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    14 декабря 2011

    В Астрахани разработали осязаемые голограммы: Проецирование изображения осуществляется на холодное водяное облако, получившее название «туманный экран».

    23:4115

    AMD собирается выпустить шестиядерный процессор FX-6200 : AMD FX-6200 примерно на 10% превосходит по производительности модель AMD FX-6100

    23:3419

    Cougar модернизирует блоки питания серии GX: Модернизированные блоки питания Cougar GX получили плоские кабели

    23:002

    Состоялся официальный анонс смартфона LG Prada 3.0: Аппаратной основой смартфона является однокристальная система TI OMAP 4430

    22:253

    Ассортимент NEC пополнился коммутатором ProgrammableFlow PF5820 10/40GbE OpenFlow: В конфигурацию коммутатора входит 48 портов 10GbE SFP+ и четыре порта QSFP+

    20:303

    Итальянский планшет AlessiTAB 2 имеет оригинальный дизайн и предназначен для использования в помещении: Аппарат оснащается CPU частотой 1,0 ГГц

    19:432

    Какими будут мобильные чипсеты Intel 7-й серии (Panther Point)?: Первыми в серии станут модели HM75, HM76, HM77, UM77, QM77 и QS77

    18:47

    Ультрабук Toshiba Portégé Z835 уже можно купить за $700: Самый доступный ультрабук Toshiba

    17:3813

    E FUN анонсирует начало продаж девятидюймового планшета Nextbook Premium 9 стоимостью $280: Продажи E FUN Nextbook Premium 9 стартуют 20 декабря

    17:04

    Годовой доход Carl Zeiss впервые превысил 4 млрд. евро: Компания Carl Zeiss со 160-летней историей продолжает развиваться

    16:087

    Wuala 1.24 для iOS обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    15:54

    «В Контакте» 2.0 для iOS поддерживает кэширование картинок: Обновилось фирменное приложение для общения в социальной сети «В Контакте» на устройствах, работающих под управлением iOS.

    15:501

    Новая версия клиента Twitter 3.0 для Android с обновленным интерфейсом: Теперь в нем три раздела: Home, Connect и Discover.

    15:46

    Tube Downloader 1.6 создает видеоколлекцию на iPhone и iPad: Приложение для загрузки видеороликов из Интернета

    15:44

    X-plore 2.03 — файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    15:32

    Coby анонсировала выпуск планшетов MID7042, MID8042, MID9042, MID9742 и MID1042 с ОС Android 4.0: Планшеты Coby Electronics MID7042, MID8042, MID9042, MID9742 и MID1042 с ОС Android 4.0 должны появиться на рынке в следующем квартале

    15:30

    RealCalc Scientific Calculator 1.7.3 для Android — калькулятор для учебы и работы: Данное приложение ориентировано на пользователей, которые выполняют инженерные расчеты, например, студентов, ученых и т.д.

    15:28

    Nokia Nearby — поиск объектов поблизости для S40: Приложение предоставляет информацию о ресторанах, кинотеатрах и многих других объектах

    15:23

    My Tracks 1.1.12 RC для Android позволяет вести учет своих перемещений: С помощью данного приложения владельцы мобильного устройства на базе Android могут записывать свои перемещения, сохраняя маршруты путешествий на карте.

    15:22

    50-миллиметровый вентилятор Zaward рассчитан на скорость вращения до 5000 об/мин: В конструкции изделия используется шариковый подшипник

    15:086

    IP Cam Viewer Basic 4.2.3 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    15:00

    ICQ–бесплатный чат с друзьями для Android : Вышла новая версия официального мобильного клиента ICQ

    14:583

    Cool Reader 3.0.54-9 превращает Android-смартфон в электронную книгу: Одно из лучших приложений для чтения электронных книг на устройствах, работающих под управлением Android

    14:55

    Новые ноутбуки Apple MacBook Pro могут получить экраны разрешением 2880 х 1800 пикселей: Другие производители тоже намерены увеличить разрешение экранов своих ноутбуков

    14:54114

    CameraPro (CameraX) 2.01 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    14:51

    Новая версия Adobe Photoshop Express 2.0.4 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    14:47

    Instagram 2.0.6 позволяет обмениваться фотографиями на iPhone: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    14:46

    Weather4Me 2.2 показывает информацию о погоде на Windows Phone: Оно способно предоставлять данные о погодных условиях с сервиса AccuWeather

    14:44

    NVIDIA открывает исходные коды компилятора CUDA, хотя и не для всех: Доступ к исходникам получат «академические исследователи и разработчики программных инструментов»

    14:3215

    Решение ITC в споре между HTC и Apple снова отложено: Новой датой оглашения решения ITC в споре между HTC и Apple названо 19 декабря

    14:122

    Системная плата Intel DX79TO для процессоров Sandy Bridge-E стоит чуть больше $200: За счет чего плата Intel DX79TO стоит на 30% дешевле, чем DX79SI?

    13:451

    Ассортимент PNY пополнили миниатюрные «флэшки» HP v240b и v240g: Производитель предоставляет на накопители HP v240b и v240g два года гарантии

    13:27

    Охлаждающие подставки GlacialTech SnowPad A1 и A2 — размер «от семи до двенадцати»: В охлаждающих подставках GlacialTech SnowPad A1 и A2 установлено по два вентилятора

    13:08

    M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ — первый объектив Olympus для камер PEN с моторизованным зумом: Объектив Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ защищен от пыли и влаги

    12:1711

    Разработка Broadcom позволит выпускать беспроводные клавиатуры, не требующие замены батарей : На одном комплекте батарей периферийные устройства на микросхеме Broadcom BCM20730 могут проработать до 10 лет

    10:0017

    Toshiba анонсировала планшетный компьютер Dynabook WT301/D под управлением Windows 7: Аппарат, предположительно, построен на платформе Intel Cedar Trail

    09:068

    Мини-HTPC Solid-Run CuBox размерами 55 x 55 x 42 мм потребляет 3 Вт: Стоит CuBox 99 евро

    09:008

    Point of View ProTab2 XXL – Android-планшет за 170 евро: Устройство оснащается процессором частотой 1,0 ГГц

    08:154

    Ультрабуки заставят уменьшить толщину встраиваемых web-камер: Толщина камерных модулей может уменьшиться вдвое

    08:005

    Broadcom покупает разработчика сетевых и встраиваемых процессоров Broadlight: Предполагаемая сумма сделки — 230-240 млн. долларов

    07:001

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