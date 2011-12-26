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    26 декабря 2011

    Немецкий суд отклонил повторную претензию Apple к внешнему виду планшета Samsung: По мнению суда, южнокорейский производитель внес достаточные изменения в дизайн планшета Galaxy Tab 10.1

    22:0568

    Intel выбирает для развития линейки Atom новое направление: В будущем году выйдут однокристальные системы Atom для NAS и серверов начального уровня

    14:4532

    Специалисты LG Display создали самую большую в мире панель типа OLED — размером 55 дюймов по диагонали: Новая технология позволит выпускать панели большого размера по доступной цене

    14:0535

    Photo Magician v.2.1.0.0 - бесплатная программа для пакетной обработки и конвертации графический файлов: Бесплатная программа для пакетной обработки и конвертации графический файлов

    13:15

    BatteryInfoView v.1.13 – утилита просмотра расширенной информацию о статусе и характеристиках батареи ноутбука: Утилита, которая позволяет просматривать расширенную информацию о статусе и характеристиках батареи ноутбука

    12:40

    Флэш-накопитель PNY Brick Attaché выполнен в духе детского конструктора: Имея на руках несколько таких изделий, их можно объединить в цепочку

    12:365

    Google будет поставлять свой планшет с ОС Android 4.1, обеспечив ему конкурентное преимущество?: Планшеты с ОС Android 4.0 тоже со временем получат обновление Android 4.1

    12:2217

    Miro v.4.0.4 - бесплатный мультиплатформенный медиаплеер для просмотра видео-файлов и каналов по сети: Бесплатный мультиплатформенный медиаплеер для просмотра видео-файлов и каналов по сети

    12:05

    Sony выходит из СП с Samsung по производству жидкокристаллических панелей: Сделка должна завершиться к концу января 2012 года

    11:306

    Hitman Pro v.3.6.0 Build 137 - утилита для борьбы с вирусными угрозами: Утилита для борьбы с вирусными угрозами

    11:30

    ASUS оснащает нетбук Eee PC 1225B гибридным процессором AMD E-450: За доплату ASUS обещает наградить нетбук двумя портами USB 3.0

    10:5913

    VistaCodecs и Win7codecs - сборник популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    10:55

    ZoneAlarm Free v.10.1.079.000 - бесплатная версия из серии брандмауэров ZoneAlarm: Бесплатная версия из серии брандмауэров ZoneAlarm

    10:20

    NVIDIA Inspector v.1.95.7 - бесплатная утилита, предоставляющая расширенную информацию о видеокартах на базе процессоров и чипсетов NVIDIA: Крошечная, бесплатная утилита, предоставляющая расширенную информацию об аппаратном обеспечении видеокарт на базе процессоров и чипсетов NVIDIA

    09:45

    Seagate SeaTools v.1.2.0.6 - сборник фирменных утилит для диагностики жестких дисков Seagate: Сборник фирменных утилит для диагностики жестких дисков Seagate

    09:10

    «Лаборатория Касперского»: схемы шантажа и способы избавления : Подробности о троянцах-вымогателях

    08:355

    Вышла версия ICQ для Symbian Touch: Вышла мобильная версия популярного мессенджера – ICQ для Symbian Touch

    08:00

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