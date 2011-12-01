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    1 декабря 2011

    Европейские покупатели получили «разогнанный» планшет Archos 101 G9 Turbo: Цена «разогнанной» модели равна 350 евро

    22:3311

    Samsung Electronics первой начинает серийный выпуск ЖК-панелей со встроенными оптическими датчиками: Технология «Optical Sensor in Pixel» позволит улучшить сенсорные экраны

    21:5235

    Lenovo выходит на второе место среди поставщиков ПК: Рост объема поставок продукции Lenovo существенно превзошел рост рынка в целом

    21:34

    Nikon подтверждает частичное возобновление выпуска продукции в Таиланде и обещает полностью восстановиться к марту: Оценка потерь в результате стихийного бедствия осталась прежней

    20:00

    Разработчики «флэшки» Crypteks USB Key дополнили аппаратное шифрование механическим замком: Предполагается выпуск «флэшек» объемом 4, 8 и 16 ГБ

    19:2813

    AMD начнёт массовый выпуск APU Trinity для настольных ПК в марте 2012 года: Изначально будут выпущены модели с уровнем TDP 65 Вт, а позже – с TDP, равным 100 Вт

    19:009

    Corsair выпускает наборы модулей памяти Vengeance DDR3 SODIMM для ноутбуков: Комплекты состоят из одного или двух модулей, работающих на частоте 1600 и 1866 МГц

    18:002

    Президент Acer подтвердил слухи о выпуске планшета на платформе NVIDIA Tegra 3: Четырёхъядерная модель увидит свет в начале 2012 года

    17:402

    В Сеть «утекли» данные о 18 процессорах Ivy Bridge: CPU будут оснащаться двумя типами GPU — HD 2500 и HD 4000

    17:3029

    Системная плата в корпусе Colorful Cable-Routing King C2 располагается «вверх ногами»: Производитель относит новинку к категории RTX (Reversed Technology eXtended)

    17:211

    Seagate снова предупреждает, что поставки HDD будут существенно ограничены: Объем поставок в масштабе всей отрасли составит около 110-120 миллионов устройств

    16:2611

    Микроконтроллеры NXP LPC11U2x на базе ARM Cortex-M0 оснащены встроенными драйверами USB: В расширяемый набор встроенных драйверов входят HID, MSC и CDC

    16:081

    Во втором квартале 2012 года ультрабуки подешевеют с $1000 до $800, полагает глава Acer: По мере популяризации данной категории мобильных ПК, цена на них снизится до $500

    15:3215

    Планы Intel на ближайшие пять лет включают выпуск Skylake, Skymont и еще шести процессорных архитектур: Ближайшая цель — Ivy Bridge

    15:305

    Gigabyte и MSI не спешат выпускать ультрабуки: MSI сосредоточится на игровых ноутбуках, Gigabyte — на нотбуках со стыковочными станциями

    14:55

    Официальные данные Intel о производительности процессоров Ivy Bridge: Компания возлагает большие надежды на новые продукты

    14:2024

    AMD проходит переломную точку, но не думает отказываться от архитектуры x86 : AMD учитывает растущую популярность устройств с малым энергопотреблением и облачных вычислений

    13:0043

    Новые SSD Samsung в форм-факторе mSATA предназначены для ультрабуков: Накопители Samsung mSATA SSD будут доступны в четырех вариантах объема: 256, 128, 64 и 32 ГБ

    12:314

    Монитор Acer HR274H сам преобразует обычное изображение в стереоскопическое : Монитор Acer HR274H имеет два входа HDMI 1.4a и один вход VGA

    11:0011

    В платформу для рабочих станций Intel Carlow войдут процессоры Xeon E3-1200 v2 с поддержкой DirectX 11: Выход платформы Intel Carlow ожидается в будущем году

    10:001

    Убыточное СП ST-Ericsson меняет генерального директора: За время с момента создания в 2009 году предприятие ни разу не завершило квартал с прибылью

    09:002

    Разработка PCI Express 4.0 ведется с прицелом на использование в планшетах: Участники группы PCI Special Interest Group рассчитывают завершить выработку спецификаций PCI Express 4.0 к 2014-2015 году

    08:003

    У IDT готов первый в мире коммерческий пьезоэлектрический генератор MEMS: Уже доступны ознакомительные образцы

    07:007

    В Японии создан эластичный кабель, способный удлиняться в полтора раза: Создателем кабеля Roboden является компания Asahi Kasei Fibers

    04:2110

    Процессор Intel Atom D2550 с поддержкой Hyper-Threading увидит свет в первом квартале следующего года: Этот ЦП станет третьим настольным представителем в семействе Cedar Trail

    00:569

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