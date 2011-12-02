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    2 декабря 2011

    Transcend выпустила беспроводной флэш-накопитель StoreJet Cloud Wireless: Новинка предназначена для расширения дискового пространства мобильных устройств

    23:306

    Основной производитель электромоторов для HDD возобновил работу 9 из 10 фабрик в Таиланде: Объемы выпуска HDD начнут расти раньше, чем ожидалось

    23:1810

    Процессоры Intel Atom N2600 и N2800 выйдут до конца года: Даже с учетом падения интереса к ним, нетбуки еще продаются

    21:20

    Одноплатный компьютер типоразмера 3,5 дюйма Avalue ECM-A50M построен на APU AMD: Размеры печатной платы равны 136 x 101 мм

    19:218

    Team анонсирует четыре многоканальных оверклокерских набора модулей памяти Xtreem LV: Общей чертой новых модулей является алюминиевый радиатор характерной формы

    17:151

    Планшет Acer Iconia Tab A200 представлен официально: Основой изделия стал процессор NVIDIA Tegra 2

    16:459

    Планшет Nook Tablet стал самым продаваемым продуктом Barnes & Noble: Сегодня бизнес Nook (устройства, аксессуары и контент) оценивается в 220 млн. долл.

    16:053

    По подсчетам IDC, мировой рынок внешних дисковых хранилищ вырос за год на 10,8%: Лидером рынка внешних дисковых хранилищ остается EMC

    15:483

    Австралийский суд продлил действие запрета на продажу планшетов Samsung: Окончательное слушание по делу назначено на будущий год

    15:0918

    Getac представила защищенный планшет Z710 под управлением Android: Устройство получит дисплей диагональю 7 дюймов

    14:39

    25-дюймовый монитор LG DX2500 не требует специальных очков для просмотра 3D: Новинка использует параллаксный барьер и технологию отслеживания головы пользователя

    13:319

    Корпус NZXT Phantom 410 — уменьшенный вариант модели NZXT Phantom : Продажи NZXT Phantom 410 стартуют 9 ноября по цене 100 евро

    13:151

    Sharp выпустила самый тонкий CMOS-датчик изображения для смартфонов: Датчик с обратной засветкой и стабилизатором имеет разрешение 12,1 Мп

    13:0620

    Клиент Evernote 2.1 для Windows Phone 7 доступен на русском языке: Программа позволяет открыть совместный доступ к избранным заметкам своим знакомым в Facebook или отправить заметку по электронной почте

    12:34

    Опубликован исходный код Android 4.0 для x86-совместимых систем: Пока реализованы не все возможности, но многое уже работает

    10:0010

    Через две недели выйдет AMD Radeon HD 6930? : Новинка займет место между Radeon HD 6870 и Radeon HD 6950

    09:006

    Nokia анонсировала телефон X2-02: поддержка двух SIM-карт за 60 евро: Аппарат получит экран диагональю 2,2 дюйма

    08:4918

    GIGABYTE заменит трансформируемый нетбук T1005M моделью T1006M на платформе Intel Cedar Trail: Аппарат будет комплектоваться ЖК-панелями диагональю 10,1 дюйма разрешениями 1024 х 600 и 1366 х 768 точек

    08:142

    Alcatel готовит Android-смартфон One Touch 918D и телефон 318D с поддержкой двух SIM-карт: Alcatel One Touch 918 сможет работать только с одной SIM-картой, а One Touch 918D - с двумя

    08:031

    Scythe обновила процессорные охладители Mugen 3, Mugen 3 PCGH и Ninja 3, обеспечив их совместимость с LGA 2011: Поставки Rev. B начнутся на следующей неделе.

    08:003

    IBM будет выпускать «кубы памяти» Micron c применением технологии TSV: Компоненты HMC будут выпускаться по 32-нанометровой технологии

    07:008

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