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    12 декабря 2011

    Монитор Acer S235HLBii получил не совсем обычную подставку : Одновременно представлен монитор Acer S230HLCii

    23:2016

    Samsung анонсировала линейку портативных ПК Series 5 Ultrabook: В составе серии — две модели с экранами диагональю 13 и 14 дюймов

    20:3016

    Разъем «флэшки» PQI Intelligent Drive i817L сам прячется в корпус при отключении от ПК: Объем памяти USB-дисков варьируется от 4 до 32 ГБ

    19:5010

    Производители ноутбуков ожидают падения поставок на 10-15%: Восстановление отрасли возможно во втором квартале будущего года

    18:153

    Карта памяти Transcend SDHC Class 10 UHS-I развивает скорость передачи данных 85 МБ/с: Изделие соответствует требованиям стандарта Secure Digital (SD) 3.01

    16:484

    Olympus запатентовала установку в «горячий башмак» дополнительной камеры : Заявка на патент была подана в прошлом году

    16:257

    Часть Nokia Siemens Networks досталась ADTRAN: Сроком завершения сделки назван конец апреля будущего года

    15:50

    Verbatim предлагает наборы SATA-II SSD Upgrade Kit для модернизации ноутбуков: Наборы Verbatim SATA-II Solid State Drive Upgrade Kit будут доступны в рознице, начиная с января 2012 года

    15:106

    Glary Utilities v.2.40 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    15:00

    Поставки исправленных процессоров Intel Core i7-3960X и i7-3930K начнутся в будущем году: В новом степпинге удалось исправить ошибку VT-d

    14:4518

    WinAmp v.5.623 - популярный медиаплеер для воспроизведения музыки и видео: Популярный медиаплеер для воспроизведения музыки и видео

    14:253

    В предварительных спецификациях камеры Nikon D4 фигурирует поддержка карт памяти формата XQD : Полнокадровая камера Nikon D4 будет иметь разрешение 16,2 Мп

    14:1210

    KMPlayer v.3.1.0.0 — медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах: Медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах

    13:503

    Названа дата выхода GPU AMD Tahiti (R1000): В серию Radeon HD 7900 войдут модели HD 7950, HD 7970 и HD 7990

    13:2423

    HTML5 Camp: новые возможности новых стандартов: Завершила свою работу конференция HTML5 Camp

    13:15

    Microsoft открывает виртуальную академию: В онлайн-академии Microsoft Virtual Academy любой желающий может бесплатно пройти обучение по продуктам и технологиям Microsoft

    12:40

    Бесплатная пробная версия Office 365 доступна в России : Российские компании могут бесплатно ознакомиться с полностью локализованным облачным сервисом Office 365 от Microsoft в течение 30 дней, а затем приобрести его у компании Microsoft Ireland Operations Limited

    12:05

    Программа NVIDIA по GPU-вычислениям на базе директив ускоряет приложения в 5 и более раз : В первые две недели в программу вступили сотни исследователей и ученых. Для российских программистов инициатива станет доступна в феврале

    11:30

    Paragon Software представила четвертую новую технологию, выпущенную в течение последних 12 месяцев : Paragon Software Group пополнила ряд своих разработок для программной поддержки новых трендов аппаратного обеспечения технологией Paragon Migrate to UEFI для миграции систем

    10:55

    Суперкомпьютер IBM Watson мог бы бороться с патентными троллями: Как всегда, меч оказался обоюдоострым

    10:0047

    Acronis начинает продажи Snap Deploy 4 на русском языке: Начаты продажи Acronis Snap Deploy 4 на русском языке

    09:45

    Работа Atomic Password Recovery оптимизирована для AMD Bulldozer: В новые версии Atomic Password Recovery добавлен оптимизированный программный модуль для работы с процессорами AMD Bulldozer

    09:10

    KVM-удлинители ATEN CE600 и CE602 поддерживают DVI и USB: KVM-удлинители ATEN CE600 и CE602 рассчитаны на подключение по кабелям CAT5e

    09:00

    Вышли новые версии Mail.Ru Агента для Mac OS/iOS: Вышли новые версии Mail.Ru Агента для Mac OS/iOS, поддерживающие interoperability с ICQ

    08:35

    Нигма.РФ запустила поисковый виджет для смартфонов Android : Нигма.РФ запустила первую версию поискового виджета для устройств Android

    08:00

    Samsung удалось продать за год более 300 млн. сотовых телефонов: Смартфонов Galaxy S II было продано 10 млн. штук

    08:0012

    Флэш-накопители CMS Products CE-Secure Vault и Vault FIPS поддерживают шифрование и удаленное управление : За безопасность приходится платить — самая дешевая модель CE-Secure Vault стоит $109

    07:00

    BenQ использует датчик с обратной засветкой в фотокамере GH700: При записи видео Full HD также записывается стереозвук

    01:33

    Стали известны спецификации восьми мобильных процессоров Intel семейства Ivy Bridge : Пять из них принадлежат серии Core i7, еще три - линейке Core i5

    01:2814

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