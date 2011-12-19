  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 декабря 2011

    Цены на память типа DRAM внезапно подскочили на 16-20%: Специалисты inSpectrum объясняют скачок цен приближением каникул

    18:1616

    Ученым удалось создать первый солнечный элемент с квантовой эффективностью более 100%: В рекордно эффективном солнечном элементе используется многоэкситонная генерация

    16:1017

    DarkWave Studio v.3.8.3 - бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит: Бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит

    16:10

    Kindle for PC v.1.8.3 - бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC: Бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC

    15:35

    µTorrent v.3.1. Build 26616 — популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    15:00

    Тактовая частота GPU GK104 будет выше 1 ГГц: В GPU NVIDIA Kepler ядра CUDA будут работать на той же частоте, что и остальная часть GPU

    14:437

    Konvertor v.4.07 Build 2 - универсальный просмотрщик и конвертер мультимедиа файлов: Универсальный просмотрщик и конвертер мультимедиа файлов

    14:25

    PicPick v.3.0.10 - бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    13:50

    BurnAware v.4.3 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    13:15

    Monster Digital выйдет на рынок SSD с серией Le Mans: Твердотельный накопитель Monster Digital Le Mans оснащен интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    13:006

    Advanced HostMonitor v.9.06 - программа мониторинга доступности серверов: Новая версия программы мониторинга доступности серверов

    12:40

    Evernote 3.4 для Android улучшает совместный доступ: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    12:21

    System Spec v.3.05 - утилита для сбора детальной информации о ПК: Утилита для сбора детальной информации о ПК

    12:05

    Gigabyte EasyTune6 v.B11.1209.1 - утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte: Утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte

    11:30

    Открылась регистрация на вторую ежегодную конференцию по разработке программного обеспечения DevCon12: 23 – 24 мая в России пройдет вторая ежегодная конференция DevCon12, которая соберет более 700 специалистов в области разработки и тестирования ПО

    10:55

    «Лаборатория Касперского» выпускает обновленную версию Антивируса Касперского для прокси-серверов: «Лаборатория Касперского» сообщает о выпуске обновленного решения Антивирус Касперского для Proxy Server Maintenance Pack 3

    10:20

    «Лаборатория Касперского»: DDoS-обострение в Рунете: Развитие DDoS-атак за этот год

    09:45

    3D-карта Radeon HD 7970 производства ASUS замечена в предложении голландского интернет-магазина: Цена изделия - 525 евро без учета налогов

    09:2610

    Pocket Lists для iPhone создает списки задач из фотографий: Новое приложение для организации дел позволяет на ходу добавлять списки задач из фотографий с помощью OCR-технологий

    09:10

    Глава Nokia опроверг слухи о переносе штаб-квартиры компании в США: Штаб-квартира Nokia останется в Финляндии

    09:003

    Вышла новая версия CRM-системы для СМБ – "Клиентская База" вер. 1.9.5: В новой версии добавлено более 10 возможностей

    08:35

    Sony Ericsson готовит смартфон Pepper, который придет на смену модели Xperia neo V: Издели получит двухъядерный процессор частотой 1,0 ГГц

    08:308

    MyChat v.4.11 - клиент-серверный чат для корпоративных сетей: Новая версия клиент-серверного чата для корпоративных сетей

    08:00

    Специалисты SiliconCore Technology создали светодиодный дисплей с шагом пикселей 1,9 мм: Ключом к рекордно малому шагу пикселей стало создание нового драйвер и применение топологии с общим катодом

    08:0013

    Мышь SteelSeries Kinzu v2 Pro Edition получила улучшенный датчик и четвёртую кнопку: Модель будет доступна в трёх вариантах расцветки: чёрном, красном и серебристом

    02:505

    Фото дня: видеокарта AMD Radeon HD 7770: Принесёт ли компании удачу наличие трёх семёрок в обозначении?

    02:2524

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018