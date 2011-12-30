  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 декабря 2011

    Apple откажется от панелей типа IPS в мобильных устройствах?: Начиная с планшетов iPad следующего поколения, Apple будет использовать панели типа IGZO

    20:1029

    Вставка в отсек 5,25 дюйма Akasa HDM-23 может выполнять несколько функций : Продажи Akasa HDM-23 стартуют в январе по цене $11

    19:456

    Шестиядерный процессор AMD FX-6200 официально прописался в ассортименте AMD : Стоимость CPU в США - $175

    16:568

    Переходник Sharkoon Internal USB 3.0 Adapter позволяет спрятать внешний накопитель с интерфейсом USB 3.0 внутри ПК: Цена Sharkoon Internal USB 3.0 Adapter — 5,99 евро

    14:506

    VueScan v.9.0.71 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    14:25

    В Apple придумали использовать распознавание лиц для авторизации: Аналогичная функция в ОС Android называется Face Unlock

    14:0734

    Wise Disk Cleaner v.6.15 - бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора: Бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора

    13:50

    Утечка дает представление о внешности и производительности Radeon HD 7770: Штатная тактовая частота GPU Radeon HD 7770 будет равна 900 МГц или 1 ГГц?

    13:3019

    Wise Registry Cleaner v.6.15 - утилита очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    13:152

    ProcessKO v.2.01 — утилита для завершения работы процессов в ОС Windows: Бесплатная утилита для завершения работы процессов в ОС Windows

    12:401

    Weather Watcher Live v.7.0.98 - утилита для просмотра погодных условий в любом городе: Программа для просмотра погодных условий в любом городе

    12:05

    Malwarebytes Anti-Malware v.1.60.0 - программа для нейтрализации различного вредоносного ПО: Программа для нейтрализации различного вредоносного ПО

    11:302

    Стали известны подробные спецификации, цены и сроки выхода видеокарт серий AMD Radeon HD 7800 и 7700: В составе серии AMD Radeon HD 7800 — четыре представителя, в серии Radeon HD 7700 — три

    11:0724

    USBDeview v.1.97 - бесплатная утилита для работы с USB-устройствами: Бесплатная утилита для работы с USB-устройствами

    10:55

    DVDStyler v.2.1 - бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков: Бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков

    10:20

    Image for Windows v.2.68 - утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК: Утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК

    09:45

    Поставки смартфона Samsung Galaxy Note перевалили за миллион: С начала продаж смартфона в Европе прошел всего месяц

    09:2833

    WinSCP v.4.36 - бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам: Бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам

    09:10

    Intel Processor Identification Utility v.4.41 - утилита для точной идентификации процессоров Intel: Утилита для точной идентификации процессоров Intel

    08:35

    «Лаборатория Касперского»: Спам в ноябре 2011 года: Эксперты «Лаборатории Касперского» подвели итоги деятельности спамеров в ноябре 2011 года

    08:00

    Платформа Intel Medfield дебютирует во втором квартале, Clover Trail-W — в четвертом: Компания Intel активно продвигает платформу Medfield

    08:004

    LG привезет на CES 84-дюймовый 3D-телевизор разрешением 3840 x 2160 пикселей: Разрешение телевизора в четыре раза превосходит Full HD

    00:1816

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018