20,1%: Позицию лидера сохранила за собой компания HP

    13:30

    DVDFab HD Decrypter v.8.1.3.8 - бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    13:15

    В мышах HP X4000 и X5000 используются лазерные датчики и беспроводное подключение : Цена X4000 примерно равна $30, X5000 — $40

    13:10

    Доступная новая версия плагина Adobe Camera Raw v.6.6: Новая версия плагина для продуктов компании Adobe

    12:40

    HIS объединяет в 3D-карте Radeon HD 6450 низкопрофильное исполнение, пассивное охлаждение, интерфейс PCI Express x1 и 2 ГБ памяти: Карта HIS 6450 Silence 2GB DDR3 PCIe x1 DP/DVI/VGA комплектуется тремя монтажными планками

    12:355

    Vuze v.4.7.0.2 - P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет: P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет

    12:05

    Внешний оптический привод Pioneer BDR-XD04J умеет записывать диски BDXL со скоростью 4x: На японском рынке BDR-XD04J появится в январе и будет стоить примерно $230

    12:00

    Xfire v.1.142 - бесплатный пейджер для активных игроков: Бесплатный пейджер для активных игроков

    11:30

    У Globalfoundries и ARM готовы 28-нанометровые двухъядерные процессоры ARM Cortex-A9, работающие на частоте более 2,5 ГГц: Завершена подготовка к производству 20-нанометровой однокристальной системы на базе Cortex-A9

    11:0035

    Blender v.2.61 Final - кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации: Кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации

    10:551

    HWiNFO32 v.3.91 - бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    10:202

    Оптический привод Pioneer BDR-207JBK записывает диски BDXL объемом 128 ГБ со скоростью 6x : На японском рынке BDR-207JBK стоит $230

    10:006

    Kaspersky Mobile Security Lite: новый бесплатный продукт в Android Market: «Лаборатория Касперского» представляет бесплатный продукт для защиты смартфонов на базе операционной системы Android

    09:45

    Стимулсофт выпустил новые версии Reports.Net, Reports.Web, Reports Designer.Web, Reports.Wpf и Reports.Ultimate: Новые версии программных продуктов Reports.Net, Reports.Web, Reports Designer.Web, Reports.Wpf и Reports.Ultimate

    09:10

    Samsung выпустит версию смартфона Galaxy Y Pro с поддержкой двух SIM-карт: Одновременно со слотом для второй SIM-карты смартфон получит фронтальную камеру

    09:035

    SandForce SF-2481 — первый контроллер SSD, оптимизированный для облачных вычислений: Контроллер SandForce SF-2481 рассчитан на флэш-память типа MLC NAND

    09:006

    «КОРУС Консалтинг» разработал «Портал для жильцов» - специализированное решение для ЖКХ: Группа компаний «КОРУС Консалтинг» объявляет о выводе на рынок нового специализированного решения для сферы ЖКХ

    08:35

    BGI переводит обработку данных ДНК на графические процессоры NVIDIA Tesla: Крупнейший в мире Институт геномики с помощью GPU открывает новую эру доступной персонализированной медицины

    08:002

    WiGig Alliance публикует две новые спецификации — WDE и WSE: Первые сертифицированные продукты с поддержкой WiGig могут появиться уже в будущем году

    08:00

    Khronos собирается создать открытый стандарт машинного зрения: Заседания рабочей группы начнутся в январе 2012 года

    02:423

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018