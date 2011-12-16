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    16 декабря 2011

    По мнению главы NVIDIA, производительность игровых систем к 2019 году достигнет «десятков терафлопс»: Энергопотребление игровых систем останется в приемлемых границах

    16:3724

    SUPERAntiSpyware v.5.0.1142 Final - бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    16:10

    В январе начнутся продажи корпуса для ПК Aerocool XPredator Evil Green Edition: В корпусе Aerocool XPredator Evil Green Edition установлено два 230-миллиметровых вентилятора

    16:067

    DameWare NT Utilities v.7.5.9.1 - набор утилит для администрирования ОС Windows: Набор утилит для администрирования ОС Windows

    15:35

    В серию EVGA GeForce GTX 580 Classified Ultra вошли 3D-карты с воздушным и водяным охлаждением : Модель EVGA GeForce GTX 580 Classified Ultra стоит $620, EVGA GeForce GTX 580 Classified Ultra Hydro Copper — $750

    15:21

    Any Video Converter v.3.32 - программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    15:001

    Видеокарта AMD Radeon HD 7970 теоретически может занимать один слот в корпусе ПК: Все выходы для подключения мониторов расположены на монтажной планке в один ряд

    14:3013

    Windows 7 Codec Pack v.3.5.0 - сборник кодеков для Windows 7 для просмотра различных видео-файлов: Сборник кодеков для Windows 7 для просмотра различных видео-файлов

    14:253

    Утечка дает представление о спецификациях и внешнем виде 3D-карты AMD Radeon HD 7970: Выход 3D-карты AMD Radeon HD 7970 ожидается до конца месяца

    14:1211

    VSO Media Player v.0.2.1.412 - бесплатный медиаплеер для просмотра видео и прослушивания аудио: Бесплатный медиаплеер для просмотра видео и прослушивания аудио

    13:50

    Norman Malware Cleaner v.2011.12.15 - бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    13:15

    Утилиты: Driver Genius Professional v.11.0: Программа для управления драйверами в ОС Windows

    12:40

    Free Ringtone Maker v.2.1.0.278 - бесплатная программа создания рингтонов: Бесплатная программа создания рингтонов

    12:053

    Miranda IM v.0.9.38 — достаточно популярный и удобный интернет-пейджер: Достаточно популярный и удобный интернет-пейджер

    11:301

    Глава NVIDIA рассказал о своем видении рынка планшетов в будущем году: На популярность планшетов могут оказать влияние ультрабуки

    11:0010

    PDF-XChange Viewer v.2.5.200 - бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF: Бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF

    10:551

    Pidgin v.2.10.1 – бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам: Бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам

    10:202

    В игровых ПК Alienware Aurora используются разогнанные процессоры Intel Core i7 второго поколения: Цена Alienware Aurora в базовой конфигурации — $2199

    10:0014

    Belarc Advisor v.8.2.6.4 - бесплатная программа для сбора информации о компьютере: Бесплатная программа для сбора информации о компьютере

    09:45

    Обновление Dr.Web Enterprise Security Suite до версии 6.0.3: Обновлена антивирусная корпоративная защита от «Доктор Веб»

    09:10

    Каждую неделю Amazon продает более миллиона устройств Kindle: Лидером продаж является планшет Kindle Fire

    09:009

    ESET представляет четвертое поколение корпоративных антивирусных решений для ОС Linux: Выпуск четвертого поколения корпоративных решений для серверов и шлюзов под управлением операционной системы Linux

    08:35

    AMD может заняться разработкой процессоров ARM: Чем вызвано откровенное признание интереса к ARM?

    08:3068

    Sapphire готовит недорогую системную плату Pure White A55M на чипсете AMD A55: Новинка оснащена двумя портами USB 3.0

    08:201

    Приложение для инженерного анализа, ускоряемое на GPU, поможет в разработке продуктов для аэрокосмической и других критически важных областей: MSC Nastran 2012 получает возможность ускорения на GPU NVIDIA для кардинального изменения процесса конечно-элементного анализа

    08:00

    Addonics знает, как превратить карты CF и CFast и накопители mSATA в SSD типоразмера 2,5 дюйма: Цена новинок (AD25MSD, AD25СFD и AD25CFASTD) — $24,95

    08:006

    Клавиатура Microsoft Bluetooth Mobile Keyboard 5000 подойдет для ПК и планшетов: Цена Microsoft Bluetooth Mobile Keyboard 5000 равна $49,95

    07:00

    Названа дата выхода и другие данные процессоров AMD A8-3870K и A6-3670K Black Edition: Есть даже результаты сравнения производительности AMD A8-3870K, A6-3670K и Intel Core i3-2120

    06:009

    Устройство Pogoplug Series 4 позволяет создать собственное «облако» неограниченного объема: Стоит Pogoplug Series 4 $99,95

    02:026

    Dell сняла с производства нетбуки линейки Inspiron Mini: Альтернативу 10-дюймовым нетбукам американцы видят в 14-дюймовом Inspiron 14R

    00:075

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