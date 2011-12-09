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    9 декабря 2011

    В будущем году экраны планшетов станут разнообразнее : Производители будут смелее в выборе размеров и разрешения экранов

    22:2420

    Motorola Mobility снова одержала верх над Apple в немецком суде: Суд подтвердил свое предварительное решение в патентном споре между Motorola Mobility и Apple

    20:3942

    23-дюймовый моноблочный ПК Toshiba Qosmio DX730 поступил в продажу в Европе: В конфигурацию устройства, оцененного в 1100 евро, входит процессор Intel Core i5-2430M и GPU NVIDIA GeForce GT 540M

    19:583

    Семейство процессоров Qualcomm Snapdragon S4 пополнили модели MSM8625 и MSM8225 : Процессоры Qualcomm Snapdragon S4 MSM8625 и MSM8225 предназначены для смартфонов

    18:12

    Четырехранговые модули Super Talent DDR3 RDIMM позволяют установить в сервер 128 ГБ памяти: В каталоге компании новинка получила обозначение W13RC8G8x

    18:029

    Senseg показала прототипы сенсорного тактильного дисплея: По оценке Senseg, производство тактильных дисплеев может начаться уже в будущем году

    16:4314

    В марте Panasonic представит свои смартфоны на европейском рынке: До 2016 года компания планирует продать 15 миллионов устройств

    16:4018

    Nokia, возможно, продаст Vertu: Пока нет данных о том, сколько Nokia собирается выручить за Vertu

    16:109

    Компактная камера Leica V-Lux 3 — родная сестра модели Panasonic DMC-FZ150: В комплект поставки включены программы Photoshop Elements и Premier Elements

    15:3011

    RarZilla Free Unrar v.3.3.3 - бесплатная утилита для разархивирования RAR-архивов: Бесплатная утилита для разархивирования RAR-архивов

    15:004

    Низкопрофильная 3D-карта с пассивным охлаждением Sapphire HD 6450 FleX поддерживает три монитора: Цена новинки не превышает 55 евро

    14:285

    DriverMax v.6.0 — бесплатная утилита для работы с драйверами под Windows: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    14:25

    STDU Viewer v.1.6.66 - бесплатный и компактный просмотрщик файлов: Бесплатный и компактный просмотрщик файлов

    13:50

    Австралийский суд высшей инстанции разрешил Samsung продавать планшеты Galaxy: Апелляция Apple отклонена

    13:4029

    Zalman выходит на рынок видеокарт с моделями Radeon HD 6770, HD 6850 и HD 6870: Компания использует печатные платы сторонних производителей и собственные системы охлаждения

    13:203

    Netvizor v.6.0 - программа для мониторинга компонентов сети из единой централизованной локации: Программа для мониторинга всех компонентов сети из единой централизованной локации

    13:15

    Модули Zilog ZAURA упрощают разработку устройств с беспроводным интерфейсом: Размеры печатной платы модуля — 41 х 26 мм

    13:002

    В продаже замечен жёсткий диск Hitachi Deskstar объёмом 4 ТБ: Модель оснащена интерфейсом SATA 6 Гбит/с и имеет буфер объёмом 32 МБ

    12:5019

    Rising PC Doctor v.6.0.4.81 - бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows

    12:40

    JAlbum v.10.2 - программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов: Бесплатная и простая программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов

    12:05

    Объектив Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC предназначен для беззеркальных камер Sony: Продажи изделия в Японии стартуют 15 декабря

    12:003

    Производственную гамму Intel покинут пять процессоров в исполнении LGA 1155: На смену Intel Core i5-2300, Core i3-2100T, Pentium G840, G620 и G620T подготовлены Core i5-2310, Core i3-2120T, Pentium G850, G630 и G630T соответственно

    11:382

    EverNote v.4.5.2 - бесплатное приложение для удобного хранения и быстрого доступа к любым записям: Бесплатное приложение для удобного хранения и быстрого доступа к любым записям

    11:30

    Стандартизована передача видео и звука по USB : USB-IF приняла новую спецификацию USB Audio/Video Device Class Specification

    11:005

    Recuva v.1.42 - бесплатная утилита для восстановления данных: Бесплатная утилита для восстановления данных

    10:55

    Google SketchUp v.8.0.11752 - программа для создания трехмерных моделей объектов: Программа для создания трехмерных моделей объектов

    10:201

    Создана ячейка памяти типа RRAM размерами 10 х 10 нм: Память типа RRAM может прийти на смену флэш-памяти NAND

    10:006

    Foobar 2000 v.1.1.10 - качественный, бесплатный медиаплеер: Качественный, бесплатный медиаплеер

    09:45

    Process Explorer v.15.1 - качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК: Качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК

    09:10

    Фото дня: две 3D-карты AMD Radeon HD 7900 (Tahiti): Снимок подтверждает информацию о 384-разрядной шине памяти

    09:0023

    Autoruns v.11.2 - бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows: Бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows

    08:35

    StatWin v.8.5 - набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows: обновился набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows

    08:00

    В феврале Samsung представит планшет с экраном размером 11,6 дюйма и разрешением 2560 x 1600 пикселей: Основой планшета станет двухъядерный процессор Exynos 5250

    08:0034

    PortableApps.com и CustomUSB выпустили «самый лучший в мире флэш-накопитель»: Ключевой особенностью устройства является комплектация пакетом программ

    07:004

    Evernote Food для iOS сохранит впечатления о блюдах и вкусах: Программа позволяет сохранять все ощущения, мысли, впечатления и воспоминания, связанные с едой.

    03:26

    Обновился плеер Songbird 1.53 для Android: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    03:20

    3D-карты AMD Radeon HD 6000 первыми прошли сертификацию DisplayPort 1.2: Сертифицированные 3D-карты AMD Radeon HD 6000 гарантированно поддерживают DisplayPort HBR2, MST и Full HD 3D

    03:112

    Обновлен клиент Google+ для Android : При помощи программы, являющейся клиентом собственной социальной сети Google, можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    03:06

    В «Сколково» появится центр разработок Intel:

    02:299

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