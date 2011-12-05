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    5 декабря 2011

    Ультрабук LG X-Note Z330 Ultrabook загружается за 10 секунд: Время LG X-Note Z330 Ultrabook автономной работы — более 6 ч

    22:3416

    Клавиатура Verbatim Ultra-Slim Bluetooth Keyboard предназначена для планшетов : Цена Verbatim Ultra-Slim Bluetooth Keyboard — $50

    22:152

    У Agilent Technologies готово первое в отрасли решение для тестирования карт SD UHS-II: Карты SD UHS-II предназначены для работы с видео высокой четкости

    21:302

    «Сердцем» ASUS Padfone станет процессор NVIDIA Tegra 3: ASUS привезет Padfone на мероприятие Mobile World Congress 2012

    20:529

    Процессор Intel Atom E620 с TDP 2,7 Вт стал основой одноплатного компьютера Norco EMB-4670 : Для Norco EMB-4670 выбран форм-фактор EPIC

    20:212

    Марка Sony Ericsson уйдет в прошлое к середине будущего года: Sony будет продвигать смартфоны под собственной маркой

    20:0717

    Сканер для сухой литографии Nikon NSR-S320F дополнит иммерсионные системы при переходе к технологиям 20-нанометрового класса: Поставки сканеров Nikon NSR-S320F начинаются в текущем квартале

    18:49

    Начат прием предварительных заказов на APU AMD A8-3870K и A6-3670K: Цены A6-3670K и A8-3870K при предварительном заказе равны $121,50 и $143,77 соответственно

    18:227

    Ультрабуки Acer с процессорами Ivy Bridge появятся уже в апреле и станут дешевле: Acer оперативно возьмет на вооружение запаздывающие ЦП Ivy Bridge

    18:228

    ASM продемонстрировала 14-нанометровый техпроцесс: Перспективная разработка опробована на оборудовании одного из заказчиков ASM

    17:396

    NXP начинает поставки LPC4300 — самых быстрых в мире микроконтроллеров на ядре ARM Cortex-M4: NXP LPC4300 — первый в отрасли асимметричный двухъядерный микроконтроллер с ядрами Cortex-M4 и Cortex-M0

    16:053

    3D-карта ASUS GTX 560 Ti DirectCU II с 448 ядрами CUDA оснащена фирменной системой охлаждения: DirectCU II ASUS GTX 560 Ti DirectCU II с 448 ядрами CUDA комплектуется эксклюзивной утилитой для разгона GPU Tweak

    15:275

    Phoenix Technologies оптимизирует BIOS для Windows 8 : Кроме того, Phoenix разрабатывает BIOS для платформы Windows on ARM

    14:5410

    Смартфоны и планшеты на платформе Intel Medfield с ОС Android 4.0 могут появиться в будущем году: Intel сотрудничает с производителями, помогая им оптимизировать ОС для конкретного продукта на базе Medfield

    14:2010

    Выпуск камер Pentax K-r прекращен: Будет ли представлена замена бюджетной зеркальной камеры Pentax K-r?

    13:366

    Отраслевые источники подтверждают намерение Acer выпустить ультрабуки стоимостью $699-799: Снижение цен существенно ускорит рост рынка ультрабуков

    12:211

    Корпус Cooler Master Elite 431 Plus относится к категории mid-tower: Бюджетная модель имеет окно в боковой стенке и вмещает даже самые длинные 3D-карты

    11:552

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