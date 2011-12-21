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    21 декабря 2011

    Миниатюрная «флэшка» Apacer AH132 выполнена по технологии Chip On Board: Максимальный объем «флэшки» - 16 ГБ

    22:333

    ASUS доверила производство материнских плат компании Cal-Comp Electronics: В следующем году «дочка» Compal Electronics изготовит для ASUS 5-6 миллионов материнских плат

    21:3215

    Судья ITC обнаружил нарушение одного из семи патентов Microsoft в продукции Motorola Mobility : Решение судьи еще предстоит проанализировать комиссии в полном составе

    15:5721

    Модуль RAIDON MR2020 позволяет установить в отсек типоразмера 5,25 дюйма массив RAID из двух накопителей: Подключение RAIDON MR2020 полностью прозрачно для ОС и не требует установки драйверов

    15:296

    Acer удовлетворена продажами первых ультрабуков и готовит к выпуску 15-дюймовую модель за $699: Выпуском 15-дюймовых ультрабуков Acer займется Pegatron Technology

    14:5517

    Silicon Motion рассчитывает в будущем году войти в тройку ведущих поставщиков контроллеров USB 3.0: Специалистами Silicon Motion уже создан интерфейс физического уровня USB 3.0

    14:421

    Panasonic, Samsung, SanDisk, Sony и Toshiba объединились в разработке новой системы защиты контента для карт памяти: Совместный проект Panasonic, Samsung, SanDisk, Sony и Toshiba получил название Next Generation Secure Memory Initiative

    14:3012

    Инженеры AMD разработали печатную плату для «бюджетных» версий Radeon HD 7970: Скромность оснащения платы вовсе не ограничивает GPU Tahiti в своих возможностях

    13:5510

    Фото дня: 3D-карта AMD Radeon HD 7950 в разобранном виде: Графический процессор AMD Radeon HD 7950 отличается по внешнему виду от выпускаемых сейчас GPU AMD

    12:4814

    AOC покажет на CES 2012 монитор e2343Fi с интегрированной стыковочной станцией для iPhone и iPod: Диагональ экрана устройства - 23 дюйма

    12:30

    Nokia привезет на выставку CES 2012 смартфоны Lumia 900 и 719 под управлением Windows Phone Tango: Характеристики смартфонов на данный момент пока не известны

    12:237

    Сделка между Apple и Anobit уже состоялась?: Компания Anobit являетcя разработчиком технологии MSP (Memory Signal Processing)

    12:115

    Rambus и ITRI будут вместе разрабатывать микросхемы с объемной компоновкой: Компания Rambus присоединилась к консорциуму Ad-STAC

    09:004

    Устройство I-O DATA USB-RGB3/H обеспечивает подключение монитора с интерфейсом HDMI к порту USB 3.0: Стоимость адаптера USB-RGB3/H в Японии составляет примерно $136

    08:00

    Компьютер в усиленном исполнении MEN Micro BC1 построен на APU AMD серии G: Компьютер MEN Micro BC1 оснащен двумя выходами DisplayPort

    02:59

    AMD выпускает A8-3870K и еще дюжину APU для настольных и мобильных систем: В список новинок входят двухъядерные и четырехъядерные модели

    01:1026

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